ข่าวต่างประเทศ

สะเทือนใจ เฒ่าวัย 71 ล่วงละเมิดเด็กแค่ 6 ขวบ ทำซ้ำนาน 12 ปี ซุกรูปอนาจารเพียบ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 15:08 น.
ตำรวจฟลอริดารวบชาย 71 ปี ล่วงละเมิดเด็ก 6 ราย

ตำรวจฟลอริดาบุกจับเฒ่าวัย 71 ปี อาศัยความไว้ใจล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 6 ราย นานกว่า 12 ปี ผงะเจอไฟล์อนาจารกว่า 9 หมื่นรายการ จำเลยฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ตำรวจเมืองแทมปา รัฐฟลอริดา จับกุม เอร์นัน เบลาสเกซ-ริออส (Hernan Velasquez-Rios) ชายวัย 71 ปี หลังเจ้าหน้าที่พบไฟล์สื่อลามกอนาจารเด็กในครอบครองของเขากว่า 90,000 รายการ และพบหลักฐานชี้ชัดว่าเขาล่วงละเมิดทางเพศเด็กอย่างน้อย 6 คน ตลอดระยะเวลา 12 ปี

ขณะนี้ตำรวจแจ้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศและครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กหลายกระทงกับนายเบลาสเกซ-ริออส และทีมสืบสวนกำลังขยายผลเพื่อหาตัวผู้เสียหายเพิ่มเติม

ลี เบอร์คอว์ ผู้บัญชาการตำรวจเมืองแทมปา ออกแถลงการณ์ว่า พฤติกรรมของชายคนนี้เลวร้ายอย่างมาก เขาอาศัยความไว้ใจจากครอบครัวคนรู้จักเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำร้ายเด็ก ตำรวจยืนหยัดเคียงข้างผู้เสียหายทุกคนและจะนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษกับทุกชีวิตที่เขาทำลาย

การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ตำรวจนำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักบนถนนเวสต์เมน (West Main Street) ปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่จากกรมบังคับใช้กฎหมายฟลอริดา (FDLE) นำ “เลย์ลา” สุนัขตำรวจดมกลิ่นที่เชี่ยวชาญด้านการค้นหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาร่วมงานด้วย จนกระทั่งเจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์ดิจิทัลหลายเครื่องที่บรรจุไฟล์กว่า 90,000 รายการ

ในวันเดียวกัน ตำรวจจับกุมนายเบลาสเกซ-ริออส ในข้อหาครอบครองและแสวงหาสื่อลามกอนาจารเด็กจำนวน 100 กระทง แต่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

เมื่อตำรวจตรวจสอบอุปกรณ์ดิจิทัลอย่างละเอียด พบหลักฐานภาพขณะที่ผู้ต้องหากำลังล่วงละเมิดทางเพศเด็กหลายคน ข้อมูลบ่งชี้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างปี 2545 ถึง 2557 มีเด็กตกเป็นเหยื่ออย่างน้อย 6 คน ซ้ำร้ายเหยื่อมีอายุระหว่าง 6 ถึง 13 ปี และบางคนเป็นเด็กที่ผู้ต้องหารู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดี

ทีมสืบสวนตรวจสอบพบว่า หนึ่งในผู้เสียหายปัจจุบันอายุ 26 ปี อาศัยอยู่ที่เมืองบัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ก ตำรวจจึงเดินทางไปสอบปากคำผู้เสียหายรายนี้ถึงที่พัก ข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถแจ้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศต่อนายเบลาสเกซ-ริออสเพิ่มได้อีก

ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่คุมขังชายวัย 71 ปี อยู่ที่เรือนจำโอเรียนต์โรด โดยไม่อนุญาตให้ประกันตัว

อย่างไรก็ดี ตำรวจเชื่อว่าอาจมีผู้เสียหายเพิ่มเติมจากการกระทำของผู้ต้องหารายนี้ในช่วงปี 2545 – 2557 ผู้ที่มีเบาะแสสามารถโทรศัพท์แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยจะตำรวจมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนผู้เสียหายทุกคนที่ติดต่อเข้ามา

