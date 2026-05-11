ข่าว

แต่งงานกับมุสลิม ทำไมต้องบังคับเข้ารับ “อิสลาม” เปิดกฎรักข้ามศาสนา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 19:07 น.
52

การแต่งงานข้ามศาสนาในอิสลาม ทำไมคู่รักมักต้องเปลี่ยนศาสนา?

บทความให้ความรู้ นำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการและเชิงกฎหมาย โดยไม่มีเจตนาวิพากษ์ความเชื่อของผู้นับถือศาสนาใด

หากคุณมีเพื่อน คนรู้จัก หรือคนในครอบครัวที่ตกหลุมรักกับชาวมุสลิม แล้วได้รับแจ้งว่าต้องเปลี่ยนศาสนาก่อนแต่งงาน หลายคนไม่เข้าใจ หรือรู้สึกว่าไม่ยุติธรรม

ในการตีความแบบดั้งเดิมของอิสลาม กฎเรื่องการแต่งงานข้ามศาสนาถูกระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน อนุญาตให้ผู้ชายมุสลิมแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็น “ชาวคัมภีร์” (People of the Book) ซึ่งได้แก่ คริสต์ ยิว และซาบีน แม้จะไม่สนับสนุน แต่ในทางกลับกัน ผู้หญิงมุสลิมไม่อาจแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่ใช่มุสลิม

กรณีที่ 1 ผู้ชายมุสลิม แต่งงานกับผู้หญิงต่างศาสนา

อิสลามอนุญาตให้ผู้ชายมุสลิมแต่งงานกับผู้หญิงคริสต์หรือยิวได้ แต่ไม่อนุญาตให้แต่งงานกับผู้หญิงที่นับถือศาสนาอื่น เช่น ฮินดู ซิกข์ หรือพุทธ

เหตุผลเบื้องหลังกฎข้อนี้คือ อิสลามให้ความเคารพต่อศาสนาที่มีคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงประทานมาก่อน ผู้ชายมุสลิมที่แต่งงานกับหญิงคริสต์หรือยิว มีหน้าที่ต้องเคารพศาสนาของภรรยา และไม่มีสิทธิ์ขัดขวางไม่ให้เธอปฏิบัติศาสนกิจ หรือไปโบสถ์และธรรมศาลา

ผู้ชายมุสลิมที่แต่งงานกับหญิงคริสต์หรือยิว ไม่จำเป็นต้องบังคับให้เธอเปลี่ยนมานับถืออิสลาม แต่สามารถเชิญชวนเธอด้วยวิธีที่ดีงามได้

อย่างไรก็ตาม มีข้อบังคับในอิสลามว่าบุตรจากการแต่งงานต่างศาสนาต้องเป็นมุสลิม

กรณีที่ 2 ผู้หญิงมุสลิม แต่งงานกับผู้ชายต่างศาสนา

นี่คือกรณีที่ ห้ามอย่างเด็ดขาด ตามการตีความกระแสหลัก

ตามหลักอิสลาม ผู้หญิงมุสลิมไม่ได้รับอนุญาตให้แต่งงานกับผู้ชายที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ว่ากรณีใด แม้แต่ผู้หญิงที่เพิ่งเปลี่ยนมานับถืออิสลามหลังแต่งงานแล้ว ก็ต้องไม่อยู่กินกับสามีที่ไม่ใช่มุสลิม

เหตุผลที่นักวิชาการอิสลามอ้างถึงมากที่สุดคือ บทบาทของผู้ชายในฐานะหัวหน้าครอบครัว ซึ่งต้องเป็นมุสลิม เพื่อให้บุตรได้รับการเลี้ยงดูในฐานะมุสลิมตามสายบิดา

แล้วทำไมหลายคน “ต้องเปลี่ยนศาสนา” ถึงจะแต่งงานได้?

กรณีผู้หญิงนับถือศาสนาอื่น (ไม่ใช่คริสต์หรือยิว) ต้องการแต่งงานกับผู้ชายมุสลิม ผู้หญิงที่นับถือฮินดู พุทธ ซิกข์ หรือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่คริสต์หรือยิว ต้องเปลี่ยนมานับถืออิสลามก่อนจึงจะแต่งงานได้ เนื่องจากอิสลามถือว่าการแต่งงานดังกล่าวไม่มีความชอบธรรมทางศาสนา

กรณีผู้ชายต่างศาสนาต้องการแต่งงานกับผู้หญิงมุสลิม ผู้ชายจะต้องเปลี่ยนมานับถืออิสลาม เพราะการแต่งงานระหว่างหญิงมุสลิมกับชายต่างศาสนาถือว่าเป็นโมฆะในทางศาสนา

