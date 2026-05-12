สิ้น “ไมเคิล เพนนิงตัน” นักแสดงหนังสตาร์วอร์ส เสียชีวิตด้วยวัย 82 ปี
ไมเคิล เพนนิงตัน นักแสดงหนังสตาร์วอร์ส เจ้าพ่อละครเวที เสียชีวิตด้วยวัย 82 ปี หลังจากที่มีรายงานว่าสุขภาพของเขาย่ำแย่มาได้ซักพัก
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ไมเคิล เพนนิงตัน นักแสดงชาวอังกฤษ เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 82 ปี โดยเขาเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงที่รับบท มอฟฟ์ เจอร์เจอรร็อด เจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝั่งจักรวรรดิ ในภาพยนตร์ Star Wars 6 : การกลับมาของเจได (Return of the Jedi)
แม้ว่าจะไม่ได้มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ แต่มีรายงานว่าสุขภาพของนายเพนนิงตันนั้นย่ำแย่มาได้ซักระยะแล้ว โดยผลงานสุดท้ายของเขาคืองานพากย์ในซีรีย์ Raised by Wolves เมื่อปี 2565
สำหรับ ไมเคิล เพนนิงตัน เกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2486 ในแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ก่อนที่เขาจะเริ่มเข้าสู่วงการแสดงในปี 2508 ในฐานะนักแสดงสมทบของซีรีย์จากช่อง BBC
ก่อนที่จะเขาจะมีผลงานในวงการการบันเทิงมากกว่า 70 เรื่องและร่วมแสดงกับนักแสดงชื่อดังหลายคน รวมไปถึง เมอรีล สตรีป หรือ เอียน แมคเดอร์มิด เป็นต้น
