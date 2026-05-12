นักกินใจหาย! ร้านปิ้งย่างเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 31 พ.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 11:08 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 11:10 น.
นักกินใจหาย! ร้านปิ้งย่างเจ้าดัง อิจิโร่ปิ้งย่าง ประกาศปิดกิจการ 31 พ.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี

ร้านปิ้งย่างเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 31 พฤษภาคม 2569 นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี ลูกค้าประจำใจหาย ยกให้เป็นร้านยากินิคุที่ 1 ในใจ

จำใจต้องปิดกิจการไปอย่างน่าเสียดายสำหรับร้านบุฟเฟต์ยากินิคุเจ้าดัง ในซอยนาคนิวาส 16 ลาดพร้าว อย่าง ร้านอิจิโร่ ปิ้งย่าง (Ichiro yakiniku) ที่ล่าสุดตัดสินใจออกมาประกาศปิดกิจการลง ทั้ง ๆ ที่เปิดมานานถึง 14 ปี เนื่องจากพิษเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ร้านขาดทุนต่อเนื่องหลายปี โดยทางหน้าเพจเฟซบุ๊กได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า “ตลอดระยะเวลา 14 ปี ที่ผ่านมา ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่มอบรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ คำชื่นชมและการสนับสนุนร้านมาโดยตลอดที่ผ่านมา ความทรงจำเหล่านี้จะคงอยู่ตลอดไป ขอบคุณค่ะ”

นอกจากนี้ ร้านอิจิโร่ปิ้งย่าง ยังได้โพสต์ภาพแจ้งปิดกิจการเอาไว้ด้วย โดยจะเปิดให้บริการถึงวันสุดท้ายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 นี้ท่ามกลางคอมเมนต์ของกลุ่มลูกค้าประจำที่ต่างเสียดายและใจหายที่ร้านยากินิคุคุณภาพดี ราคาถูกจะต้องปิดตัวลงถาวร

"ประกาศเลิกกิจการ

เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้ร้านอิจิโร่ปิ้งย่าง ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ขาดทุนติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 2 ปีแล้ว ร้านไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไป ร้านอิจิโร่ปิ้งย่าง จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เป็นวันสุดท้าย ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด”

อ้างอิงจาก : FB Ichiro yakiniku

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

