สาวจีน ถูกฉลามกัดขณะดำน้ำที่มัลดีฟส์ รู้เหตุผลถึงบางอ้อ ชาวเน็ตจวกเล่นไม่รู้เรื่อง

เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 17:12 น.
สาวจีน ถูกฉลามกัดขณะดำน้ำที่มัลดีฟส์ เจ้าตัวเผย ดำน้ำตอนมีประจำเดือน ชาวเน็ตจวกเล่นไม่รู้เรื่อง

สาวจีน โพสต์คลิป ถูกฉลามกัดขณะดำน้ำที่มัลดีฟส์ ไม่ยอมไปรพ. ลั่น เงินหมดคงต้องตัดแขน ชาวเน็ตจวกเล่นไม่รู้เรื่อง สุดท้ายเจ้าตัวเฉลยสาเหตุ “ดำน้ำตอนมีประจำเดือน”

กลายเป็นคลิปไวรัลที่สร้างความตื่นตระหนกและกระแสดราม่าร้อนในกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เมื่อหญิงชาวจีนรายหนึ่งถูก “ฉลามพยาบาล” (Nurse Shark) กัดเข้าที่ข้อมือด้านซ้าย ขณะลงไปดำน้ำเล่นกับฝูงฉลามที่มัลดีฟส์

คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นภาพขณะที่สาวจีนรายนี้ดำน้ำใกล้ผิวน้ำ และรายล้อมไปด้วยฝูงฉลามพยาบาลประมาณ 7-8 ตัว ก่อนที่เธอจะถูก 1 ในพวกมันกัดเข้าที่ข้อมือซ้าย ทันใดนั้นเธอรีบดึงแขนออกและว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำทันทีหลังจากโดนกัด

นักท่องเที่ยวจีน ถูกฉลามกัด ขณะดำน้ำที่เกาะมัลดีฟส์

ผิวหนังบริเวณแขนเป็นแผลหนัก แต่หญิงคนดังกล่าวกลับไม่มีท่าทีที่จะสลด ทั้งยังปฏิเสธที่จะรีบไปพบแพทย์ แม้จะมีนักท่องเที่ยวรายอื่นพยายามบอกให้รีบไปโรงพยาบาล แต่เธอกลับพูดติดตลกขึ้นมาว่า “คงต้องตัดแขนแล้วมั้ง เพราะเงินเดือนนี้หมดไปแล้ว”

จากพฤติกรรมการโต้ตอบดังกล่าวทำให้หลายคนเกิดความไม่พอใจอย่างมาก ทั้งยังรุมตำหนิสาวจีนรายนี้ว่าประมาท เพราะถึงแม้ฉลามจะไม่มีพิษ แต่แผลนั้นอาจจะติดเชื้อรุนแรงขึ้นมาได้

ต่อมาหญิงคนนี้ยืนยันในภายหลังว่า เธอแทบไม่รู้สึกเจ็บปวดใด ๆ จากการถูกกัด และเห็นว่าบาดแผลไม่ได้รุนแรงมากนัก อีกทั้งพอขึ้นเรือมาก็มีชายท้องถิ่นช่วยทำแผลเบื้องต้นให้บนเรือแล้ว แต่ท้ายที่สุดก็ยอมทำตามคำแนะนำของเพื่อนและไปพบแพทย์เพื่อทำแผลและฉีดวัคซีนบาดทะยัก

นักท่องเที่ยวจีน ถูกฉลามกัด ขณะดำน้ำที่เกาะมัลดีฟส์-1

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พ.ย. เธอยังได้โพสต์ตัดพ้ออีกครั้งว่า ชาวเน็ตที่เข้ามาตำหนิเธอ “โหดร้ายกว่าฉลามอีก” จนทำให้เธอรู้สึกเครียดจนถึงขั้นนอนไม่หลับ

แต่ดราม่ายังไม่จบแค่นั้น เมื่อหญิงรายนี้เปิดเผยในภายหลังว่า ในวันนั้นที่เธอลงไปดำน้ำเป็นช่วงที่กำลังมีประจำเดือน แม้ว่าก่อนลงน้ำจะได้รับคำแนะนำว่าสามารถดำน้ำได้อย่างปลอดภัยก็ตาม

ด้านเพื่อนของเธอสันนิษฐานว่า สาเหตุที่ดึงดูดฉลามพยาบาล ซึ่งปกติมีนิสัยค่อนข้างเชื่อง อาจเป็นเพราะแสงสะท้อนจาก “กำไลข้อมือสีเงิน” ที่เธอใส่ ทำให้มันเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปลาตัวเล็ก ๆ

ขณะเดียวกัน ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ทะเลระบุว่า ฉลามพยาบาลเป็นชนิดที่มีนิสัยค่อนข้างเชื่องและแทบไม่ทำร้ายคน แต่แม้ไม่มีพิษ บาดแผลก็เสี่ยงติดเชื้อจากไวรัสหรือแบคทีเรียในทะเลได้เช่นกัน

นักท่องเที่ยวจีน ถูกฉลามกัด ขณะดำน้ำที่เกาะมัลดีฟส์-3

อ้างอิงจาก : mustsharenews

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

