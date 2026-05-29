ทลายแก๊งจีนอู่ฮั่น ซุกเซฟเฮาส์พัทยา หนีคดีปลอมเอกสาร ลวงเงินเวนคืนเกือบ 100 ล้าน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 09:26 น.
ตำรวจบุกทลายแก๊งจีนอู่ฮั่น ซุกเซฟเฮาส์พัทยา ใช้วีซ่าเกษียณ หนีคดีปลอมเอกสารรัฐบาลจีน ลวงเงินเวนคืนเกือบ 100 ล้าน

29 พ.ค. 2569 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (บก.ปพ.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ., เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย ร.ต.อ.กิตติธัช เทียนแก้ว รอง สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปพ. ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย กองกำกับการสืบสวนสอบสวน (บก.สส.) เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม บก.สส.สตม. ร่วมกันควบคุมตัว ดังนี้

  1. นายเฉินฯ (MR.CHEN) อายุ 55 ปี
  2. นายหยวนฯ (MR.YUAN) อายุ 54 ปี
  3. นายเฟยฯ (MR.Fei) อายุ 51 ปี
  4. นางหลัวฯ (MRS.LOU) อายุ 54 ปี

เนื่องจากเป็นบุคคลต้องห้ามตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 12(7) คือ “มีพฤติการณ์เป็น ที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุข หรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศออกหมายจับ” สถานที่จับกุม ภายในบ้าน หมู่ 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ตำรวจสอบสวนกลางบุกจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนแก๊งอู่ฮั่นที่บ้านหรูพัทยา

พฤติการณ์ จากการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศ เมื่อศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านศูนย์ความร่วมมือล้านช้าง – แม่โขง (LMLECC) ประสานข้อมูลกับศูนย์ปราบปรามคนร้าย ข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ศปชก.บช.ก.) ให้ติดตามจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาหลบหนีคดีสัญชาติจีน จำนวน 5 ราย ซึ่งเป็นที่ต้องการตัว ตามหมายจับของสำนักงาน ความมั่นคงสาธารณะเมืองอู่ฮั่น ในข้อหา “ฉ้อโกงโดยการปลอมแปลงเอกสาร”

โดยพฤติการณ์กลุ่มผู้ต้องหาเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริษัทซึ่งได้รับสัญญาดำเนินโครงการรื้อถอน และฟื้นฟูภูมิทัศน์ ร่วมกันทุจริตด้วยการปลอมแปลงข้อมูล และเอกสารต่างๆ เพื่อหลอกเอาเงินชดเชยค่ารื้อถอน และเวนคืนจากบริษัทจัดการที่ดินเมืองใหม่แห่งอู่ฮั่น

อีกทั้งยังแอบอ้างชื่อ และบัญชีธนาคารของผู้อื่นในการรับผลประโยชน์ดังกล่าว มูลค่าความเสียหายสูงกว่า 18 ล้านหยวน หรือเกือบ 100 ล้านบาทไทย เมื่อรู้ตัวว่าถูกทางการจีนดำเนินคดี กลุ่มผู้ต้องหาได้ไหวตัวทัน เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ใช้ภาพลักษณ์ “วีซ่าระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป” (วีซ่าเกษียณ) เป็นฉากหน้าตบตาเจ้าหน้าที่เพื่อซ่อนตัวจากการติดตามจับกุม

เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติฯ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (คอมมานโด) ได้ร่วมมือกับ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (บก.สส.สตม.) เปิดฉากแกะรอยสืบสวน จนพบพิกัดที่แน่ชัดว่ากลุ่มผู้ต้องหาใช้พื้นที่บริเวณหมู่บ้านหรูย่านห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นเซฟเฮาส์หลัก

เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดพัทยาก่อนสนธิกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายทันที ผลการปฏิบัติการสามารถรวบตัวผู้ต้องหาหลัก จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายเฉินฯ, นายหยวนฯ และ นายเฟยฯ พร้อมกันนี้จากการสอบสวนขยายผล ทราบว่าผู้ต้องหารายที่ 4 คือ นางหลัวฯ กำลังเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ ชุดสืบสวนจึงประสานกำลังสกัดจับตัวไว้ได้ทันที

เจ้าหน้าที่จึงแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ใราชอาณาจักรทันทีตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ก่อนนำตัวผู้ต้องหา ทั้ง 4 ราย ส่งห้องกัก กก.3 บก.สส.สตม. เพื่อเตรียมส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

