BTS ประกาศเวิลด์ทัวร์ 2026-2027 จัดใหญ่ 79 โชว์ทั่วโลก ปักหมุดไทย 3 วันรวด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 10:04 น.
91
BTS ประกาศเวิลด์ทัวร์ 2026-2027 รวม 79 รอบทั่วโลก

สิ้นสุดการรอคอย! BTS ประกาศเวิลด์ทัวร์ 2026-2027 ยิ่งใหญ่ 79 รอบทั่วโลก ปักหมุดไทย 3 วันรวด 3, 5-6 ธ.ค.นี้ เปิดตารางทัวร์ยิ่งใหญ่ ทั่วเอเชีย-ยุโรป

ในที่สุดช่วงเวลาที่แฟนเพลงทั่วโลกรอคอยก็มาถึง ล่าสุด BTS ประกาศตารางทัวร์รอบโลกปี 2026-2027 (BTS World Tour 2026-2027) นับเป็นการกลับมาทัวร์เต็มรูปแบบครั้งแรกหลังสมาชิกทั้ง 7 คนเสร็จสิ้นภารกิจรับราชการทหาร ซึ่งทัวร์ครั้งนี้จะเดินทางไปสร้างความสุขใน 34 เมือง ครอบคลุม 5 ทวีป รวมทั้งสิ้น 79 รอบการแสดง ถือเป็นสเกลงานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับศิลปินเกาหลีใต้ในเวทีระดับสากล

การประกาศทัวร์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ BTS ปล่อยซิงเกิลคัมแบ็กเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2026 สร้างความตื่นเต้นให้กับกลุ่มแฟนคลับ ARMY ทั่วโลกที่เฝ้ารอการกลับมาแสดงร่วมกันของทั้ง 7 หนุ่มมานานเกือบ 3 ปี

สิ่งที่น่าจับตามองในทัวร์นี้คือการใช้เวที 360 องศา ที่จะตั้งอยู่กึ่งกลางสถานที่จัดงานและมีผู้ชมล้อมรอบทุกทิศทาง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำและใกล้ชิดผู้ชมมากที่สุด อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความจุผู้ชมในแต่ละรอบได้มากขึ้นด้วย

ส่วนการจำหน่ายบัตร เพื่อป้องกันปัญหาเว็บล่มและบอท (Bot) เหมือนกรณีทัวร์ของศิลปินดังรายอื่น ทางผู้จัดจึงแบ่งรอบการจำหน่ายบัตรออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

  • รอบ Pre-sale (สมาชิก ARMY Membership)
  • รอบบุคคลทั่วไป (General Sale)

ทัวร์จะเริ่มต้นที่เมืองโกยาง (Goyang) ประเทศเกาหลีใต้ ในเดือนเมษายน 2026 ก่อนจะเดินทางไปทั่วโลกตามกำหนดการ ดังนี้

