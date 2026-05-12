คาลบี้ ประกาศเปลี่ยนสีถุงขนมเป็นขาวดำ หมึกไม่พอ เซ่นพิษสงครามอิหร่าน
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า คาลบี้ ขนมยี่ห้อดังของประเทศญี่ปุ่น ประกาศเปลี่ยนสีถุงขนมเป็นสีขาวดำชั่วคราว เนื่องจากหมึกสีขาดแคลน ซึ่งเป็นผลพวงจากสงครามตะวันออกกลาง
โดยถุงขนมรูปแบบใหม่นี้จะมีผลกับห่อขนม 14 ชนิด คาดว่าจะเริ่มปรากฎในร้านค้าในช่วงวันที่ 25 พฤษภาคมเป็นต้นไป ซึ่งทางบริษัทแถลงว่าวิธีนี้จะทำให้พวกเขาสามารถรักษาระดับอุปทานของผลิตภัณฑ์ให้คงที่และเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
ทั้งนี้นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นราคาแนฟทาของเหลวไวไฟระเหยง่ายที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบรเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว โดยแนฟทานั้นเป็นส่วนประกอบในการใช้ผลิตหมึกและพลาสติก และญี่ปุ่นนำเข้าแนฟทาจากตะวันออกกลางกว่าร้อยละ 40
ซึ่งนี่คาลบีไม่ใช่บริษัทเดียวที่ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง โดยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา แบรนด์ขนมมิซคัน บริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวจากถั่วเหลืองหมักยอดนิยม ได้ระงับการขายผลิตภัณฑ์บางรายการและปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์อื่นๆ เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนภาชนะบรรจุโฟมโพลีสไตรีน
โดยทางรัฐบาลให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเขากำลังทำงานอย่างเต็มที่ในการปรับสมดุลและปัญหาคอขวดด้านอุปทาน
