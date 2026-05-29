สส.ลิซ่า วิจารณ์จี้รัฐบาลตอบ โครงการแลนด์บริดจ์ สุดท้ายใครได้ผลประโยชน์?
สส.ลิซ่า ภคมน วิจารณ์จี้รัฐบาลตอบ โครงการแลนด์บริดจ์ สุดท้ายใครได้ผลประโยชน์ ไม่ได้ขวาง แต่ประชาชนต้องรู้ความจริงทั้งหมด
พรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “Land Bridge: รัฐบาลวางผลประโยชน์ของนายทุนลง แล้วสร้างโอกาสการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของคนภาคใต้อย่างยั่งยืน
ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน ได้อภิปรายเสนอญัตติ “การพัฒนาภาคใต้ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ภคมนกล่าวว่า ทุกครั้งที่รัฐบาลพูดถึงการพัฒนาภาคใต้ มักหนีไม่พ้นการขายฝันผ่านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และครั้งนี้ก็เช่นกันที่รัฐบาลผลักดัน “แลนด์บริดจ์” ในฐานะเครื่องจักรเศรษฐกิจตัวใหม่ ทั้งที่โครงการนี้เป็นนโยบายเรือธงของพรรคภูมิใจไทยมาตั้งแต่ปี 2562
ตนไม่ได้ขวางการพัฒนา แต่ประชาชนต้องรู้ความจริงทั้งหมด เพราะรัฐบาลไม่เคยพูดให้ชัดว่า ก่อนเกิดแลนด์บริดจ์ จะต้องมี พ.ร.บ. SEC หรือกฎหมายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ซึ่งให้อำนาจคณะกรรมการพิเศษในการยกเว้นกฎหมายหลายฉบับ อนุมัติสัมปทานที่ดินระยะยาว และเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาถือครองผลประโยชน์จำนวนมาก
“รัฐบาลพูดถึงเงินลงทุนมหาศาล แต่ไม่เคยตอบว่า สุดท้ายผลประโยชน์จะตกอยู่กับใคร คนในพื้นที่ ทุนใหญ่ หรือทุนต่างชาติ”
[ กว้านซื้อที่ดินล่วงหน้า มีใครอยู่เบื้องหลัง ]
ภคมนกล่าวว่า หลังจากที่ตนลงพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง พบการกว้านซื้อที่ดินอย่างหนักจากนายทุนรายใหญ่ โดยเฉพาะพื้นที่แหลมลิ่ว ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านอุตสาหกรรมและท่าเรือ พร้อมตั้งคำถามถึงความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มทุนกับอำนาจรัฐ
“ขนาดกฎหมายยังไม่ถูกบังคับใช้ แต่นายทุนเดินเกมล่วงหน้าไปแล้ว”
ภคมนกล่าวว่า นายทุนบางรายเข้าซื้อที่ดินทั้งที่ยังไม่มีโฉนด เพราะเชื่อมั่นว่าจะสามารถออกเอกสารสิทธิได้ในอนาคต อีกทั้งยังมีกรณีประชาชนถูกกดดันให้ขายที่ดิน ก่อนต้องกลับมาเช่าที่ดินของตัวเองอยู่
นอกจากนี้ ยังตั้งคำถามถึงบทบาทของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐว่า มีใครคอยอำนวยความสะดวกให้กับการกว้านซื้อที่ดินหรือไม่ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบอย่างจริงจัง
[ รัฐแยกรับฟังความเห็นรายโครงการ ทำประชาชนไม่เห็นผลกระทบแลนด์บริดจ์อย่างรอบด้าน ]
ภคมนตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลกำลัง “เล่นแร่แปรธาตุ” ด้วยการแยกโครงการรถไฟ ถนน และมอเตอร์เวย์ ออกจากชื่อแลนด์บริดจ์ ทั้งที่ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดียวกัน ทำให้ประชาชนไม่เห็นภาพรวมของผลกระทบทั้งหมด
โดยยกตัวอย่างการรับฟังความคิดเห็นโครงการรถไฟชุมพร-ระนอง และมอเตอร์เวย์ MR8 ที่ไม่ได้ระบุชัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของแลนด์บริดจ์ ทั้งที่โครงการทั้งหมดเชื่อมโยงกัน
“รัฐบาลเอาความหวังเรื่องถนน รถไฟ และการพัฒนา มาใช้เป็นเล่ห์กลในการสอบถามประชาชน”
[ ภาคใต้มีทางเลือกพัฒนามากกว่าแลนด์บริดจ์ การพัฒนาไม่ใช่แค่ตัวเลขการลงทุน แต่ต้องทำให้คนใต้มีรายได้ที่เป็นธรรม ]
ภคมนเสนอว่า การพัฒนาภาคใต้ไม่จำเป็นต้องผูกติดอยู่กับแลนด์บริดจ์เพียงทางเดียว แต่ยังสามารถต่อยอดศักยภาพของพื้นที่ได้อีกมาก ทั้งพลังงานสะอาด การพัฒนาท่าเรือระนอง ท่าเรือสงขลา รวมถึงการเชื่อมระบบรางกับมาเลเซีย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจภาคใต้โดยไม่ต้องแลกกับทรัพยากรและที่ดินของประชาชน
“การพัฒนาที่แท้จริงไม่ใช่แค่ตัวเลขการลงทุนหรือเมกะโปรเจกต์ แต่ต้องทำให้คนใต้มีรายได้ที่เป็นธรรม มีที่ดินทำกิน มีโอกาสเติบโตในบ้านเกิดของตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรี”
