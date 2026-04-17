“น้องฟ้าใส” เปิดใจดรามา “สไปร์ท SPD” เผยรู้สึกเครียด ไร้เวลาส่วนตัว หลังอยู่บ้านกับทีมงาน

“น้องฟ้าใส” เปิดใจดรามา “สไปร์ท SPD” หลังหลุดพูดในไลฟ์สดจนทัวร์ลงยับ เผยรู้สึกเครียด ไร้เวลาส่วนตัว หลังอยู่บ้านกับทีมงาน
จากกรณีดรามาของ “น้องฟ้าใส” หรือ “ด.ญ.อัจฉริยาพร หงวนกระโทก” เด็กเก็บขยะกตัญญูชาวพัทยา หลังตกเป็นเป้าโจมตีของสังคมออนไลน์อย่างหนัก กรณีหลุดพูดประโยค “ไม่ได้อยากอยู่กับสไปร์ทอยู่แล้ว” ระหว่างการไลฟ์สด จนถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวและเนรคุณต่อ “สไปร์ท SPD” หรือ เนติเจน เนติรัตนไพบูลย์ ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เคยให้ความช่วยเหลือ
น้องฟ้าใส ได้ออกมาเปิดใจเคลียร์ประเด็นดังกล่าวผ่านรายการ “ปรากฏว่า” ทางช่องยูทูบ Phutta Talk ว่า “ด้วยคอมเมนต์หลาย ๆ คอมเมนต์เข้ามา พูดไปว่าไม่อยากอยู่กับพี่สไปร์ทก็ได้ ทีนี้ก็เลยเกิดเป็นประเด็นดรามา แล้วหนูไปเจอคอมเมนต์ที่ไลฟ์สดวันนั้น ตั้งแต่ล้อชื่อพ่อแม่ ทางเพศ ด่ารุนแรงเยอะมาก บางคนโทรมาด่า พิมพ์มาด่าเยอะมาก ตอนนั้นหนูอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบ ก็เลยออกมาขอโทษแล้ว ทีนี้พอขอโทษเสร็จเขาก็ไม่จบกัน หนูก็เลยเงียบไปสักพักหนึ่ง
ตอนนั้นที่ไปอยู่ (กับพี่สไปร์ท) เขาให้หนูไปอยู่กับอีก 2 คน แล้วรู้สึกอึดอัดเพราะว่า หนึ่งหนูไม่คุ้นชินที่นั่น สองหนูไปเรียนที่นั่นแล้วปรับตัวไม่ทัน กะทันหันเกินไป และมีเรื่องค่าใช้จ่ายบางทีเราก็เกรงใจที่ไปใช้เงินของเขา หนูกับแม่ตัดสินใจกันแล้วว่า ไปอยู่กับเขาก่อนก็ได้ถ้าไม่โอเคก็กลับมาอยู่กับตัวเอง แต่ทีนี้กลับมาไม่ได้เพราะหนูมีติดถ่ายคลิปแล้วเกิดความกดดัน แล้วมีคนเดินมาด่าก็มี
หนูก็เลยเครียดและกดดัน ไม่อยากออกจากบ้าน รู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียว พอกลับมาเหมือนกับว่าตั้งต้นใหม่ มาอยู่บ้านเราแล้วรู้สึกสบายใจขึ้น เพราะเราคุ้นชินกับที่นี่ เราอยากไปไหนเราก็ไปได้ แต่ถ้าเราอยู่ที่นู่น เวลาเราไปไหนก็จะแบบว่ามีคนถ่ายบ้าง พี่ทีมงานของพี่สไปร์ทก็จะพูดว่าเราไปไหนรู้หมด ทีนี้หนูต้องการความเป็นส่วนตัวบ้าง เพราะบางทีออกไปข้างนอกก็จะมีคนทั้งถ่ายรูป ถ่ายคลิป บางคนก็เดินตามจนไม่มีเวลาส่วนตัว
ช่วงนี้หนูอาจจะไม่ได้ติดต่อกับพี่เขา นอกจากตอนนั้นที่หนูไลฟ์สดไปเขากลับมาติดต่อว่าเป็นอย่างไรบ้าง กลับมาแล้วสบายดีไหม หนูตอบไปว่าสบายดี และก็อย่างที่พี่เห็นในไลฟ์เลยว่าหนูโดนโจมตี ก็ได้ขอโทษเขาไปทางส่วนตัวแล้ว ถ้าเรื่องสัญญาไม่มีแล้วเพราะปิดตั้งแต่ที่พี่ทำคลิปส่งแล้ว ตอนแรกว่าจะลงทุนแต่ไม่มีเงินเลยไม่ได้ลงทุน ถ้าเราไม่มีเงินเราก็อาจไปทำอาชีพเดิม แต่ถ้าเรามีเงินก็อาจมาขายผลไม้ หรือไม่ก็ลูกชิ้น น้ำ อยากขอโทษเอฟซีและทางพี่สไปรท์ด้วย”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: