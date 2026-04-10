รถไฟฟ้าสายสีส้มประตูน้ำจ่อคิวเสร็จ ชี้เป้า 3 ปีทองสุดท้าย ดักกวาดอสังหาฯ ก่อนราคาพุ่ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 15:15 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 15:15 น.
จับตาทำเลทอง สี่แยกประตูน้ำ หลังบิ๊กโปรเจกต์รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) เดินหน้าก่อสร้างเต็มสูบ นักวิเคราะห์อสังหาฯ ชี้ ช่วงปี 2569 – 2572 คือ 3 ปีทองสุดท้าย สำหรับการลงทุนกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ ทั้งคอนโดมิเนียมเก่าและอาคารพาณิชย์ ก่อนรับอานิสงส์ราคาพุ่งทะยาน 2 เท่า รอยตามปรากฏการณ์ทำเลสุขุมวิท พร้อมแนะใช้เทคโนโลยี PropTech จาก FazWaz ค้นหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทำเลไข่แดง

พลวัตการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครกำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอีกครั้ง โดยมี โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงบางขุนนนท์–ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลัก ท่ามกลางสถานีทั้งหมดตลอดแนวเส้นทาง “สถานีประตูน้ำ” ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ (Strategic Node) ที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านพาณิชยกรรมดั้งเดิมที่กำลังรอการพลิกโฉมครั้งประวัติศาสตร์

วิกฤตจราจรระยะสั้น สู่โอกาสลงทุนที่หาไม่ได้อีกแล้ว

ความเคลื่อนไหวของการก่อสร้างสถานีประตูน้ำกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่เข้มข้นที่สุด โดยเฉพาะแผนการปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำเป็นระยะเวลาถึง 10 เดือนเต็ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อหลีกทางให้เครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่เจาะอุโมงค์

ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์เมือง นี่คือ จุดต่ำสุดของสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ เมื่อการจราจรติดขัดและมีฝุ่นควัน ธุรกิจร้านค้ารายย่อยบริเวณริมถนนจะซบเซาชั่วคราว เจ้าของอาคารพาณิชย์หรือคอนโดมิเนียมเก่าบางรายอาจตัดสินใจเทขายสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่าประเมิน (Undervalued) นี่จึงเป็น “ช่องว่างแห่งโอกาส” (Arbitrage Window) ที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มองเห็นภาพใหญ่ ก่อนที่โครงสร้างราคาจะดีดตัวกลับอย่างรุนแรงเมื่อสถานีสร้างเสร็จ

ถอดรหัสปรากฏการณ์ ราคาพุ่ง x2 รอยตามเส้นสุขุมวิท

ทำไมราคาอสังหาฯ ย่านประตูน้ำถึงมีสิทธิ์พุ่งขึ้นถึง 2 เท่า? คำตอบคือ “ศักยภาพของทำเล” ที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) และแหล่งค้าปลีกค้าส่งระดับประเทศอยู่แล้ว การมาของสถานีประตูน้ำจะเป็นการปลดล็อกปัญหาคอขวดด้านการจราจร และสร้างโครงข่ายการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบที่สุด

  • เดินเท้าไป BTS ราชเทวี ได้ในระยะ 800 เมตร

  • เชื่อมต่อ Airport Rail Link พญาไท/ราชปรารภ

  • ใกล้ท่าเรือคลองแสนแสบเพียง 600 เมตร

  • เชื่อมต่อ Skywalk เข้าสู่ Central World และย่านราชประสงค์ได้อย่างง่ายดาย

เมื่อดูสถิติจากทำเลรถไฟฟ้าสายหลักอย่างสุขุมวิทหรือลาดพร้าว อัตราการเติบโตของราคาที่ดินเฉลี่ยสูงกว่า 9% ต่อปี ซึ่งตามกฎตัวเลข 72 (Rule of 72) ราคาที่ดินจะสามารถเติบโตเป็น 2 เท่าได้ในเวลาเพียง 7-8 ปีเท่านั้น

เจาะไข่แดงรัศมี 500 เมตร ชิงตัดหน้าด้วย FazWaz

ในยุคดิจิทัล การลงทุนต้องพึ่งพาข้อมูลที่แม่นยำ แพลตฟอร์ม PropTech ชั้นนำอย่าง FazWaz มีเครื่องมือสำคัญคือ ตัวกรองรัศมีจากแผนที่ (Map Radius Search Filter) ที่ช่วยให้นักลงทุนเจาะจงค้นหาพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำ โดยการปักหมุดที่แยกประตูน้ำ และลากรัศมี 500 เมตร (ระยะเดินเท้า 5-7 นาที) เพื่อดักจับสินทรัพย์ 2 กลุ่มหลัก:

1. คอนโดมิเนียมเก่าที่ถูกประเมินค่าต่ำ (Undervalued Aging Condos)

ขณะที่คอนโดใหม่ย่านราชเทวี-พญาไท ดันราคาขายทะลุ 160,000 ไปจนถึงเกือบ 300,000 บาท/ตารางเมตรไปแล้ว แต่หากใช้ FazWaz ค้นหาดีๆ จะพบโครงการเก่าแก่ระดับตำนานที่ราคาต่ำกว่า 100,000 บาท/ตารางเมตร ซ่อนอยู่ หากซื้อมาปรับปรุงใหม่ จะสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนจากการเช่า (Rental Yield) ได้สูงถึง 6-8% ต่อปี และรับ Capital Gain เต็มๆ เมื่อรถไฟฟ้าเปิดใช้

2. อาคารพาณิชย์และตึกแถวเก่า (Legacy Shophouses)

พื้นที่เปล่าสำหรับขึ้นตึกสูงรอบประตูน้ำแทบไม่เหลือแล้ว บริษัทผู้พัฒนาอสังหาฯ รายใหญ่จึงต้องใช้วิธีกว้านซื้อตึกแถวเพื่อรวมแปลงที่ดิน (Land Assembly) หากนักลงทุนรายย่อยชิงกว้านซื้อตึกแถวทำเลดีเก็บไว้ในช่วงที่ราคาตกเพราะฝุ่นควันก่อสร้าง เมื่อถึงเวลาที่นายทุนต้องการที่ดินผืนนั้น คุณจะมี “อำนาจต่อรอง” ในการตั้งราคาสูงเพื่อฟันกำไรส่วนต่างได้อย่างมหาศาล

ระยะเวลา 3 ปีนับจากนี้ (2569-2572) คือช่วงเวลาสุดท้ายที่ราคาสินทรัพย์ในย่านประตูน้ำจะยังคงให้ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ในระดับที่สูงที่สุด ใครที่สามารถมองข้ามวิกฤตฝุ่นควันและกล้าเข้าครอบครองสินทรัพย์ในช่วงนี้ จะกลายเป็นผู้กวาดรายได้ก้อนโตจากการพลิกโฉมเมืองครั้งประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร

อย่ารอให้ขบวนรถไฟวิ่งผ่านแล้วค่อยคิดลงทุน เพราะถึงเวลานั้นราคาจะพุ่งไปไกลเกินเอื้อม เริ่มต้นค้นหาขุมทรัพย์คอนโดและตึกแถวทำเลทองรอบสถานีประตูน้ำได้ตั้งแต่วันนี้ผ่านแพลตฟอร์ม FazWaz

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลูกกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์

