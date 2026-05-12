หนุ่มถูกทิ้งแก้เผ็ดเหี้ยม ปลอม Tinder แฟนเก่า ส่งข้อความเรียกชาย 18 คนมารุมข่มขืนถึงบ้าน
เรื่องจริงยิ่งกว่านิยายสยองขวัญ ชายชาวอังกฤษวัย 36 ปี ถูกศาลตัดสินความผิดฐานสะกดรอยตาม หลังใช้แอปฯ หาคู่เป็นอาวุธทำร้ายอดีตคนรักด้วยแผนการสุดวิปริต ตำรวจชี้เป็นคดีที่น่าสะอิดสะเอียนและอันตรายที่สุดเท่าที่เคยเจอ
คดีอาชญากรรมทางเพศและดิจิทัลที่สร้างความหวาดผวาไปทั่วประเทศอังกฤษได้ถึงบทสรุปในชั้นศาล เมื่อ นายอาซาด ฮุสเซน (Asad Hussain) วัย 36 ปี จากย่านชีเดิล แมนเชสเตอร์ ถูกศาลอาญาเชสเตอร์ตัดสินให้มีความผิดจริงในข้อหาสะกดรอยตาม (Stalking) หลังจากที่เขาใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสร้างเรื่องราวสุดสยองเพื่อหวังทำลายชีวิตอดีตแฟนสาว
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายน 2567 นายฮุสเซนเริ่มคบหากับหญิงสาวผู้เสียหาย โดยเขาใช้นามแฝงว่า “มิก เรนนีย์” (Mick Renney) ความสัมพันธ์เริ่มต้นได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ พฤติกรรมของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนบงการและควบคุมชีวิตฝ่ายหญิงอย่างหนัก ครั้งหนึ่งเขาเคยบุกไปกดกริ่งที่หน้าบ้านเธอต่อเนื่องนานถึง 2 ชั่วโมงเพียงเพราะเห็นว่าเธอมีเพื่อนชายมาหา จนตำรวจต้องเข้ามาสั่งให้เขาถอยห่าง
หลังจากที่ฝ่ายหญิงขอเลิกราในเดือนพฤษภาคมเพราะทนพฤติกรรมข่มขู่ไม่ไหว นายฮุสเซนก็เริ่มแผนการแก้แค้นที่เลือดเย็นที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้
เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังแยกทาง นายฮุสเซนแอบอ้างชื่อและรูปภาพของอดีตแฟนสาวไปสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชัน Tinder เขาเริ่มต้นแชตกับผู้ชายแปลกหน้าจำนวนมาก พร้อมส่งข้อความบรรยายถึง “รสนิยมทางกามที่รุนแรง” (Rape Fantasies) และอ้างว่าตนเองต้องการถูกบุกขืนใจถึงในบ้าน
ความวิปริตนี้ส่งผลให้มีชายแปลกหน้ากว่า 18 คน หลงเชื่อและเดินทางมายังบ้านของเธอเพื่อหวังจะมีเพศสัมพันธ์ตามที่ตกลงไว้ในแอปฯ เหตุการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อชายคนหนึ่งพยายามพังประตูเข้าไปในบ้านตามที่ข้อความบอกว่า “ให้กระแทกประตูเข้ามาได้เลย” และมีอีกกรณีที่ชายแปลกหน้าสามารถแอบเข้าไปในบ้านได้สำเร็จในขณะที่หญิงสาวไม่อยู่ โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าลูกสาววัยรุ่นของเธออยู่บนชั้นสองของบ้านเพียงลำพัง
เจ้าหน้าที่ตำรวจเชสเชียร์เปิดเผยว่า นายฮุสเซนพยายามอย่างมากในการปกปิดตัวตน เขาใช้โทรศัพท์หลายเครื่องและเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ที่เป็นชื่อบริษัทของเขาเองเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ แต่ทีมสืบสวนสามารถแกะรอยจากพิกัด GPS ที่ระบุว่า รถของเขาจะไปจอดแช่อยู่ในจุดพักรถใกล้กับบ้านผู้เสียหายทุกครั้งที่โปรไฟล์ Tinder ปลอมนั้นมีการเคลื่อนไหว
จ่าสิบตำรวจ คีธ เทอร์ริล (PC Keith Terrill) ผู้รับผิดชอบคดีนี้ระบุว่า ฮุสเซนเป็นบุคคลที่หลอกลวงอย่างร้ายกาจและไม่มีความสำนึกผิดแม้แต่น้อย เขาไม่เคยรับรู้ถึงความสยดสยองที่เขากำลังจะหยิบยื่นให้อดีตคนรักและลูกสาวของเธอ
“เขาคิดว่าเขาฉลาดกว่าตำรวจ และคิดว่าเราไม่มีทางพิสูจน์เรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาได้ แต่เขาคิดผิดถนัดทั้งสองเรื่อง”
ปัจจุบัน นายอาซาด ฮุสเซน ถูกควบคุมตัวเพื่อรอฟังคำพิพากษาโทษจำคุกที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งสังคมและหน่วยงานคุ้มครองความปลอดภัยสตรีต่างเรียกร้องให้มีการลงโทษขั้นสูงสุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในคดีสะกดรอยตามและคุกคามทางเพศผ่านสื่อออนไลน์
