สาวจีน ถูกฉลามกัดขณะดำน้ำที่มัลดีฟส์ รู้เหตุผลถึงบางอ้อ ชาวเน็ตจวกเล่นไม่รู้เรื่อง
สาวจีน โพสต์คลิป ถูกฉลามกัดขณะดำน้ำที่มัลดีฟส์ ไม่ยอมไปรพ. ลั่น เงินหมดคงต้องตัดแขน ชาวเน็ตจวกเล่นไม่รู้เรื่อง สุดท้ายเจ้าตัวเฉลยสาเหตุ “ดำน้ำตอนมีประจำเดือน”
กลายเป็นคลิปไวรัลที่สร้างความตื่นตระหนกและกระแสดราม่าร้อนในกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เมื่อหญิงชาวจีนรายหนึ่งถูก “ฉลามพยาบาล” (Nurse Shark) กัดเข้าที่ข้อมือด้านซ้าย ขณะลงไปดำน้ำเล่นกับฝูงฉลามที่มัลดีฟส์
คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นภาพขณะที่สาวจีนรายนี้ดำน้ำใกล้ผิวน้ำ และรายล้อมไปด้วยฝูงฉลามพยาบาลประมาณ 7-8 ตัว ก่อนที่เธอจะถูก 1 ในพวกมันกัดเข้าที่ข้อมือซ้าย ทันใดนั้นเธอรีบดึงแขนออกและว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำทันทีหลังจากโดนกัด
ผิวหนังบริเวณแขนเป็นแผลหนัก แต่หญิงคนดังกล่าวกลับไม่มีท่าทีที่จะสลด ทั้งยังปฏิเสธที่จะรีบไปพบแพทย์ แม้จะมีนักท่องเที่ยวรายอื่นพยายามบอกให้รีบไปโรงพยาบาล แต่เธอกลับพูดติดตลกขึ้นมาว่า “คงต้องตัดแขนแล้วมั้ง เพราะเงินเดือนนี้หมดไปแล้ว”
จากพฤติกรรมการโต้ตอบดังกล่าวทำให้หลายคนเกิดความไม่พอใจอย่างมาก ทั้งยังรุมตำหนิสาวจีนรายนี้ว่าประมาท เพราะถึงแม้ฉลามจะไม่มีพิษ แต่แผลนั้นอาจจะติดเชื้อรุนแรงขึ้นมาได้
ต่อมาหญิงคนนี้ยืนยันในภายหลังว่า เธอแทบไม่รู้สึกเจ็บปวดใด ๆ จากการถูกกัด และเห็นว่าบาดแผลไม่ได้รุนแรงมากนัก อีกทั้งพอขึ้นเรือมาก็มีชายท้องถิ่นช่วยทำแผลเบื้องต้นให้บนเรือแล้ว แต่ท้ายที่สุดก็ยอมทำตามคำแนะนำของเพื่อนและไปพบแพทย์เพื่อทำแผลและฉีดวัคซีนบาดทะยัก
ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พ.ย. เธอยังได้โพสต์ตัดพ้ออีกครั้งว่า ชาวเน็ตที่เข้ามาตำหนิเธอ “โหดร้ายกว่าฉลามอีก” จนทำให้เธอรู้สึกเครียดจนถึงขั้นนอนไม่หลับ
แต่ดราม่ายังไม่จบแค่นั้น เมื่อหญิงรายนี้เปิดเผยในภายหลังว่า ในวันนั้นที่เธอลงไปดำน้ำเป็นช่วงที่กำลังมีประจำเดือน แม้ว่าก่อนลงน้ำจะได้รับคำแนะนำว่าสามารถดำน้ำได้อย่างปลอดภัยก็ตาม
ด้านเพื่อนของเธอสันนิษฐานว่า สาเหตุที่ดึงดูดฉลามพยาบาล ซึ่งปกติมีนิสัยค่อนข้างเชื่อง อาจเป็นเพราะแสงสะท้อนจาก “กำไลข้อมือสีเงิน” ที่เธอใส่ ทำให้มันเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปลาตัวเล็ก ๆ
ขณะเดียวกัน ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ทะเลระบุว่า ฉลามพยาบาลเป็นชนิดที่มีนิสัยค่อนข้างเชื่องและแทบไม่ทำร้ายคน แต่แม้ไม่มีพิษ บาดแผลก็เสี่ยงติดเชื้อจากไวรัสหรือแบคทีเรียในทะเลได้เช่นกัน
อ้างอิงจาก : mustsharenews
