ข่าวต่างประเทศ

ชายจีนคลั่ง ไม่ต้องรับโทษ “ตัดหัว-กินคนบนรถบัส” อ้างหูแว่วพระเจ้าสั่งให้ทำ ครอบครัวเหยื่อทำใจไม่ได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 06:07 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 17:27 น.
108
ชายจีนคลั่ง ไม่ต้องรับโทษ "ตัดหัว-กินคนบนรถบัส" อ้างหูแว่วพระเจ้าสั่งให้ทำ ครอบครัวเหยื่อทำใจไม่ได้

ปล่อยตัวเป็นอิสระ มือมีดกินคนบนรถบัสแคนาดา หลังอ้างหูแว่วเป็นคำสั่งพระเจ้าให้ปราบเอเลี่ยน ครอบครัวเหยื่อทำใจไม่ได้ หลังฆาตกรได้รับอนุญาตให้ใช้ชีวิตตามปกติในชุมชนโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม

สำนักข่าวแคนาดา รายงาน เหตุการณ์สะเทือนขวัญ เกิดขึ้นบนรถประจำทางสายเกรย์ฮาวด์มุ่งหน้าสู่เมืองวินนิเพก ประเทศแคนาดา กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังนายวินเซนต์ เว่ยอวง หลี ผู้ก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องด้วยการตัดศีรษะและกินชิ้นส่วนมนุษย์ ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ ได้ใช้ชีวิตในฐานะบุคคลทั่วไป พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ปี 2008 นายทิม แมคเลน ชายวัย 22 ปี ซึ่งกำลังเดินทางไปหาแฟนสาวที่กำลังตั้งครรภ์ ถูกนายหลีใช้มีดขนาดใหญ่กระหน่ำแทงบริเวณคอและหน้าอกขณะกำลังนอนหลับอยู่บนเบาะหลังของรถบัส ท่ามกลางสายตาของผู้โดยสารจำนวนมากที่ต้องวิ่งหนีตายลงจากรถด้วยความหวาดกลัว

ทิม แมคเลน เหยื่อ
ทิม แมคเลน เหยื่อ

พยานในเหตุการณ์ระบุว่า หลังจากลงมือฆ่านายแมคเลนแล้ว นายหลีได้ตัดศีรษะของเหยื่อออกมาโชว์ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกรถดู ก่อนจะเริ่มกินชิ้นส่วนร่างกายของเหยื่อ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวหลังจากปิดล้อมนานกว่า 5 ชั่วโมง พบชิ้นส่วนหู ลิ้น และจมูกของเหยื่ออยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าของนายหลี ขณะที่อวัยวะสำคัญอย่างหัวใจและดวงตาหายไป ซึ่งพนักงานสอบสวนเชื่อว่าถูกผู้ก่อเหตุกินเข้าไป

ในการพิจารณาคดีเมื่อปี 2009 ศาลตัดสินว่านายหลีไม่ต้องรับผิดทางอาญาเนื่องจากมีอาการป่วยทางจิตขั้นรุนแรง นายหลีให้การว่าเขาได้ยินเสียงจากพระเจ้าสั่งให้เขาทำภารกิจกอบกู้โลกจากสิ่งมีชีวิตนอกโลก และเชื่อว่านายแมคเลนคือเอเลี่ยนที่ต้องถูกกำจัด เขาจึงถูกส่งตัวไปรักษาที่ศูนย์สุขภาพจิตเซลเคิร์ก

นางแครอล เดอเดลลีย์ แม่ของเหยื่อ แสดงความไม่พอใจต่อกระบวนการยุติธรรม ระบุว่าไม่ว่านายหลีจะมีอาการทางจิตหรือไม่ แต่ข้อเท็จจริงคือเขาเป็นผู้ลงมือก่อเหตุอย่างโหดเหี้ยมกับลูกชายของเธอ ขณะที่พ่อของเหยื่อยอมรับว่าครอบครัวยังคงต้องเผชิญกับความเจ็บปวด ไม่สามารถทำใจกับความสูญเสียครั้งนี้ได้

ปัจจุบัน นายหลีเปลี่ยนชื่อเป็น นายวิลล์ ลี เบเกอร์ ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวอย่างสมบูรณ์ โดยเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระในชุมชนที่รัฐมานิโตบา ไม่ต้องเข้ารับการประเมินประจำปีหรืออยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อีกต่อไป

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ประวัติ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมวัย 76 ปี

22 นาที ที่แล้ว
เด็กนักเรียนเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ ข่าว

เด็กเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด เปิด 5 เทรนด์อาหารสุดปังที่ได้ไปต่อในปี 2026

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ รวย 118 ล้าน ไร้หนี้สิน

52 นาที ที่แล้ว
ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา ตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวนำตัวส่งรพ. บันเทิง

ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา มีอาการตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวเร่งนำตัวส่งรพ.

