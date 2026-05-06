รัฐฟลอริดา เปลี่ยนชื่อสนามบิน “ปาล์มบีช” เป็น “โดนัลด์ ทรัมป์” อย่างเป็นทางการ

Suriyen J.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 16:35 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 16:35 น.
รัฐฟลอริดา อนุมัติเปลี่ยนชื่อ สนามบินนานาชาติ “ปาล์มบีช” เป็น สนามบิน “โดนัลด์ ทรัมป์” อย่างเป็นทางการ มีผลวันที่ 1 ก.ค. 2026

คณะกรรมาธิการเทศมณฑลปาล์มบีช ลงมติ 4 ต่อ 3 อนุมัติข้อตกลงเรื่องเครื่องหมายการค้าเมื่อวันที่ 5 มี.ค. ที่ผ่านมา การลงมติครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนชื่อสนามบินนานาชาติปาล์มบีชเป็นชื่อโดนัลด์ ทรัมป์ มติดังกล่าวยังรับรองโลโก้ใหม่ของสนามบินซึ่งมีชื่อของโดนัลด์ เจ. ทรัมป์และรูปภาพคล้ายตราประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

รอน ดีซานติส ผู้ว่าการรัฐฟลอริดาลงนามในกฎหมายเมื่อวันที่ 30 มี.ค. กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้เปลี่ยนชื่อสนามบินนานาชาติปาล์มบีชเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีคนที่ 45 และ 47 ของสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนชื่อสนามบินครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อถนนเซาเทิร์นบูเลอวาร์ดระยะทาง 4 ไมล์เป็นถนนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม

องค์กรทรัมป์ (Trump Organization) เสนอโลโก้ใหม่ของสนามบินเป็นรูปนกอินทรีคาบกิ่งมะกอกสองกิ่ง ลำตัวนกอินทรีประดับด้วยโล่ตราสัญลักษณ์รูปดาวและริ้วลายทาง โลโก้ใหม่ใช้สีทองล้วนซึ่งเป็นรูปแบบการตกแต่งเอกลักษณ์ของโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ โดนัลด์ เจ. ทรัมป์มักใช้สีทองตกแต่งสถานที่สำคัญตั้งแต่ทรัมป์ทาวเวอร์ คฤหาสน์มาร์-อะ-ลา-โก ไปจนถึงทำเนียบขาว

ภาพจาก: Palm Beach International Airport

ทรัมป์ มีความคุ้นเคยกับสังคมและธุรกิจในปาล์มบีชมาอย่างยาวนาน โดนัลด์ ทรัมป์ซื้อคฤหาสน์มาร์-อะ-ลา-โกเมื่อเดือนธันวาคมปี 1985 และเดินทางมาพักผ่อนที่เทศมณฑลปาล์มบีชมากกว่า 60 ครั้งตลอดการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้ง 2 วาระ ระยะเวลาการพำนักมีตั้งแต่ 24 ชั่วโมงจนถึง 2 สัปดาห์

ทรัมป์เดินทางมาเยือนเทศมณฑลปาล์มบีชครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1-2 พ.ค. ที่ผ่านมา และได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่ฟอรัมคลับออฟเดอะปาล์มบีช โดยเปิดเผยว่ามีแผนพัฒนาสนามบินแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่จอดเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน

“เรามีแผนการเตรียมไว้มากมาย จะมีการเพิ่มองค์ประกอบที่ยอดเยี่ยมหลายอย่างเข้าไปในสนามบิน เพื่อทำให้ที่นี่ใหญ่ขึ้นและดีขึ้นกว่าเดิม ผมไม่คิดว่าจะมีสนามบินไหนในประเทศนี้ที่ดีเทียบเท่ากับสนามบินของพวกคุณได้อีกแล้ว”

ที่มา: The Palm Beach Post

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

