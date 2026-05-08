จบดราม่า! เก้า เกริกพล ไม่เคยคิดทิ้งลูกเมีย ยอมรับกดดันหนัก ขอทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 17:01 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 17:22 น.
เก้า เกริกพล เคลื่อนไหวหลังดราม่าครูเคทไลฟ์สดปล่อยโฮ

จบดราม่า! เก้า เกริกพล ยันรับผิดชอบครอบครัวเต็มที่ รักลูกเมีย ไม่เคยมองเป็นภาระ แต่แบกความกดดันมหาศาล จนต้องถอยมาตั้งหลัก ขอทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุด

หลัง ครูเคท ภรรยาสาวของนักร้องหนุ่ม เก้า เกริกพล เพชรรัตน์ ไลฟ์สดปล่อยโฮถึงปัญหาครอบครัวฝ่ายชายที่กำลังเผชิญ ตอนแรกอ้างว่าถูกคนในบ้านขู่ว่าจะเอาลูกไปจนตนเองรู้สึกกลัว กระทั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนเธอออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง เผยว่าตอนที่ทั้งสองมีปัญหากัน ฝ่ายชายทิ้งเธอกับลูกไว้แล้วกลับไปหาครอบครัวตลอด พร้อมทิ้งท้ายว่าเหนื่อยมากที่เลือกผู้ชายแบบนี้

ขณะที่หนุ่มเก้าออกมาโต้กลับ หลังจากเจอปัญหาชีวิตถาโถมทนไม่ไหวแล้ว ฝ่ายหญิงชอบทำให้คนเข้าใจแม่ผิดและทักมาด่าเยอะมาก หากครูเคทไม่พยายามปรับตัวเข้าหากันทางออกคือควรแยกกันไป เพราะทุกครั้งที่ทะเลาะกันตนสงสารลูกมาก และต้องแบกรับทุกอย่าง ยืนยันว่าอีกฝ่ายไม่มีอาการซึมเศร้าหลังคลอด

เป็นประเด็นดราม่าอยู่ไม่นาน ล่าสุด (8 พ.ค. 69) เก้า เกริกพล ออกมาตอบกลับหลังถูกชาวเน็ตด่าว่า “เด็กกระโปกมีลูก” เจ้าตัวขอออกโรงอธิบายว่า “ผมไม่เคยหนีความเป็นพ่อ ไม่เคยบอกว่าลูกคือภาระ และไม่เคยพูดว่าผมไม่มีปัญญาดูแลครอบครัว แต่การเป็นพ่อคนตั้งแต่อายุน้อย มันไม่ได้มีแค่คำว่า ‘รับผิดชอบ’ มันมีทั้งความกดดัน ความเครียด ความเหนื่อย และหลายเรื่องที่คนข้างนอกไม่มีวันเห็น คนที่ไม่เคยอยู่ในจุดนั้นจะพูดอะไรมันก็ง่ายอยู่แล้ว #ส่วนเรื่องอายุเป็นเพียงตัวเลขจริง ๆ จากบางคน”

จากนั้นเสริมว่า “ผมอาจอายุน้อย แต่ผมทำงานและดูแลครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก จนวันนี้ผมมีครอบครัวที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเอง แล้วทำไมผมจะดูแลไม่ได้

ชีวิตผมที่ผ่านมา มีแต่คอย support คนรอบข้างที่ผมรักมาตลอด คนที่ติดตามผมจริง ๆ ก็น่าจะรู้ดี บางครั้งผมก็พยายามไม่แคร์คำพูดหรือขี้ปากจากคนที่ไม่รู้อะไรเลย แต่ยอมรับตรงๆว่าบางทีมันก็น่าหมั่นไส้จริง ๆ

จากดราม่ารอบที่แล้ว ทั้งผมและครอบครัวที่เลี้ยงผมมาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเข้ามาก้าวก่าย ต้องโดนด่าสารพัด ทั้งที่หลายคนยังไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรเลยด้วยซ้ำ

ผมเลือกเงียบ เลือกไม่ตอบโต้ และพยายามเดินหน้าทำทุกอย่างให้ดีขึ้นมาตลอด เพราะผมไม่อยากให้เรื่องมันแย่ไปกว่าเดิม

ถ้าผมไม่เลือกครอบครัว ไม่เลือกเมีย ไม่พยายามประคองทุกอย่างไว้ ผมคงไม่ยอมรับทุกอย่างเงียบ ๆ มาถึงขนาดนี้หรอก

เขาบอกว่าเขามีรายได้ 4-5 ล้านต่อเดือน งั้นเราฟ้องคนรวยสักล้านดีมั้ย เอาเงินคนรวยมาจ่ายเล่นหน่อย”

ผมกลับมาช่วยดูแลลูกตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ ผมรู้ดีว่าการเลี้ยงลูกมันเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจแค่ไหน เพราะผมก็อยู่กับทุกอย่างมาตลอดเหมือนกัน

ผมรักลูก รักเมีย และไม่เคยคิดจะทิ้งครอบครัวเลยครับ เพียงแค่บางช่วงเวลามันมีปัญหาหลายอย่างที่หนักเกินไปจนผมต้องถอยออกมาตั้งหลักก่อน

ส่วนเรื่องการปรับความเข้าใจกัน ผมว่ามันต้องใช้เวลา ค่อยๆปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกาลเวลา มากกว่าการกดดันกันเพิ่ม

และถ้าสุดท้ายปรับกันไม่ได้จริง ๆ ผมก็คิดว่าอย่างน้อยเราควรต่างคนต่างทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกให้ดีที่สุดครับ”

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