กฎหมายรัฐ เรื่องที่ไม่ใช่แค่ศาสนา

ในหลายประเทศที่มีระบบกฎหมายครอบครัวตามหลักอิสลาม ข้อบังคับนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อส่วนตัว แต่คือกฎหมาย

ในมาเลเซีย ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมต้องเปลี่ยนมานับถืออิสลามเพื่อแต่งงานกับมุสลิม และบุตรที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นมุสลิม จะถูกจดทะเบียนเป็นมุสลิมโดยอัตโนมัติตั้งแต่แรกเกิด

ในบรูไน ทางการบังคับใช้กฎนี้ผ่านการปฏิเสธการรับรองทางกฎหมายแก่การสมรสระหว่างมุสลิมกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม

ในประเทศอาหรับส่วนใหญ่ การแต่งงานต่างศาสนาได้รับอนุญาตเฉพาะในกรณีที่สามีเป็นมุสลิมและภรรยาเป็นชาวคริสต์หรือยิว อย่างไรก็ตาม มีบางประเทศที่ยืดหยุ่นกว่า เช่น ตุนิเซียที่อนุญาตให้ผู้หญิงมุสลิมแต่งงานกับผู้ชายต่างศาสนาได้ตั้งแต่ปี 2560 และตุรกีอนุญาตให้ดำเนินการผ่านกฎหมายแพ่งของรัฐ

แล้วทำไมหลายคน &quot;ต้องเปลี่ยนศาสนา&quot; ถึงจะแต่งงานได้?

รากฐานจากคัมภีร์อัลกุรอาน

นักวิชาการอ้างถึงโองการหลักสองข้อในการวินิจฉัย

อัล-บะเกาะเราะฮ์ 2:221 “อย่าแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ศรัทธาจนกว่าเธอจะศรัทธา… และอย่ายกลูกสาวของพวกเจ้าให้ผู้ชายที่ไม่ศรัทธาจนกว่าพวกเขาจะศรัทธา”

อัล-มาอิดะฮ์ 5:5 โองการระบุว่าอนุญาตให้ผู้ชายมุสลิมแต่งงานกับ “หญิงบริสุทธิ์จากหมู่ผู้ศรัทธา และหญิงบริสุทธิ์จากผู้ที่ได้รับคัมภีร์ก่อนท่าน” นักวิชาการแปลความว่าหมายถึงผู้หญิงคริสต์และยิว

ข้อถกเถียงในโลกวิชาการ กฎแต่งงานตายตัวหรือไม่?

แม้กฎดังกล่าวจะเป็นฉันทามติของนักวิชาการอิสลามคลาสสิกมานานหลายศตวรรษ แต่ในยุคปัจจุบันมีเสียงวิพากษ์ทางวิชาการที่น่าสนใจ

กระแสอิสลามปฏิรูปและก้าวหน้าอนุญาตให้ผู้หญิงมุสลิมแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่ใช่มุสลิมได้ โดยนักวิชาการที่เห็นด้วยกับแนวนี้ได้แก่ ศาสตราจารย์คาลีล โมฮัมเหม็ด และฮัสซัน อัล-ตูราบี นักการเมืองชาวซูดาน รวมถึงนักวิชาการสตรีนิยมมุสลิมหลายท่าน

นักวิชาการปฏิรูปโต้แย้งว่าอัลกุรอานไม่ได้ห้ามอย่างชัดเจนในกรณีของผู้หญิงมุสลิม และเสนอว่าเกณฑ์ที่แท้จริงของอัลกุรอานในการเลือกคู่ครองคือความศรัทธาร่วมกันในพระเจ้าองค์เดียว และความเข้ากันได้ทางศีลธรรม มากกว่าจะเป็นเรื่องเพศ

ในทางปฏิบัติ แม้ซุนนีอิสลามจะห้ามผู้หญิงมุสลิมแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่ใช่มุสลิม แต่การแต่งงานดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นในอัตราที่มีนัยสำคัญ สะท้อนช่องว่างระหว่างหลักศาสนาและการดำเนินชีวิตจริง โดยเฉพาะในบริบทเมืองและชุมชนชาวมุสลิมในต่างแดน

ถ้าไม่อยากเปลี่ยนศาสนา มีทางออกอื่นไหม?