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” ขอโทษปม “ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม” เข้าคุกคดีข่มขืน ทบทวนกระบวนการสรรหา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สมาคมฟุตบอลฯ อนุมัติเป่าหยุดเกมชั่วคราว ให้นักเตะมุสลิมพัก ละศีลอด ช่วงรอมฎอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการ จา พนม หลังผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น บันเทิง

อัปเดตอาการ จา พนม หลังผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! สาวทำคอนเทนต์สุดพิเรนทร์ ยัดแมวใส่ช่องฟรีซ-ถ่มน้ำลายใส่ ล่าสุดลบคลิปหนี ข่าว

รับไม่ได้! สาวทำคอนเทนต์ สุดพิเรนทร์ ยัดแมวใส่ช่องฟรีซ แถมบีบคอ-ถ่มน้ำลายใส่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! “ยุนซอกยอล” อดีต ปธน. ถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ผิดข้อหากบฏ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เผยพฤติการณ์ “ธีระวัฒน์” ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม เจอคุก 2 ปี คดีข่มขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ อธิบายสาเหตุสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต ข่าว

เพจดัง เผยสาเหตุ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จ่ายเงินไม่ครบตามเป้า จากยอด 3 แสน ได้มาแค่ 5 หมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

ซูซี่ สภาภรณ์ สละตำแหน่ง มิสแกรนด์ตาก 2026 MGI ดัน แพรว วราภรณ์ รอง 1 รับตำแหน่งแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับไล่ผู้โดยสารลงรถกลางทาง เพราะขอยืมสายชาร์จ ข่าว

เสียงแตก คนขับไล่ลูกค้าลงรถ ปมยืมสายชาร์จ ปะทะเดือด ลามกระชากแมสก์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวช็อก! เจอซองปริศนา ในกางเกงแฟนหนุ่ม ชาวเน็ตแห่สืบ ก่อนฝ่ายชายงัดคำแก้ตัวสุดอึ้ง ข่าว

สาวช็อก! วอนชาวเน็ตช่วยสืบ หลังพบซองปริศนา ซุกกางเกงแฟน ก่อนงัดข้ออ้างสุดอึ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตแห่แซว Amazing Thailand นึกว่ายักษ์ โปสเตอร์ “ลิซ่า” แขนพาดภูเขา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณอาร์ต เชียงราย นักเล่าเรื่องหลอนชื่อดังออกมารับผิดชอบความรู้สึกคนฟัง ข่าว

อาร์ต เชียงราย ชี้แจงดราม่า ห้องคลอด ประกาศเลิกเล่าผี เดอะ โกสท์เรดิโอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไทยสร้างไทย-ทางเลือกใหม่” ซบรัฐบาล รวมแล้วตอนนี้ 286 เสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กอ.รมน. ย้ำ Laser ID ห้ามไม่ให้ใครรู้ แนะไม่ควรส่งให้ผู้อื่นหากไม่มีเหตุจำเป็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบวี่ อัฐมา เผยแม่คือเจ้ากรรมนายเวร เคยทำให้เป็นทุกข์ แก้กรรมด้วยวิปัสสนาแบ่งบุญให้ บันเทิง

โบวี่ อัฐมา เผยแม่คือเจ้ากรรมนายเวร เคยทำให้เป็นทุกข์ แก้กรรมด้วยวิปัสสนาแบ่งบุญให้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที่มา “บักเซียงมันตายแล้ว” วลีฮิต จากหนังดัง จน “ต้องเต สัปเหร่อ” ต้องกระโดดร่วมวง ข่าว

ที่มา “บักเซียงมันตายแล้ว” วลีฮิต จากหนังดัง จน “ต้องเต สัปเหร่อ” ต้องกระโดดร่วมวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อหา บอสแซม-บอสมิน หลังอัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้องคดีดิไอคอน ข่าว

เปิดข้อหา บอสแซม-บอสมิน หลังอัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้องคดีดิไอคอน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนิง ปณิตา ถูกคนอ้างว่าสนิท วอนอย่างหลงเชื่อ บันเทิง

หนิง ปณิตา เตือนคนอ้างชื่อ อวดว่าสนิทกัน ด่าคนอื่น ลั่น รู้ความจริงหมดแค่ไม่พูด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เสธ.ทหารบก ไม่กังวล “ฮุน มาเนต” กล่าวหาไทย ให้ กต. ตอบโต้ตามกระบวนการ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรงพระสิริโฉม พระราชินี ฉลองพระองค์เซ็ตสูทผ้าไหมไทยสีดำเรียบหรู เสด็จฯ เยือนอิตาลี แฟชั่นและความงาม

ทรงพระสิริโฉม พระราชินี ฉลองพระองค์เซ็ตสูทผ้าไหมไทยสีดำเรียบหรู เสด็จฯ เยือนอิตาลี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 06:07 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 17:27 น.
108
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมวัย 76 ปี

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
เด็กนักเรียนเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ

เด็กเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569

แกร็บฟู้ด เปิด 5 เทรนด์อาหารสุดปังที่ได้ไปต่อในปี 2026

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569

เปิดทรัพย์สิน วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ รวย 118 ล้าน ไร้หนี้สิน

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button