ตารางทัวร์คอนเสิร์ต BTS World Tour ปี 2026

  • โกยาง, เกาหลีใต้ : 9 เม.ย. และ 11-12 เม.ย.
  • โตเกียว, ญี่ปุ่น : 17-18 เม.ย. 2026
  • แทมปา, รัฐฟลอริดา : 25-26 เม.ย. 2026
  • เอลปาโซ, รัฐเท็กซัส : 2-3 พ.ค 2026
  • เม็กซิโกซิตี้, เม็กซิโก : 7 พ.ค. และ 9-10 พ.ค. 2026
  • สแตนฟอร์ด, รัฐแคลิฟอร์เนีย : 16-17 พ.ค. 2026
  • ลาสเวกัส, รัฐเนวาดา : 23-24 และ 27 พ.ค. 2026
  • ปูซาน, เกาหลีใต้ : 12-13 มิ.ย. 2026
  • มาดริด, สเปน : 26-27 มิ.ย. 2026
  • บรัสเซลส์, เบลเยียม : 1-2 ก.ค. 206
  • ลอนดอน, สหราชอาณาจักร : 6-7 ก.ค. 2026
  • มิวนิก, เยอรมนี : 11-12 ก.ค. 2026
  • ปารีส, ฝรั่งเศส : 17-18 ก.ค. 2026
  • อีสต์รัทเทอร์ฟอร์ด, รัฐนิวเจอร์ซีย์ : 1-2 ส.ค. 2026
  • ฟอกซ์โบโร, รัฐแมสซาชูเซตส์ : 5-6 ส.ค. 2026
  • บัลติมอร์, รัฐแมริแลนด์ : 10-11 ส.ค. 2026
  • อาร์ลิงตัน, รัฐเท็กซัส : 15-16 ส.ค. 2026
  • โตรอนโต, แคนาดา : 22-23 ส.ค. 2026
  • ชิคาโก, รัฐอิลลินอยส์ : 27-28 ส.ค. 2026
  • ลอสแอนเจลิส, รัฐแคลิฟอร์เนีย : 1-2 ก.ย. และ 5-6 ก.ย. 2026
  • โบโกตา, โคลอมเบีย : 2-3 ต.ค. 2026
  • ลิมา, เปรู : 9-10 ต.ค. 2026
  • ซานติอาโก, ชิลี : 16-17 ต.ค. 2026
  • บัวโนสไอเรส, อาร์เจนตินา : 23-24 ต.ค. 2026
  • เซาเปาโล, บราซิล : 28 ต.ค. และ 30-31 ต.ค. 2026
  • เกาสง, ไต้หวัน : 19 พ.ย. และ 21-22 พ.ย. 2026
  • กรุงเทพมหานคร, ไทย : 3 ธ.ค. และ 5-6 ธ.ค. 2026
  • กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย : 12-13 ธ.ค. – 2026
  • สิงคโปร์ : 17 ธ.ค., 19-20 ธ.ค. และ 22 ธ.ค. 2026
  • จาการ์ตา, อินโดนีเซีย : 26-27 ธ.ค. 2026
ภาพจาก Facebook : BIGHIT MUSIC

ตารางทัวร์คอนเสิร์ต BTS World Tour ปี 2027

  • เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย : 12-13 ก.พ. 2027
  • ซิดนีย์, ออสเตรเลีย : 20-21 ก.พ. 2027
  • ฮ่องกง : 4 มี.ค. และ 6-7 มี.ค. 2027
  • มะนิลา, ฟิลิปปินส์ : 13-14 มี.ค. 2027

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและผังที่นั่ง อาร์มี่ชาวไทยสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเว็บไซต์ และ เฟซบุ๊กของ Live Nation Tero งานนี้แฟน ๆ เตรียมวอร์มนิ้วรอกดบัตรกันได้เลย!

การกลับมาครั้งนี้ BTS วางตำแหน่งเทียบเท่าศิลปินทัวร์ระดับโลก โดย Billboard วิเคราะห์ว่าวงมีโอกาสสร้างรายได้จากการทัวร์ครั้งนี้สูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท) แม้จำนวนรอบการแสดง 79 รอบ จะน้อยกว่า Eras Tour ของ Taylor Swift ที่มี 149 รอบเกือบครึ่งหนึ่ง แต่ด้วยศักยภาพในการจัดแสดงในสเตเดียมขนาดใหญ่ ทำให้ BTS มีศักยภาพในการสร้างรายได้มหาศาล

ก่อนหน้านี้ ทัวร์ Love Yourself: Speak Yourself ในปี 2019 ทำรายได้ 196.4 ล้านดอลลาร์ จาก 42 รอบ เฉลี่ยรายได้ 5.8 ล้านดอลลาร์ต่อรอบ ด้านสถาบันวิจัยฮุนไดประเมินว่า BTS สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกาหลีใต้ปีละกว่า 5.56 ล้านล้านวอน (ประมาณ 4.65 พันล้านดอลลาร์) คิดเป็น 0.3% ของ GDP ประเทศ

ภาพจาก Facebook : BTS (방탄소년단)
ภาพจาก Facebook : BTS (방탄소년단)

ข้อมูลจาก : forbes

BTS ประกาศเวิลด์ทัวร์ 2026-2027 จัดใหญ่ 79 โชว์ทั่วโลก ปักหมุดไทย 3 วันรวด

