ด่วน! “ยุนซอกยอล” อดีต ปธน. ถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ผิดข้อหากบฏ
ยุนซอกยอล อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ผิดข้อหากบฏ สืบเนื่องจากที่ประกาศกฎอัยการศึก เมื่อสิ้นปี 67
เมื่อวันที่ 19 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ศาลในประเทศเกาหลีใต้ได้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนาย ยุน ซอก ยอล อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ สืบเนื่องจากกรณีที่เขาประกาศกฎอัยการศึก ในช่วงเดือนธันวาคม 2567
โดยศาลพิพากษาให้เขาและคิมยอนฮุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเวลานั้น มีความผิดฐาน นำการก่อกบฏ นอกจากนี้ผู้นำเกาหลีใต้ยังถูกพิพากษาใช้อำนาจโดยมิชอบด้วย
ก่อนหน้านี้ ยุน ซอกยอล ตัดสินใจการประกาศกฎอัยการศึก เมื่อช่วงวันที่ 3 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา โดยอ้าง ว่าเป็นการป้องกันภัยจากการเกาหลีเหนือและกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่อาจจะโค่นล้มรัฐบาล ก่อนที่จะถูกคว่ำร่าง ในช่วงวันเดียวกัน ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นความพยายามของนาย ซอก ยอล ที่พยายามจะรักษาอำนาจของตนเอง หลังความนิยมลดต่อเนื่อง ก่อนที่เขาจะถูกถอดถอนจากตำแหน่งและนำไปสู่การจับกุมในที่สุด
