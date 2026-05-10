เกินต้าน! กทม. โชว์สปีดซ่อมถนนยุบแยกไฟฉายลึก 1 เมตร เสร็จไวในคืนเดียว พร้อมเปิดทางจราจรเช้าวันนี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ค. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 10 พ.ค. 2569 09:44 น.
จากหลุมยักษ์ลึก 1 เมตร กลายเป็นทางเรียบกริบภายในไม่กี่ชั่วโมง กทม. ระดมกำลังทำงานแข่งกับเวลาซ่อมเสร็จทันใจประชาชน ยันตรวจสอบโครงสร้างรถไฟฟ้าแล้วปลอดภัย 100%

กลายเป็นภาพความประทับใจที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เช้าวันนี้ (10 พฤษภาคม 2569) เมื่อสำนักงานกรุงเทพมหานครได้โพสต์รายงานผลการปฏิบัติงานซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณแยกไฟฉาย ถนนจรัญสนิทวงศ์ ที่กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้ว หลังจากที่ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรทำงานกันอย่างหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา

สิ่งที่สร้างความน่าทึ่งให้กับผู้พบเห็นคือ “ความเร็ว” ในการแก้ปัญหา โดยหลังจากที่เกิดเหตุในช่วงบ่ายวันเสาร์ นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่สั่งการด้วยตัวเองทันที เจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์) พร้อมทีมช่างซ่อมบำรุงได้เข้าพื้นที่และปฏิบัติงานแบบ “Non-stop” จนสามารถถมหลุมและปรับสภาพถนนให้เสร็จสิ้นได้ทันก่อนรุ่งเช้า เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรในวันหยุด

ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ (วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569) เวลาประมาณ 15.16 น. ได้เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นบริเวณแยกไฟฉาย เมื่อผิวจราจรเกิดการทรุดตัวเป็นหลุมยุบขนาดใหญ่ มีความลึกประมาณ 1 เมตร และความยาวกว่า 5 เมตร ส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าทำการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุทันที

เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมาก เนื่องจากจุดที่ถนนยุบตัวอยู่ใกล้กับโครงสร้างของรถไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการซ่อมแซมเมื่อคืนนี้ ทีมวิศวกรจากโครงการรถไฟฟ้าได้เข้าวัดระยะและประเมินผลกระทบอย่างละเอียด พร้อมยืนยันว่าเหตุถนนทรุดดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของรถไฟฟ้าแต่อย่างใด ประชาชนสามารถสัญจรผ่านพื้นที่และใช้บริการรถไฟฟ้าได้อย่างมั่นใจ

ภารกิจซ่อมถนนยุบแยกไฟฉายในครั้งนี้จบลงด้วยความสำเร็จภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง ถือเป็นผลงานที่สะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมและความรวดเร็วในการรับมือเหตุฉุกเฉินของ กทม. ได้เป็นอย่างดี

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

