นักกินใจหาย! ร้านปิ้งย่างเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 31 พ.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี

ร้านปิ้งย่างเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 31 พฤษภาคม 2569 นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี ลูกค้าประจำใจหาย ยกให้เป็นร้านยากินิคุที่ 1 ในใจ
จำใจต้องปิดกิจการไปอย่างน่าเสียดายสำหรับร้านบุฟเฟต์ยากินิคุเจ้าดัง ในซอยนาคนิวาส 16 ลาดพร้าว อย่าง ร้านอิจิโร่ ปิ้งย่าง (Ichiro yakiniku) ที่ล่าสุดตัดสินใจออกมาประกาศปิดกิจการลง ทั้ง ๆ ที่เปิดมานานถึง 14 ปี เนื่องจากพิษเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ร้านขาดทุนต่อเนื่องหลายปี โดยทางหน้าเพจเฟซบุ๊กได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า “ตลอดระยะเวลา 14 ปี ที่ผ่านมา ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่มอบรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ คำชื่นชมและการสนับสนุนร้านมาโดยตลอดที่ผ่านมา ความทรงจำเหล่านี้จะคงอยู่ตลอดไป ขอบคุณค่ะ”
นอกจากนี้ ร้านอิจิโร่ปิ้งย่าง ยังได้โพสต์ภาพแจ้งปิดกิจการเอาไว้ด้วย โดยจะเปิดให้บริการถึงวันสุดท้ายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 นี้ท่ามกลางคอมเมนต์ของกลุ่มลูกค้าประจำที่ต่างเสียดายและใจหายที่ร้านยากินิคุคุณภาพดี ราคาถูกจะต้องปิดตัวลงถาวร
“ประกาศเลิกกิจการ
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้ร้านอิจิโร่ปิ้งย่าง ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ขาดทุนติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 2 ปีแล้ว ร้านไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไป ร้านอิจิโร่ปิ้งย่าง จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เป็นวันสุดท้าย ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด”
อ้างอิงจาก : FB Ichiro yakiniku
