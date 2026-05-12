อ.กาบเชิง สั่งเด็ดขาด ห้ามเข้าพื้นที่ชายแดน หลังชาวบ้านหลงป่า ถูกจับฝั่งกัมพูชา

อ.กาบเชิง ออกประกาศเตือน ห้ามเข้าพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เสี่ยงทุ่นระเบิด หลังชาวบ้านหลงป่า ถูกจับฝั่งกัมพูชา
ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง ได้ออกประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง Kap Choeng District Administration เพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.กาบเชิง ระบุว่า “อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือประชาชน งดเข้าพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุม ยังไม่ปลอดภัย อาจมีวัตถุระเบิด ทุ่นระเบิด กระสุนปืนตกค้าง รวมถึงกองกำลังจากนอกประเทศ
ทั้งนี้ การเข้าไปถ่ายภาพสถานที่หรือที่ตั้งทางทหาร อาจเป็นความผิดตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และประชาชน จึงขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด”
นายนิรันดร์ สุนทรศิริ นายอำเภอกาบเชิง เปิดเผยถึงกรณีชาวบ้านสูญหายว่า อำเภอกาบเชิงได้ประสาน สภ.กาบเชิง หน่วยทหารในพื้นที่ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน จนทราบว่าเป็นชาวบ้านในพื้นที่ ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท ซึ่งหายตัวไปตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. และญาติได้เข้าแจ้งความเมื่อวันที่ 29 เม.ย.
นายนิรันดร์ ระบุว่า อำเภอได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รับทราบแล้ว พร้อมประสานไปยัง ฉก.พัน ร. และศูนย์ประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา โดยทาง อ.ปราสาท อ.กาบเชิง และ สภ.กาบเชิง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและแจ้งความคืบหน้าให้ครอบครัวรับทราบ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและคลายความกังวลมากขึ้น
ความคืบหน้าล่าสุดพบว่า นายโยชน์ ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ จ.อุดรมีชัย โดยต้องรอให้ทางกัมพูชาดำเนินคดีให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้นฝ่ายความมั่นคงผ่านศูนย์ประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา จะประสานขอส่งตัวกลับอีกครั้ง
นายนิรันดร์ ระบุอีกว่า อำเภอกาบเชิงได้ออกประกาศห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ป่าชายแดนมานานแล้ว ตั้งแต่เกิดสถานการณ์รอบแรก การประกาศครั้งนี้เป็นการย้ำเตือนอีกครั้ง เพราะเกรงว่าประชาชนอาจลืมข้อปฏิบัติ โดยทางอำเภอและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ต่างมีประกาศในลักษณะเดียวกันอยู่แล้ว
ส่วนการช่วยเหลือครอบครัวนายโยชน์ สายน้อย อำเภอกาบเชิงได้หารือกับนายอำเภอปราสาท เพื่อเตรียมนำเงินส่วนหนึ่ง ถุงยังชีพ และหน่วยงานราชการเข้าไปดูแล พร้อมสนับสนุนเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับครอบครัวต่อไป
