ภาพสลด มอเตอร์ไซค์ชนนักแสดง เจ็บหนักดับต่อหน้าลูก สะเทือนใจเด็กกำพร้าแม่
มอเตอร์ไซค์ยกล้อพุ่งชนนักแสดงสาวเสียชีวิตต่อหน้าลูกสาว ศีรษะมีแผลฉกรรจ์-กระดูกหักหลายที่ เศร้าทิ้งลูกกำพร้าแม่ ตำรวจกักตัวคนขับ จ่อฟันข้อหาประมาททำผู้อื่นตาย โทษคุก 5 ปี
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุสลดที่ถนนแห่งหนึ่งในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย แม็กซิม ซาวิริวคา (Maxim Zaviryukha) ชายวัย 34 ปี ขับรถมอเตอร์ไซค์พุ่งชน เซเนีย โดโบรมีโลวา (Ksenia Dobromilova) นักแสดงคุณแม่ลูกหนึ่งเสียชีวิต
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะเซเนียนั่งยอง ๆ อยู่บนถนนเพื่อถ่ายคลิปวิดีโอ ขณะที่แม็กซิมขับรถมอเตอร์ไซค์โชว์ยกล้อและเสียการควบคุม ก่อนพุ่งชนนักแสดงสาวอย่างจัง รถของเขาแตกกระจาย ตัวแม็กซิมลอยข้ามแฮนด์รถไปชนกับรถยนต์อีกคัน เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นต่อหน้าลูกสาวของเซเนียที่ยืนดูอยู่ในบริเวณนั้น
เซเนียมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะและมีกระดูกหักหลายแห่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเธออย่างเต็มที่ แต่นักแสดงสาวเสียชีวิตในรถพยาบาลระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาล ส่วนแม็กซิมคนขับรถมอเตอร์ไซค์มีอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย พบรอยฟกช้ำที่ไหล่และแขน รวมถึงข้อเท้าเคล็ด เขาปฏิเสธการเข้ารับการรักษาพยาบาล
ขณะนี้ตำรวจสั่งกักบริเวณแม็กซิมให้อยู่ในบ้านพักเพื่อรอการสืบสวนทางอาญา หากศาลตัดสินว่าเขามีความผิดฐานละเมิดกฎจราจรและกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย อาจต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ชายวัย 34 ปีให้การกับตำรวจว่าการชนครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุและตนกับผู้เสียชีวิตเป็นเพื่อนกัน
เซเนีย โดโบรมีโลวา ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างมาก เธอมักจะถ่ายคลิปวิดีโอและภาพถ่ายกีฬาผาดโผนประเภทนี้อยู่เสมอ ในเช้าวันเกิดเหตุเธอโพสต์บอกผู้ติดตามบนอินสตาแกรมว่ามีแผนจะไปถ่ายคลิปโชว์ผาดโผนในช่วงเย็น ก่อนหน้านี้ในปี 2566 เซเนียเคยประสบอุบัติเหตุจนแขนหักมาแล้ว
ประวัติการทำงาน เซเนียเป็นนักแสดงร่วมงานกับโรงละคร Moscow Moon Theatre และ Theatre of Musical นอกจากนี้แฟนคลับยังรู้จักเธอเป็นอย่างดีจากการแสดงมิวสิกวิดีโอเพลง War Girl ของศิลปินดูโอ้แร็ปเปอร์ ฮัมมาลี แอนด์ นาวาย (HammAli & Navai) หลังทราบข่าวเศร้า นาวายได้ออกมาโพสต์แสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของนักแสดงสาวด้วย
ข้อมูลจาก : thesun
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดวาร์ป claudia doumit แต่งงานนักแสดง The Boys ย้อนเส้นทางรัก พบกันในกอง
- รู้แล้วเศร้า สามีนักแสดงอาวุโส จากไปวัย 80 หลังภรรยาหัวใจหยุดเต้นดับ
- ช็อกวงการ! นักแสดงตลก รับเคยมีเซ็กซ์เด็ก 16 ฝ่ามรสุมคดีฉาว ถูกฟ้องข้อหาข่มขืน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: