สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด “ไม่ได้อยากอยู่” กับสไปร์ท SPD ล่าสุด น้องขอโทษแล้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 14:09 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 14:10 น.
เด็กเก็บขยะพัทยาเปิดช่องตัวเอง ตอบคอมเมนต์แรงระหว่างไลฟ์จนเกิดดราม่า สไปร์ทเคยทำคลิปตอกกลับคนบูลลี่น้องเรื่องสีผิว-ฟัน ย้ำน้องสมควรได้คำชมไม่ใช่คำด่า

น้องฟ้าใส หรือ ด.ญ.อัจฉริยาพร หงวนกระโทก เด็กหญิงวัย 12 ปี ที่เคยกลายเป็นกระแสไวรัลจากคลิปของ สไปร์ท SPD (เนติเจน เนติรัตนไพบูลย์) ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ตกเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลอีกครั้ง หลังพูดระหว่างไลฟ์สดว่า “ไม่ได้อยากอยู่” กับสไปร์ท พร้อมตอบโต้คอมเมนต์บูลลี่ด้วยถ้อยคำรุนแรง ก่อนจะออกมาขอโทษในไลฟ์ครั้งถัดมาว่าใจร้อนไป

ไลฟ์สดจุดดราม่า “ไม่ได้อยากอยู่” กับสไปร์ท

หลังกลับมาอยู่พัทยา น้องฟ้าใสเปิดช่อง TikTok ของตัวเองและไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับพร้อมแม่ ระหว่างนั้นมีผู้ชมถามว่าทำไมไม่อยู่กับพี่สไปร์ท ซึ่งแม่ตอบว่า “ให้ไปดูที่ช่องพี่ไปรท์ แม่ตอบเรียบร้อยแล้ว”

จากนั้นเมื่อแม่อ่านคอมเมนต์ “ไม่ต้องอยู่กับพี่สไปรท์” น้องฟ้าใสตอบทันทีว่า “ไม่ได้อยากอยู่ อยู่แล้วค่ะ” พร้อมกับตอบโต้คนที่เข้ามาบูลลี่เรื่องสีผิวด้วยถ้อยคำรุนแรง

ประเด็นนี้กลายเป็นที่วิจารณ์ในหลายมุม ฝ่ายหนึ่งมองว่าน้องควรคิดให้รอบคอบก่อนตอบ อีกฝ่ายเห็นใจว่าน้องเจอคอมเมนต์บูลลี่มาตลอดตั้งแต่สมัยเก็บขยะ จึงตอบโต้เพื่อปกป้องตัวเอง บางส่วนตีความว่าที่น้องบอก “ไม่ได้อยากอยู่” อาจหมายถึงไม่อยากเป็นภาระของสไปร์ท ไม่ใช่ไม่รู้สึกขอบคุณ

ในไลฟ์สดครั้งถัดมา น้องฟ้าใสขอโทษแฟนคลับ โดยบอกว่า “ทุกคนคะหนูขอโทษเรื่องเมื่อวานนี้ด้วยนะคะ หนูสำนึกผิดแล้วค่ะ มันอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบ และหนูอาจจะใจร้อนและพูดแรงไปนิดนึง” แม่ของน้องก็ขอโทษแทนลูกสาวด้วยเช่นกัน

สไปร์ท SPD เคยทำคลิปปกป้องน้องฟ้าใสจากคนบูลลี่

ก่อนหน้านี้ สไปร์ทเคยออกมาทำคลิปตอบโต้คนที่เข้ามาบูลลี่น้องฟ้าใสเรื่องสีผิวและฟัน โดยโพสต์คลิปลงเฟซบุ๊ก Spriteder SPD ระบุว่าน้องตัวแค่นี้ แต่โดนคอมเมนต์บูลลี่เยอะมาก

สไปร์ทบอกกับน้องฟ้าใสว่าผิวแบบนี้คือผิวสีน้ำผึ้ง สวยอยู่แล้ว คนไทยก็ผิวสีนี้กันทั้งนั้น และสีผิวไม่ได้เป็นตัวกำหนดอนาคต สไปร์ทยังหยิบภาพตัวเองตอนเด็กมาให้ฟ้าใสดู พร้อมบอกว่าตัวเองก็ฟันเหยิน ไม่มีใครเกิดมาฟันสวย ต้องไปดัดกัน

สไปร์ทย้ำว่าน้องฟ้าใสยังไม่ถึง ม.1 แต่หาเงินดัดฟันให้ตัวเองได้แล้ว พร้อมยืนยันว่าน้องควรเป็นเด็กที่ได้รับคำชม ไม่ใช่คำบูลลี่ สไปร์ทปิดท้ายคลิปด้วยการย้ำว่าสังคมควรเลิกสร้างบาดแผลให้เด็กในวัยที่ควรได้รับกำลังใจ

ด้านน้องฟ้าใสเองก็ยอมรับว่าเสียใจบ้างกับคอมเมนต์บูลลี่ แต่พี่ ๆ คอยสอนให้อดทนและไม่ต้องสนใจเสียงวิจารณ์ น้องบอกว่าจะตั้งใจทำงานและดูแลแม่ตลอดไป

ย้อนที่มา สไปร์ท SPD เจอน้องฟ้าใสโดยบังเอิญที่พัทยา
ย้อนที่มา สไปร์ท SPD เจอน้องฟ้าใสโดยบังเอิญที่พัทยา

เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2568 สไปร์ทและอุงเอิง แฟนสาว เดินทางมาเที่ยวพัทยา แล้วบังเอิญไปพบน้องฟ้าใสขณะช่วยแม่เก็บขยะขาย น้องจำสไปร์ทได้แม้สวมหน้ากากอนามัย และร้องไห้ด้วยความดีใจ น้องเปิดใจว่าไม่มีเพื่อนคบเพราะถูกบูลลี่ว่าเป็นเด็กเก็บขยะ เมื่อสไปร์ทยื่นเงิน 1,000 บาทให้ น้องปฏิเสธ บอกต้องการข้าวสารกับอาหารให้แม่มากกว่า

คลิปดังกล่าวมียอดวิวทะลุ 24 ล้านวิวในเวลาไม่กี่วัน หลังจากนั้น สไปร์ทยืนยันพร้อมช่วยเหลือน้องทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงดูแลค่าใช้จ่ายการเรียนจนจบ

ต่อมาสไปร์ทรับน้องฟ้าใสและแม่มาอาศัยอยู่ด้วยที่กรุงเทพฯ ก่อนที่น้องจะขอกลับพัทยาเพราะไม่อยากเป็นภาระ

นาทีระทึก! สาวเตือนภัย เหล็กปลิวใส่รถ ทำกระจกแตก หวิดเกิดเหตุใหญ่

48 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน เซน” ลงคลิปโปรโมต “เกาะรง” ชูสโลแกน Land of Smiles ดินแดนแห่งรอยยิ้ม

12 นาที ที่แล้ว
รฟม. ปิดสะพานแยกประตูน้ำ เริ่ม 24 เม.ย. นี้ สร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ ข่าว

เช็กเส้นทางเลี่ยง ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ 10 เดือน เริ่ม 24 เม.ย.นี้

19 นาที ที่แล้ว
คลังจ่อเติมเงินบัตรคนจน 100 บาท คาดใช้ได้ 13 เมษายน 2569 เศรษฐกิจ

คลังจ่อแจกเงิน 100 บาท ใช้ทันสงกรานต์ เช็กเลยใครได้บ้าง?

27 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ทำเนียน 16 เม.ย. 69 วิเคราะห์ 10 อันดับเลขดัง ก่อนเกลี้ยงแผงรับสงกรานต์ เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ทำเนียน 16 เม.ย. 69 วิเคราะห์ 10 อันดับเลขดัง ก่อนเกลี้ยงแผงรับสงกรานต์

28 นาที ที่แล้ว
นายกฯ โชว์ยึดทรัพย์ 2 หมื่นล้าน แก๊งสแกมเมอร์ เตรียมคืนเงินผู้เสียหาย ข่าว

นายกฯ โชว์ยึดทรัพย์ 2 หมื่นล้าน แก๊งสแกมเมอร์ เตรียมคืนเงินผู้เสียหาย

44 นาที ที่แล้ว
เบรกหัวทิ่ม กัมพูชาขอครูโขนไทย ช่วยสอน ผ่านยูเนสโก ความจริงเป็นแบบนี้ ข่าว

เบรกหัวทิ่ม กัมพูชาขอครูโขนไทย ช่วยสอน ผ่านยูเนสโก ความจริงเป็นแบบนี้

53 นาที ที่แล้ว
อาการล่าสุด ตลกดัง แอดมิท รพ.ด่วน หลังสะอึกไม่หยุด 8 ชั่วโมง ทำแฟนๆ ห่วงหนัก บันเทิง

อาการล่าสุด ตลกดัง แอดมิท รพ.ด่วน หลังสะอึกไม่หยุด 8 ชั่วโมง ทำแฟนๆ ห่วงหนัก

59 นาที ที่แล้ว
อาลัย 2 เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ดับไฟป่า กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูง บาดเจ็บอีก 4 ข่าว

อาลัย 2 เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ดับไฟป่า กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูง บาดเจ็บอีก 4

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โป๊ป ธนวรรธน์ ซื้อที่ดิน 2 ไร่ สร้างสถานปฏิบัติธรรมให้แม่ พระเอกสายบุญ หล่อทั้งกายใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก้ข่าวด่วน! ลูกชาย ยืนยัน &quot;กำธร ศรวิจิตร&quot; ยังไม่เสียชีวิต พร้อมอัปเดตอาการล่าสุด บันเทิง

