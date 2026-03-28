ช็อก! พบศพ ดาราชาย เสียชีวิตในบ้านพัก ยังไม่ทราบสาเหตุ
ช็อกแฟนคลับ! ครอบครัวพบศพ ดาราชาย “อีซังโบ” เสียชีวิตในบ้านพัก สิริอายุ 45 ปี ต้นสังกัดยังไม่เปิดเผยสาเหตุ เศร้าเตรียมคัมแบ็กวงการ หลังพ้นมลทินคดียาเสพติด
วงการบันเทิงเกาหลีใต้ตกอยู่ในความเศร้าอีกครั้ง เมื่อมีการยืนยันข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงชายชื่อดัง อีซังโบ (Lee Sang-bo) วัย 45 ปี เขาถูกพบร่างไร้วิญญาณอยู่ภายในบ้านพัก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ทางต้นสังกัดยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ โดยให้เหตุผลว่าเป็นความประสงค์ของครอบครัวผู้ตายที่ต้องการความเป็นส่วนตัว
ประวัติ อีซังโบ (Lee Sang-bo) นักแสดงดังผู้ล่วงลับ
สำหรับ อีซังโบ เขาเริ่มต้นอาชีพนักแสดงในปี 2006 และมีผลงานที่แฟนชาวไทยคุ้นหน้าคุ้นตาจากซีรีส์หลายเรื่อง เช่น Miss Monte Cristo และ Elegant Empire แต่ช่วงชีวิตหนึ่งเขาต้องเผชิญกับมรสุมครั้งใหญ่
โดยเมื่อปี 2022 เขาเคยถูกตำรวจควบคุมตัวจากข้อสงสัยเรื่องการใช้ยาเสพติด จนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก ภายหลังการสอบสวนอย่างละเอียด พบว่าผลตรวจที่ผิดปกติมาจาก “ยารักษาอาการซึมเศร้า” ที่เขาใช้เป็นประจำ ทำให้เขาพ้นผิดและกอบกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาได้สำเร็จ
พิธีไว้อาลัยถูกจัดขึ้น ณ ศูนย์ฌาปนกิจกลางเมืองพยองแท็ก โดยจะมีพิธีเคลื่อนศพในวันที่ 29 มีนาคม เวลา 10:30 น. และนำร่างไปฝัง ณ สุสานรำลึกเมืองพยองแท็ก ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว เพื่อนร่วมวงการ และแฟนคลับที่ต่างเสียดายในความสามารถของเขา เนื่องจากในอีกไม่นานนี้ อีซังโบ กำลังจะประกาศคัมแบ็กวงการอย่างเป็นทางการ หลังพ้นมลทินคดียาเสพติด แต่กลับพบเป็นศพเสียชีวิตภายในบ้านพักเสียก่อน
อ้างอิงจาก : v.daum
