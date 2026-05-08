“ลูกหมี รัศมี” แจ้งความ “ปู มัณฑนา” โพสต์ด่าหยาบลงโซเชียล ลั่นระวังแก่ในคุก
“ลูกหมี รัศมี” ควง “ทนายกุ้ง” แจ้งความเพิ่ม “ปู มัณฑนา” ปมโพสต์ด่าหยาบ ลั่นระวังแก่ในคุก โต้ข่าวไม่รับเงินคืน ด้าน ปู เตรียมแจ้งความกลับ
8 พ.ค. 2569 ลูกหมี รัศมี พร้อมด้วย ทนายกุ้ง-อำนวยพร ทนายความส่วนตัว เดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมกับ ปู มัณฑนา ในช่วงเที่ยงวัน ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และดูหมิ่นด้วยการโฆษณา หลังจาก ปู มัณฑนา โพสต์ข้อความด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายพร้อมระบุชื่อพาดพิงอย่างชัดเจนลงในโซเชียลมีเดีย
ทนายกุ้งเผยว่า “เขาใช้คำว่า อี… (คำหยาบ) หาว่าเราบิดเบือนคดี กลั่นแกล้งจากแพ่งเป็นอาญา และหาว่าเราเกาะแสงเพราะตัวเองไม่ดัง แถมยังบอกว่าเราไปทำธุรกิจเขาพัง ซึ่งทุกคำที่พูดมาเข้าข่ายหมิ่นประมาททั้งหมด”
ด้าน ลูกหมี ก็โต้กลับในประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าทำให้ธุรกิจพัง โดยระบุว่ายังไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายมีธุรกิจอะไร เพราะไม่เคยเห็นในแพลตฟอร์มเลย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า นาฬิกา รถยนต์ หรือตุ๊กตา พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าสิ่งที่อ้างอาจเป็นเรื่องในอดีตที่เอามาเล่าใหม่เพื่อให้ตัวเองดูดีก็เป็นได้
เมื่อถามถึงสภาพจิตใจ ลูกหมียอมรับว่าสัปดาห์นี้เครียดมากเป็นพิเศษ เพราะถูกโจมตีทุก 2-3 ชั่วโมงตลอดทั้งวัน “เราอัดอั้นมา 2 ปีเศษ เวลาทุกข์เราก็ฮึบไว้ แต่อาทิตย์นี้มัน เก็บไม่อยู่จริง ๆ เพราะเขาด่าเราและพี่กุ้งทุกชั่วโมง ไม่อยากให้คนลักษณะนี้ไปทำร้ายคนอื่นหรือเป็นภัยสังคม อยากให้ศาลท่านพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับเคสนี้ค่ะ”
สำหรับประเด็นที่คู่กรณีอ้างว่าเคยเสนอเงินให้แต่ลูกหมีไม่ยอมรับนั้น ลูกหมีตอบกลับว่า “คำสาบานเป็นสัจจะวาจา ถ้าพูดจริงก็เจริญ ถ้าไม่จริงชีวิตก็ตกต่ำ ทุกครั้งที่ขึ้นศาล ลูกหมีพูดกับศาลตลอดว่า ‘ท่านคะ เท่าไหร่ก็รับ เอาเงินค่ะ’ แต่คู่กรณีบอกว่าเขาเสียชื่อเสียง หาว่าเราทำลายเขา มันเลยคุยกันไม่ได้”
ทนายกุ้งยืนยันเพิ่มเติมว่า “คดีล่าสุดมีคนกลางมาเบิกความแล้วว่า วันเจรจาไม่ใช่เราไม่รับเงิน แต่เขาบอกว่าเขาไม่สะดวกจ่าย ศาลเลยเห็นว่าคุยกันไม่ได้ ถ้าวันนั้นจบเราก็ไม่ได้มาออกทีวีแล้ว”
ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ลูกหมี รัศมี ยื่นฟ้อง ปู มัณฑนา รวมทั้งสิ้น 6 คดี ประกอบด้วยคดีแพ่งเรื่องผิดสัญญาเงินกู้ คดีอาญาฉ้อโกงเงิน 2 ล้านบาท ซึ่งศาลแขวงพระนครใต้พิพากษาให้ ปู ชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยและสั่งจำคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา แต่ ปู มัณฑนา ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวและยื่นอุทธรณ์ โดยติดกำไล EM อยู่ในขณะนี้ ส่วนคดีหมิ่นประมาทอีก 3 คดี ได้แก่
- ปู ให้สัมภาษณ์ว่าปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยผิดกฎหมาย ศาลสั่งจำคุก 2 ปี ปรับ 6 หมื่นบาท รอลงอาญา 2 ปี คุมประพฤติ 1 ปี ปูยื่นอุทธรณ์ต่อ
- กล่าวหาเรื่อง “50 ปีไม่มีผัว” จะสืบพยานเดือนสิงหาคมนี้
- เรื่องสัมภาษณ์และโต้เถียงกันหน้า สน.ทองหล่อ ศาลตัดสินว่าข้อความไม่ถึงขั้นหมิ่นประมาท สั่งยกฟ้อง
นอกจากนี้ยังมีคดีแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาท ที่ศาลรับฟ้องและนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 22 มิ.ย.นี้ เวลา 10.00 น. ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ส่วนคดีที่ ปู มัณฑนา ยื่นฟ้องลูกหมี 2 คดีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นั้น ศาลสั่งยกฟ้องหมดทั้ง 2 คดีแล้ว
ด้านทนายกุ้งยื่นฟ้อง ปู มัณฑนา 1 คดี รอศาลตัดสินวันที่ 27 พ.ค.นี้ ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ส่วนคดีที่ ปู มัณฑนา ฟ้องทนายกุ้ง 2 คดี ยกฟ้องไปแล้ว 1 คดี เหลืออีก 1 คดีเรื่องหมิ่นประมาทจากการออกรายการบุ๋ม-ปนัดดา รอตัดสินวันที่ 29 มิ.ย.นี้ ที่ศาลอาญารัชดา
ลูกหมีทิ้งท้ายว่า “อยากบอกเขาว่าปัญหาเก่าก็ยังแก้ไม่ได้ อย่าสร้างปัญหาใหม่เพิ่ม ชีวิตนี้น่าจะแก่ในคุกค่ะ ต้องกลับมาส่องกระจกชะโงกดูเงาตัวเองบ้าง ปัญหาเยอะขนาดนี้ต้องพิจารณาตัวเองแล้ว” ขณะที่ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ลูกหมีเดินทางต่อไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจภูธรชัยพฤกษ์
ด้าน ปู มัณฑนา ก็เตรียมเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลโคกครามในเวลา 15.00 น. เช่นกัน โดยมองว่าการตอบโต้ที่ผ่านมาเป็นการใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกพาดพิงก่อนหน้านี้