แก้ข่าวด่วน! ลูกชาย ยืนยัน “กำธร ศรวิจิตร” ยังไม่เสียชีวิต พร้อมอัปเดตอาการล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการบันเทิงเศร้า นักแสดง Game of Thrones เสียชีวิต อายุเพียง 35 ปี บันเทิง

วงการบันเทิงเศร้า นักแสดง Game of Thrones เสียชีวิต อายุเพียง 35 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาฮึ่ม! เตือนไทยเล็งฉีก MOU 44 พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล อาจทำลายความเชื่อใจ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาฮึ่ม! เตือนไทยเล็งฉีก MOU 44 พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล อาจทำลายความเชื่อใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &quot;แคโรไลน์ เดอร์&quot; นางแบบตัวท็อป รวยระดับร้อยล้าน หญิงในภาพคู่เฟรเดอริก บันเทิง

เปิดวาร์ป “แคโรไลน์ เดอร์” นางแบบตัวท็อป รวยระดับร้อยล้าน หญิงในภาพคู่เฟรเดอริก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อกแฟนเพลง! มือปืนดักยิง ออฟเซ็ต ผัวเก่า คาร์ดี บี หามส่งโรงพยาบาลด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด &quot;ไม่ได้อยากอยู่&quot; กับสไปร์ท SPD บันเทิง

สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด “ไม่ได้อยากอยู่” กับสไปร์ท SPD ล่าสุด น้องขอโทษแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่อแววรักร้าว? ลิซ่า เลิก เฟรเดอริก ทายาทอภิมหาเศรษฐี หลังฝ่ายชายมีภาพหลุดคู่สาวอื่น ดีกรีนางแบบและบล็อคเกอร์ชาวเยอรมัน บันเทิง

ลือรักร้าว? ลิซ่า เลิก เฟรเดอริก ทายาทอภิมหาเศรษฐี หลังฝ่ายชายมีภาพหลุดคู่สาวอื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
3 สมาคมฯ แบกต้นทุนพุ่งไม่ไหว จ่อปรับขึ้นราคา น้ำตาลทราย เดือน พ.ค. นี้ เศรษฐกิจ

น้ำตาลทราย แบกต้นทุนพุ่งไม่ไหว 3 สมาคมฯ จ่อปรับขึ้นราคา พฤษภาคมนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน ยอมรับเครียดหนักลดสถานะใบหม่อน บันเทิง

แจ็ค แฟนฉัน น้ำตาคลอ ลดสถานะ ‘ใบหม่อน’ เครียดหนัก ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“บิ๊กป้อม” เปิดบ้าน ป่ารอยต่อฯ รับรดน้ำสงกรานต์ เผยเคล็ดลับฟิตวัย 81 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดี้ นิติพงษ์ เตือนสติคนไทยอย่าตื่นตระหนก น้ำมันแพง จนไม่ใช้เงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สับเละ! หญิงนมโต ใส่ชุดหวิวลงสนามกอล์ฟ โชว์หน้าอกแย่งซีนวงสวิง ข่าว

สับเละ! หญิงนมโต ใส่ชุดหวิวลงสนามกอล์ฟ โชว์หน้าอกแย่งซีนวงสวิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงนำชุดไทย อวดเวทีโลก ณ เนเธอร์แลนด์ แฟชั่นและความงาม

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงนำชุดไทย อวดเวทีโลก ณ เนเธอร์แลนด์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โลตัสแจงแล้วทำกิจกรรมแจกเงิน 5000 บาทไม่เป็นความจริง ข่าว

โลตัส แจงแล้ว ทำแบบสอบถาม แจกเงิน 5000 ใน LINE จริงไหม?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร โผล่เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา บันเทิง

โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นาทีระทึก! สาวเตือนภัย เหล็กปลิวใส่รถ ทำกระจกแตก หวิดเกิดเหตุใหญ่

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569

“ฮุน เซน” ลงคลิปโปรโมต “เกาะรง” ชูสโลแกน Land of Smiles ดินแดนแห่งรอยยิ้ม

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
รฟม. ปิดสะพานแยกประตูน้ำ เริ่ม 24 เม.ย. นี้ สร้างรถไฟฟ้าสายสีส้

เช็กเส้นทางเลี่ยง ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ 10 เดือน เริ่ม 24 เม.ย.นี้

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
คลังจ่อเติมเงินบัตรคนจน 100 บาท คาดใช้ได้ 13 เมษายน 2569

คลังจ่อแจกเงิน 100 บาท ใช้ทันสงกรานต์ เช็กเลยใครได้บ้าง?

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
Back to top button