ในแง่ทางปฏิบัติ คู่รักต่างศาสนาในโลกปัจจุบันมีทางเลือกหลายแบบ ขึ้นอยู่กับประเทศที่อาศัยอยู่และความเคร่งครัดของทั้งสองฝ่าย

คู่รักในเลบานอนมักเดินทางไปแต่งงานในประเทศไซปรัส เพื่อให้การสมรสได้รับการรับรองทางกฎหมาย โดยไม่ต้องผ่านระบบศาสนา

หากคู่ครองที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ให้ความสำคัญกับศาสนา อาจเปลี่ยนศาสนา “เพื่อพิธีการ” แต่ถ้าศาสนาสำคัญสำหรับทั้งคู่อย่างแท้จริง กฎอิสลามอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียม หรืออาจต้องยุติความสัมพันธ์นั้น

สรุปการแต่งงานกับอิสลาม

สถานการณ์ ข้อกำหนดตามหลักอิสลาม
ชายมุสลิม + หญิงคริสต์/ยิว แต่งงานได้ ไม่บังคับเปลี่ยนศาสนา
ชายมุสลิม + หญิงศาสนาอื่น (พุทธ ฮินดู ฯลฯ) หญิงต้องเปลี่ยนมานับถืออิสลาม
หญิงมุสลิม + ชายต่างศาสนา ห้ามโดยเด็ดขาด — ชายต้องเปลี่ยนศาสนา
บุตรจากการสมรสทุกกรณี ต้องเป็นมุสลิม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เผยสาเหตุ จนท.หามหนุ่มจีนซุก C4 เข้าโรงพยาบาล หลังมีอาการชักเกร็ง

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แต่งงานกับมุสลิม ทำไมต้องบังคับเข้ารับ “อิสลาม” เปิดกฎรักข้ามศาสนา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โป๊มาก! ซิดนีย์ โดนสับเละ เล่นฉากโชว์นม Euphoria ซีซั่น 3 บันเทิง

โป๊มาก! ซิดนีย์ โดนสับเละ เล่นฉากโชว์นม Euphoria ซีซั่น 3

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พนง.ร้านเกม รับบทผีผูกคอตาย พลาดเชือกรัดคอจริง โคม่าเข้า ICU

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก๊งทวงหนี้โหด บุกสำนัก อ.เก่ง ติดหนี้แค่ 3 พัน ปืนจ่อหัวยิง ซ้อมพี่ชายตาบอด ข่าวอาชญากรรม

แก๊งทวงหนี้โหด บุกสำนัก อ.เก่ง หนี้แค่ 3 พัน ปืนจ่อหัวยิง ซ้อมพี่ชายตาบอด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเวียดนาม วัย 23 อ้างติด HIV หลังเที่ยวสงกรานต์ไทย ปล่อยตัวมีเซ็กซ์ไม่ป้องกัน ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มเวียดนาม วัย 23 อ้างติด HIV หลังเที่ยวสงกรานต์ไทย ปล่อยตัวมีเซ็กซ์ไม่ป้องกัน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้องเต ยืนยัน THACCA ให้อิสระทำหนัง ข่าว

ต้องเต ยืนยัน THACCA ให้อิสระทำหนัง ไม่ได้อวยฝั่งใด วอนอย่าใช้การเมืองตัดสิน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อ &quot;ไวรัสฮันตา&quot; รายแรก ยังไม่มีวัคซีนรักษา ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อ “ไวรัสฮันตา” รายแรก ยังไม่มีวัคซีนรักษา

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งตีมึน! เตะบอลเล่น กลางห้างดังภูเก็ต ไม่สนคนเตือน หวั่นโดนเด็ก-คนแก่ ข่าว

ฝรั่งตีมึน! เตะบอลเล่น กลางห้างดังภูเก็ต ไม่สนคนเตือน หวั่นโดนเด็ก-คนแก่

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว &quot;โคจิ ซูซูกิ&quot; นักเขียนนิยาย &quot;เดอะริง&quot; ราชาสยองขวัญ ผีซาดาโกะในตำนาน บันเทิง

สิ้นแล้ว “โคจิ ซูซูกิ” นักเขียนนิยาย “เดอะริง” ราชาสยองขวัญ ผีซาดาโกะในตำนาน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด มายด์ ลภัสลัล ทำหน้าที่เพื่อนเจ้าสาวงาน บันเทิง

ภาพล่าสุด มายด์ ลภัสลัล สวยเปล่งปลั่ง ยิ้มสดใสทำหน้าที่เพื่อนเจ้าสาว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย &quot;มุสลิม&quot; ย้ายศาสนาได้หรือไม่ เปิดเงื่อนไข การสิ้นสภาพตามหลักอิสลาม ข่าว

