วงการพยาบาลเศร้า อาจารย์เอ วณิชชา พยาบาลจิตเวชศาสตร์ เสียชีวิต

วงการพยาบาลเศร้า อาจารย์เอ วณิชชา อาจารย์พยาบาลจิตเวชศาสตร์ เสียชีวิต หลายสถาบันการแพทย์ร่วมไว้อาลัย
7 พ.ค. 69 หลายสถาบันต่างออกมาแจ้งข่าวการเสียชีวิตของ อาจารย์วณิชชา วาณิชประสิทธิชัย หรือ อาจารย์เอ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้เป็นศิษย์เก่าพยาบาลเกื้อการุณย์ รุ่น 60
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอาจารย์เอ
เวลาต่อมา โรงพยาบาลตากสิน โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียในครั้งนี้เช่นกัน อาจารย์เอเป็นลูกสาวของ นางสาวศิริรัตน์ พนักงานทั่วไปของหน่วยทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลตากสิน ทางโรงพยาบาลขอส่งกำลังใจให้นางสาวศิริรัตน์ผู้เป็นแม่มีความเข้มแข็ง สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกไปให้ได้
ขณะเดียวกัน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ข้อความอาลัยถึงอาจารย์เอ
อาจารย์เป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชรวมถึงสุขภาพจิตของสถาบัน คณาจารย์ตลอดจนเพื่อนนักศึกษาต่างรู้สึกเสียใจอย่างยิ่ง ทุกคนจะจดจำความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมถึงมิตรภาพอันงดงามที่อาจารย์เอมอบให้เพื่อนร่วมวิชาชีพเสมอมา พร้อมส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสียต่อไป
