เพจดังแฉ คลิป ผอ.สำนักสืบฯ เป่าแอลกอฮอล์ทะลุ 189 หลังชนไรเดอร์ดับคาที่

เผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 09:38 น.
เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict เผยคลิปจากเพจข่าวนนทบุรี ขณะตำรวจตรวจวัดแอลกอฮอล์ ผอ.สำนักสืบสวนฯ ป.ป.ช. ขึ้น 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สวนคำชี้แจงต้นสังกัดที่ระบุว่าไม่ได้เป่า ไม่เมา เป็นแค่อุบัติเหตุ

คืนวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์ข้อความสั้น ๆ ว่า “มาเป็นคลิปเลยจะแก้ตัวอะไรอีก” พร้อมแนบคลิปจากเพจ ข่าวนนทบุรี ที่บันทึกภาพขณะตำรวจตรวจวัดแอลกอฮอล์ ผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ผลขึ้นที่ 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สวนทางกับคำชี้แจงก่อนหน้าของ ป.ป.ช. ที่ระบุว่าไม่มีการเป่าแอลกอฮอล์ ไม่ได้เมา และเป็นเพียงอุบัติเหตุ

ย้อนเหตุการณ์ชนไรเดอร์ดับ

เหตุเกิดคืนวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 23.00 น. บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ ขาออก มุ่งหน้าถนน 345 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี

รถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของไรเดอร์ส่งอาหาร นายศรนรินทร์ นาคงสี อายุ 43 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ไทยพีบีเอสรายงานว่า รถกระบะคู่กรณีจอดห่างจุดเสียชีวิตราว 500 เมตร สภาพหน้ารถเสียหาย คนขับมีลักษณะคล้ายมึนเมา พลเมืองดีให้ข้อมูลว่ารถกระบะขับหลบหนีหลังชน ก่อนยางแตกจนไปต่อไม่ได้

ตรวจวัดแอลกอฮอล์ 189 มิลลิกรัม

ตำรวจตรวจวัดแอลกอฮอล์คนขับ พบปริมาณ 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดมาก

ช่วงแรกสื่อบางสำนักเรียกผู้ขับว่า “รองโฆษก ป.ป.ช.” ต่อมาสำนักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงว่าบุคคลในข่าวเป็นข้าราชการในสังกัด ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ไม่ได้ทำหน้าที่รองโฆษกตามที่รายงาน

ป.ป.ช. แจงประเด็นขัดกัน

ไทยโพสต์รายงานคำให้สัมภาษณ์ของเลขาธิการ ป.ป.ช. ช่วงต้นว่า ข้อมูลที่ได้รับยังไม่มีการยืนยันเรื่องเมาแล้วขับหรือการเป่าแอลกอฮอล์ และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. มองว่าเป็นอุบัติเหตุ

แต่ผลตรวจของตำรวจในที่เกิดเหตุระบุปริมาณแอลกอฮอล์ 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ทำให้คำชี้แจงของต้นสังกัดสวนทางกับสำนวนตำรวจ

ล่าสุดเมื่อคลิปการเป่าหลุดออกมา ทำให้คำชี้แจงเดิมขาดน้ำหนักทันที

รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ระบุว่าตำรวจตรวจสอบทั้งกล้องติดหน้ารถและกล้องวงจรปิดบนสะพานตลอดเส้นทาง ภาพชัดพอที่จะยืนยันตัวผู้กระทำความผิด

ชุดสืบสวนยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนตัวคนขับตามที่มีกระแสในโซเชียลฯ

3 ข้อหาที่เตรียมแจ้ง

ตำรวจเตรียมแจ้ง 3 ข้อหากับ ผอ.สำนักสืบสวนฯ ป.ป.ช. ได้แก่

  1. ขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
  2. ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291
  3. ขับรถชนแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลือ ไม่แจ้งเหตุ หรือไม่แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่
พนักงานสอบสวน สภ.บางศรีเมือง นำหมายเรียกไปติดที่บ้านพักของ ผอ.สำนักสืบสวนฯ ป.ป.ช. หลังโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้

ภรรยาแจ้งว่าสามีเดินทางไปทำงานที่สำนักงาน ป.ป.ช. ตำรวจจึงประสานให้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหา

สำนักงาน ป.ป.ช. ออกหนังสือแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต ระบุจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินกระบวนการทางวินัย ยืนยันไม่มีสิทธิพิเศษ

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์

