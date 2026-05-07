ข่าวการเมือง

เปิดช่องทางลงชื่อ ค้านแลนด์บริดจ์ EnLaw รับรายชื่อถึง 30 มิ.ย. นี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 17:21 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 17:21 น.
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมเปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนร่วมลงชื่อค้านร่างกฎหมาย SEC และโครงการแลนด์บริดจ์ หลังยอดทะลุเป้าหมาย 50,000 รายชื่อภายในไม่กี่วัน

ประเด็น ลงชื่อค้านแลนด์บริดจ์ กลับมาเป็นกระแสร้อนอีกครั้ง หลังมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม หรือ EnLaw เปิดช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมลงชื่อคัดค้านร่างกฎหมายระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ ร่าง พ.ร.บ. SEC และโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพร-ระนอง โดยเปิดรับรายชื่อผ่านเว็บไซต์ Stop SEC ACT & Land Bridge ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ช่องทางลงชื่ออยู่ที่เว็บไซต์รณรงค์ของ EnLaw ซึ่งมีปุ่ม “ลงชื่อเลย” อยู่บนหน้าเว็บ ผู้ที่ต้องการร่วมคัดค้านต้องกรอกข้อมูลพื้นฐาน เช่น จังหวัด คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล และกดยินยอมลงชื่อ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ โดยหน้าเว็บระบุคุณสมบัติของผู้ร่วมลงชื่อว่า “ทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมาย SEC & โครงการ Land Bridge” สามารถร่วมลงชื่อได้

ข้อมูลจาก Thai PBS รายงานว่า EnLaw ตั้งเป้ารวบรวมรายชื่อ 50,000 รายชื่อ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เพื่อนำไปประกอบเอกสารและยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย น.ส.สุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการ EnLaw ระบุว่า การลงชื่อครั้งนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่าความกังวลต่อแลนด์บริดจ์ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนในพื้นที่ภาคใต้ แต่มีประชาชนจากหลายจังหวัดร่วมแสดงจุดยืนด้วย

กระแสลงชื่อเดินหน้าเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาดไว้ มติชนรายงานว่า EnLaw เปิดเว็บไซต์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 และเมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 5 พฤษภาคม มีผู้ร่วมลงชื่อแล้ว 59,864 รายชื่อ เกินเป้าหมาย 50,000 รายชื่อไปแล้ว แต่เว็บไซต์ยังเปิดรับรายชื่อต่อเนื่องจนถึงกำหนดเดิม

ขณะที่หน้าเว็บไซต์ Stop SEC ACT & Land Bridge ซึ่งตรวจสอบล่าสุด แสดงตัวเลขผู้ลงชื่อ 94,810 ชื่อ แบ่งเป็นบุคคล 94,372 คน และองค์กร 438 องค์กร ตัวเลขนี้เปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพราะระบบยังเปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน

โครงการแลนด์บริดจ์ หรือสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ ชุมพร-ระนอง เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่รัฐบาลต้องการใช้เชื่อมการขนส่งระหว่างฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบการลงทุน หากเดินหน้าเต็มรูปแบบ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนระดับ 1 ล้านล้านบาท

รายละเอียดโครงการประกอบด้วยการก่อสร้างท่าเรือทั้งสองฝั่ง คือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พร้อมระบบเชื่อมโยงบนบก เช่น รถไฟทางคู่และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะทางรวมประมาณ 93.9 กิโลเมตร

ทำไมต้องค้าน
ฝ่ายรัฐบาลมองว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเล เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคใต้ ส่วน สนข. เคยอธิบายว่า การขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบมะละกามีระยะทางอ้อมและการจราจรทางน้ำหนาแน่น จึงต้องศึกษาทางเลือกเชื่อมอ่าวไทยกับอันดามัน

แต่ฝั่งคัดค้านมองอีกแบบ เว็บไซต์ Stop SEC ระบุเหตุผลหลักว่า ร่างกฎหมาย SEC อาจทำให้พื้นที่ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ถูกวางทิศทางให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหลัก พร้อมตั้งข้อกังวลเรื่องการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ การปรับเปลี่ยนกฎหมายที่ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับวิถีชีวิตชุมชน

อีกข้อกังวลสำคัญคือผลกระทบต่อการประมงและการท่องเที่ยวในชุมพร-ระนอง เว็บไซต์รณรงค์ของ EnLaw ระบุว่า การสร้างท่าเรือน้ำลึกและโครงสร้างเชื่อมโยงขนาดใหญ่ อาจทำให้เส้นทางเดินเรือประมงพื้นบ้านเปลี่ยน ต้นทุนประมงสูงขึ้น ทรัพยากรสัตว์น้ำลดลง และเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ไม่ตรงกับศักยภาพเดิมของพื้นที่

อย่างไรก็ตาม การถกเถียงเรื่องแลนด์บริดจ์ต้องแยกข้อกังวลที่ตรวจสอบได้ออกจากข่าวบิดเบือนด้วย Thai PBS Verify ตรวจสอบกรณีโพสต์อ้างว่าแลนด์บริดจ์ “ต้องให้ต่างชาติเช่าที่ดิน 55-99 ปี” และระบุว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน โดย สนข. ชี้แจงว่า ร่างกฎหมายไม่ได้เปิดให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่เป็นเพดานสิทธิการเช่าสูงสุดไม่เกิน 99 ปี และรัฐสามารถเพิกถอนได้หากไม่ทำตามเงื่อนไข

สรุปตอนนี้ ช่องทางลงชื่อค้านแลนด์บริดจ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือเว็บไซต์ Stop SEC ACT & Land Bridge ของ EnLaw เปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 จุดที่ทำให้แคมเปญนี้น่าจับตาคือยอดรายชื่อทะลุเป้าอย่างรวดเร็ว ขณะที่รัฐบาลยังเดินหน้าศึกษาโครงการและเตรียมผลักดันร่างกฎหมาย SEC ต่อไป เรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่การคัดค้านโครงการก่อสร้าง แต่เป็นการตั้งคำถามว่า ภาคใต้ควรพัฒนาไปทางไหน และใครควรมีสิทธิร่วมตัดสินอนาคตของพื้นที่

วิธีลงชื่อไม่เอาแลนด์บริสต์
วิธีลงชื่อค้านแลนด์บริดจ์

1. เข้าเว็บไซต์ Stop SEC ACT & Land Bridge ของมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม หรือ EnLaw

2. กดปุ่ม “ลงชื่อเลย”

3. เลือก จังหวัดที่อยู่อาศัย

4. เลือก คำนำหน้า เช่น นาย นาง หรือนางสาว

5. กรอก ชื่อจริงเป็นภาษาไทย

6. กรอก นามสกุลเป็นภาษาไทย

7. กดยินยอมลงชื่อ และอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. กดยืนยัน “ลงชื่อเลย” เพื่อส่งข้อมูล

หน้าเว็บไซต์ Stop SEC ระบุช่องกรอกข้อมูลหลัก ได้แก่ จังหวัด คำนำหน้า ชื่อจริง นามสกุล และการยินยอมตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนกดปุ่มลงชื่อ ส่วน Thai PBS รายงานว่า EnLaw เปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์และร่างกฎหมาย SEC ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2569

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