มุสลิม อยากย้ายศาสนา ทำได้ไหม เปิดเงื่อนไข สิ้นสภาพตามหลักอิสลาม

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้ายทะเบียนรถ ณเดชน์ คูกิมิยะ ซื้อรถใหม่ให้แม่แก้ว เลขเด็ด

ทะเบียนป้ายแดง ณเดชน์ถอยรถให้แม่แก้ว สวยทั้งรถทั้งเลข คอหวยจดด่วน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กอัปเดต ราคาชุดนักเรียน ปี 2569 กรมการค้าภายใน ยันตรึงราคาเดิม รับเปิดเทอม เศรษฐกิจ

เช็กอัปเดต ราคาชุดนักเรียน ปี 2569 กรมการค้าภายใน ยันตรึงราคาเดิม รับเปิดเทอม

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หม่ำ จ๊กมก เปิดใจเคลียร์ทะเลาะมิกซ์ ไม่ยอมคุยด้วยนาน 4 ปี ข่าวดารา

หม่ำ จ๊กมก เล่าวันทะเลาะ มิกซ์ ทำพ่อลูกไม่คุยกัน 4 ปี ก่อนถึงจุดเปลี่ยนเคลียร์ใจ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/5/69 รวมชุดคู่เด่น ห้ามพลาด Line News

เลขเด็ด หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/5/69 รวมชุดคู่เด่น ห้ามพลาด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาร์สยาม แจงดราม่า โลโก้เพลงใหม่ ใบเตย คล้ายวงดนตรีเมืองนอก ทีมออกแบบพลาด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้โดยสารรถไฟญี่ปุ่น 10 คน ถูกส่งโรงพยาบาล หายใจไม่ออกพร้อมกัน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก๊งต่างชาติเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ขึ้นเขาทำคอนเทนต์ ข่าว

ต่างชาติเช่ารถไต่เขา ก่อนพลิกคว่ำ เสียหายหนัก จวกยับคอนเทนต์ขยะ เรียกยอดวิว

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
นทท.จีน แฉแท็กซี่กรุงเทพฯ โชว์ใบสั่งทิพย์ หวังรีดเงิน อ้างตำรวจปรับไม่คาดเข็มขัด ข่าวต่างประเทศ

นทท.จีน แฉแท็กซี่กรุงเทพฯ โชว์ใบสั่งทิพย์ หวังรีดเงิน อ้างตำรวจปรับไม่คาดเข็มขัด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ เผยรายงานความยั่งยืนปี 2568 สร้างรายได้ให้คนขับ-ร้านค้า 5 แสนล้านบาท

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปิดตำนาน “กัญชาเสรี” รมว.สธ ลั่น ใครแอบขาย จับทันที

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยานยนต์

ซื้อรถ EV ปีนี้คุ้มจริงไหม ? หลังราคาน้ำมันพุ่งกระฉูด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พาย สุนิษฐ์ ทายาทสิงห์ พี่ชายทราย สก๊อต บันเทิง

ประวัติ พาย สุนิษฐ์ ทายาทสิงห์ พี่ชายทราย สก๊อต คุณพ่อป้ายแดง สามี มายด์ ลภัสลัล

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดภาพรั้วชายแดนไทย-กัมพูชาจุดแรก คาดเสร็จสิ้นเดือนมิถุนายน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 19:07 น.
52
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โป๊มาก! ซิดนีย์ โดนสับเละ เล่นฉากโชว์นม Euphoria ซีซั่น 3

โป๊มาก! ซิดนีย์ โดนสับเละ เล่นฉากโชว์นม Euphoria ซีซั่น 3

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569

พนง.ร้านเกม รับบทผีผูกคอตาย พลาดเชือกรัดคอจริง โคม่าเข้า ICU

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
แก๊งทวงหนี้โหด บุกสำนัก อ.เก่ง ติดหนี้แค่ 3 พัน ปืนจ่อหัวยิง ซ้อมพี่ชายตาบอด

แก๊งทวงหนี้โหด บุกสำนัก อ.เก่ง หนี้แค่ 3 พัน ปืนจ่อหัวยิง ซ้อมพี่ชายตาบอด

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
หนุ่มเวียดนาม วัย 23 อ้างติด HIV หลังเที่ยวสงกรานต์ไทย ปล่อยตัวมีเซ็กซ์ไม่ป้องกัน

หนุ่มเวียดนาม วัย 23 อ้างติด HIV หลังเที่ยวสงกรานต์ไทย ปล่อยตัวมีเซ็กซ์ไม่ป้องกัน

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
Back to top button