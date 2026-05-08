ศาลอิตาลีสั่งชู้รักชดใช้ 17 ล้าน หลังใช้ปลอกคอ-กุญแจมือเล่นสยิว ทำคู่นอนดับ
ศาลอิตาลีสั่งชู้รักชดใช้ 17 ล้าน หลังใช้ปลอกคอและกุญแจมือขณะมีเพศสัมพันธ์ ทำให้คู่นอนเสียชีวิต ศาลมองผู้ตายมีส่วนกับการตายของตนเอง
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า ศาลในประเทศอิตาลีได้พิพากษาให้นางเจียอานา ดามอนเต วัย 67 ปี จ่ายค่าเสียหายเป็นเงิน 17 ล้านบาท (390,000 ปอนด์) ให้กับภรรยาและครอบครัวของนายริคาร์โด ซานเซมาสเตียนโน วัย 61 ปี ภายหลังจากเธอและผู้ตายมีเพศสัมพันธ์ โดยมีการใช้กุญแจมือและปลอกคอ ก่อนที่ปลอกคอจะรัดคอผู้ตายขาดอากาศหายเสียชีวิต
โดยผู้ตายนั้นนอกใจภรรยาของตนเองและมีความสัมพันธ์กับนางดามอนเต มานานกว่า 20 ปี ซึ่งในวันเกิดเหตุพวกเขาก็ได้นัดพบกับที่อพาร์ทเมนต์ในอาเลสซันเดรีย และได้มีการใช้อุปกรณ์ ซึ่งเธอผูกผู้ตายไว้กับเสา และปล่อยให้ผูกติดไว้กับเสา เพื่อที่เธอจะกลับมาแกะอุปกรณ์ให้ในภายหลัง ก่อนที่ในเวลาต่อมาเธอกลับมาจากพบว่านายซานเซมาสเตียนโนยังอยู่ที่เดิม เธอจึงรีบเจ้าหน้าที่แพทย์มาปั๊มหัวใจ แต่ไม่เป็นผล
ศาลพิเคราะห์แล้วว่านายซานเซมาส นั้นมีส่วนสำคัญกับการตายของตัวเขาเอง จึงสั่งให้นางดามอนเตจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายเพียงเท่านั้น
ขณะที่ทางทนายครอบครัวผู้ตายระบุว่าพวกเขาพอใจกับผลคำตัดสิน อย่างไรก็ตามทางครอบครัวจะพิจารณาเพิ่มเติมว่าจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินหรือไม่
