เถื่อนมาก ส.จ.ญี่ปุ่นโดยชาวเคิร์ดอพยพ ต่อยกลางงานเทศกาล หามส่งรพ. คลิปว่อนเน็ต
ส.จ.ญี่ปุ่นถูกหามส่ง รพ. หลังโดนรุมทำร้ายในงานเทศกาลชาวเคิร์ด ตำรวจเร่งสอบคลิปว่อนโซเชียล
เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นกลางงานเทศกาล “เนารุซ” หรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวเคิร์ด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2569 ณ สวนสาธารณะอากิกาเสะ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เปรากฏคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์ม X (Twitter) แสดงภาพเหตุการณ์ที่ นายยูสุเกะ คาวาอิ (Yusuke Kawai) สมาชิกสภาเมืองโตดะ ถูกกลุ่มบุคคลทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บและต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ネウロズ（クル◯人の祭り）で暴行された。 pic.twitter.com/FkqtQVi61A
— 河合ゆうすけ【戸田市議選歴代最多得票トップ当選】1st (@migikatakawai) March 22, 2026
งานเทศกาลจัดขึ้นโดย “สมาคมวัฒนธรรมเคิร์ดแห่งญี่ปุ่น” ซึ่งเป็นองค์กรของชาวเคิร์ดที่อาศัยอยู่ในเมือง คาวากุจิ และพื้นที่ใกล้เคียง ภายในงานมีชาวเคิร์ดเข้าร่วมกว่า 1,500 คน มีการแต่งกายด้วยชุดประจำชาติและเต้นรำตามประเพณีอย่างคึกคัก
ทว่าเหตุการณ์กลับบานปลายเมื่อนายคาวาอิ ซึ่งเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์หรือทำกิจกรรมบางอย่างในงาน ถูกกลุ่มคนเข้าจู่โจมและทำร้ายร่างกายตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอที่มีการแชร์ต่ออย่างกว้างขวาง
ทางสถานีตำรวจอุราวะนิชิ ได้ออกมาแถลงสั้นๆ เกี่ยวกับกรณีนี้ว่า “ทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว แต่เนื่องจากคดียังอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวน จึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกหรือระบุตัวผู้กระทำผิดได้ในขณะนี้”
เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างแรงกระเพื่อมและความกังวลใจให้กับคนในพื้นที่อย่างมาก เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวญี่ปุ่นในท้องถิ่นและชุมชนชาวเคิร์ดในเมืองคาวากุจิเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและมีการถกเถียงกันมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา
