อ.กาบเชิง สั่งเด็ดขาด ห้ามเข้าพื้นที่ชายแดน หลังชาวบ้านหลงป่า ถูกจับฝั่งกัมพูชา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 17:50 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 17:50 น.
อ.กาบเชิง ออกประกาศเตือน ห้ามเข้าพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เสี่ยงทุ่นระเบิด หลังชาวบ้านหลงป่า ถูกจับฝั่งกัมพูชา

ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง ได้ออกประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง Kap Choeng District Administration เพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.กาบเชิง ระบุว่า “อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือประชาชน งดเข้าพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุม ยังไม่ปลอดภัย อาจมีวัตถุระเบิด ทุ่นระเบิด กระสุนปืนตกค้าง รวมถึงกองกำลังจากนอกประเทศ

ทั้งนี้ การเข้าไปถ่ายภาพสถานที่หรือที่ตั้งทางทหาร อาจเป็นความผิดตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และประชาชน จึงขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด”

ป้ายประกาศเตือนห้ามเข้าพื้นที่ป่าชายแดนอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
FB/ ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง Kap Choeng District Administration

นายนิรันดร์ สุนทรศิริ นายอำเภอกาบเชิง เปิดเผยถึงกรณีชาวบ้านสูญหายว่า อำเภอกาบเชิงได้ประสาน สภ.กาบเชิง หน่วยทหารในพื้นที่ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน จนทราบว่าเป็นชาวบ้านในพื้นที่ ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท ซึ่งหายตัวไปตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. และญาติได้เข้าแจ้งความเมื่อวันที่ 29 เม.ย.

นายนิรันดร์ ระบุว่า อำเภอได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รับทราบแล้ว พร้อมประสานไปยัง ฉก.พัน ร. และศูนย์ประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา โดยทาง อ.ปราสาท อ.กาบเชิง และ สภ.กาบเชิง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและแจ้งความคืบหน้าให้ครอบครัวรับทราบ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและคลายความกังวลมากขึ้น

ความคืบหน้าล่าสุดพบว่า นายโยชน์ ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ จ.อุดรมีชัย โดยต้องรอให้ทางกัมพูชาดำเนินคดีให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้นฝ่ายความมั่นคงผ่านศูนย์ประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา จะประสานขอส่งตัวกลับอีกครั้ง

นายนิรันดร์ ระบุอีกว่า อำเภอกาบเชิงได้ออกประกาศห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ป่าชายแดนมานานแล้ว ตั้งแต่เกิดสถานการณ์รอบแรก การประกาศครั้งนี้เป็นการย้ำเตือนอีกครั้ง เพราะเกรงว่าประชาชนอาจลืมข้อปฏิบัติ โดยทางอำเภอและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ต่างมีประกาศในลักษณะเดียวกันอยู่แล้ว

ส่วนการช่วยเหลือครอบครัวนายโยชน์ สายน้อย อำเภอกาบเชิงได้หารือกับนายอำเภอปราสาท เพื่อเตรียมนำเงินส่วนหนึ่ง ถุงยังชีพ และหน่วยงานราชการเข้าไปดูแล พร้อมสนับสนุนเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับครอบครัวต่อไป

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

