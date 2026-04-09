สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด “ไม่ได้อยากอยู่” กับสไปร์ท SPD ล่าสุด น้องขอโทษแล้ว
เด็กเก็บขยะพัทยาเปิดช่องตัวเอง ตอบคอมเมนต์แรงระหว่างไลฟ์จนเกิดดราม่า สไปร์ทเคยทำคลิปตอกกลับคนบูลลี่น้องเรื่องสีผิว-ฟัน ย้ำน้องสมควรได้คำชมไม่ใช่คำด่า
น้องฟ้าใส หรือ ด.ญ.อัจฉริยาพร หงวนกระโทก เด็กหญิงวัย 12 ปี ที่เคยกลายเป็นกระแสไวรัลจากคลิปของ สไปร์ท SPD (เนติเจน เนติรัตนไพบูลย์) ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ตกเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลอีกครั้ง หลังพูดระหว่างไลฟ์สดว่า “ไม่ได้อยากอยู่” กับสไปร์ท พร้อมตอบโต้คอมเมนต์บูลลี่ด้วยถ้อยคำรุนแรง ก่อนจะออกมาขอโทษในไลฟ์ครั้งถัดมาว่าใจร้อนไป
ไลฟ์สดจุดดราม่า “ไม่ได้อยากอยู่” กับสไปร์ท
หลังกลับมาอยู่พัทยา น้องฟ้าใสเปิดช่อง TikTok ของตัวเองและไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับพร้อมแม่ ระหว่างนั้นมีผู้ชมถามว่าทำไมไม่อยู่กับพี่สไปร์ท ซึ่งแม่ตอบว่า “ให้ไปดูที่ช่องพี่ไปรท์ แม่ตอบเรียบร้อยแล้ว”
จากนั้นเมื่อแม่อ่านคอมเมนต์ “ไม่ต้องอยู่กับพี่สไปรท์” น้องฟ้าใสตอบทันทีว่า “ไม่ได้อยากอยู่ อยู่แล้วค่ะ” พร้อมกับตอบโต้คนที่เข้ามาบูลลี่เรื่องสีผิวด้วยถ้อยคำรุนแรง
ประเด็นนี้กลายเป็นที่วิจารณ์ในหลายมุม ฝ่ายหนึ่งมองว่าน้องควรคิดให้รอบคอบก่อนตอบ อีกฝ่ายเห็นใจว่าน้องเจอคอมเมนต์บูลลี่มาตลอดตั้งแต่สมัยเก็บขยะ จึงตอบโต้เพื่อปกป้องตัวเอง บางส่วนตีความว่าที่น้องบอก “ไม่ได้อยากอยู่” อาจหมายถึงไม่อยากเป็นภาระของสไปร์ท ไม่ใช่ไม่รู้สึกขอบคุณ
ในไลฟ์สดครั้งถัดมา น้องฟ้าใสขอโทษแฟนคลับ โดยบอกว่า “ทุกคนคะหนูขอโทษเรื่องเมื่อวานนี้ด้วยนะคะ หนูสำนึกผิดแล้วค่ะ มันอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบ และหนูอาจจะใจร้อนและพูดแรงไปนิดนึง” แม่ของน้องก็ขอโทษแทนลูกสาวด้วยเช่นกัน
สไปร์ท SPD เคยทำคลิปปกป้องน้องฟ้าใสจากคนบูลลี่
ก่อนหน้านี้ สไปร์ทเคยออกมาทำคลิปตอบโต้คนที่เข้ามาบูลลี่น้องฟ้าใสเรื่องสีผิวและฟัน โดยโพสต์คลิปลงเฟซบุ๊ก Spriteder SPD ระบุว่าน้องตัวแค่นี้ แต่โดนคอมเมนต์บูลลี่เยอะมาก
สไปร์ทบอกกับน้องฟ้าใสว่าผิวแบบนี้คือผิวสีน้ำผึ้ง สวยอยู่แล้ว คนไทยก็ผิวสีนี้กันทั้งนั้น และสีผิวไม่ได้เป็นตัวกำหนดอนาคต สไปร์ทยังหยิบภาพตัวเองตอนเด็กมาให้ฟ้าใสดู พร้อมบอกว่าตัวเองก็ฟันเหยิน ไม่มีใครเกิดมาฟันสวย ต้องไปดัดกัน
สไปร์ทย้ำว่าน้องฟ้าใสยังไม่ถึง ม.1 แต่หาเงินดัดฟันให้ตัวเองได้แล้ว พร้อมยืนยันว่าน้องควรเป็นเด็กที่ได้รับคำชม ไม่ใช่คำบูลลี่ สไปร์ทปิดท้ายคลิปด้วยการย้ำว่าสังคมควรเลิกสร้างบาดแผลให้เด็กในวัยที่ควรได้รับกำลังใจ
ด้านน้องฟ้าใสเองก็ยอมรับว่าเสียใจบ้างกับคอมเมนต์บูลลี่ แต่พี่ ๆ คอยสอนให้อดทนและไม่ต้องสนใจเสียงวิจารณ์ น้องบอกว่าจะตั้งใจทำงานและดูแลแม่ตลอดไป
ย้อนที่มา สไปร์ท SPD เจอน้องฟ้าใสโดยบังเอิญที่พัทยา
เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2568 สไปร์ทและอุงเอิง แฟนสาว เดินทางมาเที่ยวพัทยา แล้วบังเอิญไปพบน้องฟ้าใสขณะช่วยแม่เก็บขยะขาย น้องจำสไปร์ทได้แม้สวมหน้ากากอนามัย และร้องไห้ด้วยความดีใจ น้องเปิดใจว่าไม่มีเพื่อนคบเพราะถูกบูลลี่ว่าเป็นเด็กเก็บขยะ เมื่อสไปร์ทยื่นเงิน 1,000 บาทให้ น้องปฏิเสธ บอกต้องการข้าวสารกับอาหารให้แม่มากกว่า
คลิปดังกล่าวมียอดวิวทะลุ 24 ล้านวิวในเวลาไม่กี่วัน หลังจากนั้น สไปร์ทยืนยันพร้อมช่วยเหลือน้องทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงดูแลค่าใช้จ่ายการเรียนจนจบ
ต่อมาสไปร์ทรับน้องฟ้าใสและแม่มาอาศัยอยู่ด้วยที่กรุงเทพฯ ก่อนที่น้องจะขอกลับพัทยาเพราะไม่อยากเป็นภาระ
