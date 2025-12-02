ข่าว

“สส.ลิซ่า” ช่วยน้ำท่วมจริงหรือทำคอนเทนต์ ? เจ้าของบ้านยันแล้ว แต่ทำไมดราม่าไม่จบ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 17:31 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 17:31 น.
51
ลิซ่าทำคอนเทนต์ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่
แฟ้มภาพ

สรุปดราม่าส่อแววไม่จบง่าย เหตุ สส.ลิซ่า พรรคประชาชน ถูกทูตรัศม์ตั้งแง่สงสัยทำคอนเทนต์ช่วยผุ้ประสบภัย ร้อนเจ้าของบ้านผู้อยู่ในเหตุการณืจริงโร่ชี้แจง สส.ส้มช่วยได้จริง ไม่ได้สร้างภาพ แต่โลกโซเชียลยังไม่เลิกจับผิด ด้อมการเมืองสมัยใหม่ยันชัด ส่วนใหญ่ที่ไม่จบ เป็นกลุ่มอินฟูลฯ จุดรวมพลของไอโอ “IO” เน้นคุยแบบเป็นปี่เป็นขลุ่ย แถมใส่น้ำมาเต็มแก้วกันแทบทั้งหมด

จากรณีเฟซบุ๊กแฟนเพจ Drama-Addict ออกมาโพสต์ถึงประเด็นดราม่าช่วยน้ำท่วมภาาใต้ของภคมน หนุนอนันต์ หรือ “สส.ลิซ่า” โดยระบุว่า “เดี๋ยวนะ ประเด็นดราม่าเรื่องส.ส. ลิซ่า ยังไม่จบอีกเหรอวะผ่านมาตั้งหลายวันแล้วนะ เจ้าของบ้านคนที่อยู่ในเหตุการณ์เค้าก็ออกมาพูดหมดแล้ว เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่จบมึงเอารูปนี้ไปอ้างอิงก็ได้ครับ เอาตามที่มึงสบายใจเลยครับ”

สำหรับประเด็นตั้งข้อสงสัยโดยแอบกล่าวหา สส.หญิง ตัวแทนพรรคปชน. ว่า อาจไม่ได้ลงพื้นที่ไปช่วยน้ำท่วมที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตามที่ประชาสัมพันธ์ตัวเองผ่านสื่อโซเชียลนั้น เริ่มจากที่นายรัศม์ ชาลีจันทร์ หรือ “ทูตนอกแถว” อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร ตั้งคำถามถามว่า

การที่คุณลิซ่าฯ ลงไปทำภารกิจกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หาดใหญ่นั้น พรรค ปชน. ทราบเรื่องหรือไม่ และได้มีการหารือกันก่อนหรือไม่ว่าภารกิจเช่นนี้มีอันตรายอย่างยิ่ง ที่ต้องใช้คนที่มีความชำนาญผ่านการฝึกฝนมา และเหตุใดพรรคจึงปล่อยให้ สส.ลิซ่า ลงไปปฏิบัติการเสี่ยงภัยเช่นนี้ แทนที่จะส่งคนอื่นๆ ที่อย่างน้อยสามารถดูช่วยเหลือตนเองได้ในสภาวการณ์ที่อันตรายมากเช่นนั้น

นอกจากนี้ภาพที่ลิซ่าเอามาลง รวมทั้งการบอกว่าได้ร่วมปฏิบัติภารกิจกู้ภัยช่วยคนได้ถึงร้อยคนนั้น ทูตรัศม์อ้างว่า เป็นสิ่งที่ สส.ลิซ่า เอามาลงเอง ซึ่งเมื่อคำนึงถึงสภาวการณ์ที่อันตรายในการปฏิบัติภารกิจมากเช่นนั้น ตามสามัญสำนึกทั่วไป ทั้งภาพและสิ่งที่คุณลิซ่าบอก มันจึงดูขัด-ไม่สอดคล้องกับความจริงที่น่าจะเป็นมาก เพราะตัวเองยังแทบช่วยไม่ได้แล้วจะไปช่วยคนเป็นสิบเป็นร้อยได้อย่างไร

ด้วยเหตุนี้ ต่อมาเมื่อ 28 พ.ย.2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก JiSawinee Thiwasaman ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์วันที่ สส.ลิซ่า ลงไปให้ความช่วยเหลือแล้วเกิดประเด็นกันขึ้นนั้น ออกมาชี้แจงโดยยืนกรานว่า นักการเมืองตัวแทนจากพรรคประชาชน ได้ลงพื้นที่ไปช่วยจริงและมีผู้ประสบภัยอีกหลายคนที่ สส.หญิงฝ่าน้ำท่วมในรูปที่ถูกกล่าวหา ได้รับความช่วยเหลือและรอดชีวิตมาได้จากเหตุน้ำท่วมวิกฤตนี้ตรงตามข้อเท็จจริงทุกอย่างที่ฝะ่งของสส.หญิง ได้อัปเดตและเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่ตั้งแต่เกิดวิกฤตใหม่ๆ

ลิซ่า ทำคนเทนต์ช่วยน้ำท่วมจริงไหม
แฟ้มภาพ Facebook @Pukkamon Nunarnan – ภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์
ลิซ่า ช่วยเดินเชือกตอนน้ำท่วมหาดใหญ่
แฟ้มภาพ Facebook @Pukkamon Nunarnan – ภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์

“#ไม่ใช่คนในรูปนะคะแต่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วย ขอพูดจากใจคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากทีม สส.ท่านนี้และทีมงาน หนูสูง 150 ทางเข้าหอเป็นทางสโลปลงเหมือนลงเขา แล้วน้ำก็สูงมากๆ นี่กับเพื่อนบางคนว่ายน้ำไม่เป็น พี่ๆเขาให้เราเกาะไหล่เขาออกมา เห็นบางเม้นไปว่าท่านสร้างภาพบ้าง ไรบ้างเอาจริงเราลงมา จะออกไปกันเองนะ แต่น้ำสูงเกินไป แล้วก็เจอเขามาช่วยเคสเด็กๆคนแก่แถวนั้นพอดี เลยช่วยพวกเราก่อน”

“นี่ขี่หลังพี่ตากล้องออกมาเลยนะ รู้สึกเป็นภาระมาก แต่รอบที่สองเขาไปเอาเรือมารับคนที่เหลือที่อยากออกจากหอต่อ ถ้าไม่มีพวกเขาน่าว่าเป็นภาระเพื่อนร่วมหอต่อ คนทำดีก็ชื่นชมหน่อยเถอะ อย่าอคติหน่อยเลย ยิ่งเวลาแบบนี้อีก ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะคะ”

ขณะเดียวกัน เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ก้าวต่อไปด้วยกัน” ได้ลงคลิปหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงอีกคำรบพร้อมกับหล่นข้อความว่า “พาดูสถานที่จริง สำหรับคนที่คาใจ”.

คอมเมนต์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ Drama-addict
คอมเมนต์ชาวเน็ต ลิซ่าช่วยน้ำท่วม
คอมเมนต์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ Drama-addict
สส ลิซ่า ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ดราม่า
แฟ้มภาพ Facebook @Pukkamon Nunarnan – ภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

