กองปราบ ฝากขัง “อัจฉริยะ” พร้อมพวก 6 คน คดีรีดเงิน 2.5 ล้าน แลกไม่แฉคดีจีนเทา
กองปราบ ควบคุมตัว “อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์” พร้อมพวกรวม 6 คน คดีกรรโชกทรัพย์ 2.5 ล้านบาท แลกปิดปากไม่ไลฟ์สดแฉคดีผู้ต้องหาจีน
22 เม.ย. 2569 ตำรวจกองบังคับการปราบปราม ควบคุมตัวนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม พร้อมผู้ต้องหารวม 6 คน สอบปากคำต่อเนื่องตลอดทั้งคืน หลังถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหาร่วมกันกรรโชกทรัพย์
จากกรณีถูกกล่าวหาว่าข่มขู่เรียกรับเงิน 2.5 ล้านบาท เพื่อแลกกับการไม่เปิดเผยข้อมูล และไม่ไลฟ์สด แฉการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการนำผู้ต้องหาชาวจีน ออกจากห้องกักตรวจคนเข้าเมือง โดยผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน และสอบปากคำผู้ร้องจนได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว
โดยเมื่อช่วงเช้า ตำรวจกองปราบปรามได้ควบคุมตัว นายอัจฉริยะพร้อมพวก นำฝากขังที่ศาลอาญาโดยได้เดินทางออกหลังตึก กองบังคับการปราบปราม โดยสื่อมวลชนไม่สามารถบันทึกภาพทำข่าวคดีนี้ได้
สำหรับพฤติการณ์ของคดี จากรายงานการสืบสวนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหามีการวางแผนเป็นขบวนการ โดยเริ่มจากการไลฟ์สดโจมตีการทำงานของ พ.ต.อ.วัชรพล กาญจนกันทร ผู้กำกับการ 3 บช.สตม. เพื่อกดดันก่อนให้คนกลางติดต่อเจรจาอ้างว่าสามารถยุติเรื่องได้
โดยครั้งแรกมีการเรียกเงิน 1 ล้านบาทแต่ยังไม่สำเร็จ ต่อมามีการเพิ่มข้อเสนอและเรียกเงินเป็น 2.5 ล้านบาท จนสามารถตกลงกันได้ และมีการนัดรับเงินโดยกลุ่มผู้ต้องหา อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายต่อไป
