ข่าวต่างประเทศ

คาลบี้ ประกาศเปลี่ยนสีถุงขนมเป็นขาวดำ หมึกไม่พอ เซ่นพิษสงครามอิหร่าน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 15:46 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 15:46 น.
63

คาลบี้ ประกาศเปลี่ยนสีถุงขนมเป็นขาวดำ หมึกไม่พอ เซ่นพิษสงครามอิหร่าน-สหรัฐฯ โดยจะเริ่มปรากฎในร้านค้าช่วงวันที่ 25 พ.ค.

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า คาลบี้ ขนมยี่ห้อดังของประเทศญี่ปุ่น ประกาศเปลี่ยนสีถุงขนมเป็นสีขาวดำชั่วคราว เนื่องจากหมึกสีขาดแคลน ซึ่งเป็นผลพวงจากสงครามตะวันออกกลาง

โดยถุงขนมรูปแบบใหม่นี้จะมีผลกับห่อขนม 14 ชนิด คาดว่าจะเริ่มปรากฎในร้านค้าในช่วงวันที่ 25 พฤษภาคมเป็นต้นไป ซึ่งทางบริษัทแถลงว่าวิธีนี้จะทำให้พวกเขาสามารถรักษาระดับอุปทานของผลิตภัณฑ์ให้คงที่และเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

ทั้งนี้นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นราคาแนฟทาของเหลวไวไฟระเหยง่ายที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบรเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว โดยแนฟทานั้นเป็นส่วนประกอบในการใช้ผลิตหมึกและพลาสติก และญี่ปุ่นนำเข้าแนฟทาจากตะวันออกกลางกว่าร้อยละ 40

ซึ่งนี่คาลบีไม่ใช่บริษัทเดียวที่ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง โดยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา แบรนด์ขนมมิซคัน บริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวจากถั่วเหลืองหมักยอดนิยม ได้ระงับการขายผลิตภัณฑ์บางรายการและปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์อื่นๆ เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนภาชนะบรรจุโฟมโพลีสไตรีน

โดยทางรัฐบาลให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเขากำลังทำงานอย่างเต็มที่ในการปรับสมดุลและปัญหาคอขวดด้านอุปทาน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สาวผวา! โดนหนุ่มหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เผยจิตใจย่ำแย่ ไม่กล้าเข้าคนเดียวอีก ข่าว

สาวผวา! โดนหนุ่มหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เผยจิตใจย่ำแย่ ไม่กล้าเข้าคนเดียวอีก

12 นาที ที่แล้ว
เนติวิทย์ ส่อคุก 3 ปี ศาลรัฐธรรมนูญชี้ กฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ข่าวการเมือง

เนติวิทย์ ส่อคุก 3 ปี ศาลรัฐธรรมนูญชี้ กฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

16 นาที ที่แล้ว
ตร. ยืนยัน “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุกซีโฟร์ โยงแก๊งสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน ข่าว

ตร. ยืนยัน “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุกซีโฟร์ โยงแก๊งสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน

51 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ โต้เมนต์ด่าสนับสนุน ทราย สก๊อต บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ซัดคนแซะอยากเป็นสะใภ้ หลังซัพพอร์ต ทราย สก๊อต

57 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

บัตรชมพูต่างด้าว คืออะไร? ทำไม “คนจีน” มีได้ เงื่อนไข เอกสารอะไรบ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. มีมติแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ขรก.การเมือง-พลเรือน รวม 15 กระทรวง ข่าวการเมือง

ครม. มีมติแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ขรก.การเมือง-พลเรือน รวม 15 กระทรวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คาลบี้ ประกาศเปลี่ยนสีถุงขนมเป็นขาวดำ หมึกไม่พอ เซ่นพิษสงครามอิหร่าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊บ วิริยะ โพสต์ให้กำลังใจ แม่หมู พิมพ์ผกา ปมตัดขาด นาย ณภัทร บันเทิง

อุ๊บ วิริยะ ให้กำลังใจ แม่หมู-นาย ณภัทร ลั่น ผู้ชายมีเมียหลายคนได้ แต่แม่มีคนเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ปรับปรุงกฎใหม่ ห้ามขาย-ดื่มเหล้า 8 สถานที่ใหม่ ราชกิจจาฯ เริ่มวันนี้ 12 พ.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามก๊ก คำสัตย์โลหิต คือเกมอะไร เกมมือถือสามก๊กสายอนิเมะ เล่นฟรี โหลดได้ทั้ง iOS และ Android เทคโนโลยี

เปิดตัว สามก๊ก คำสัตย์โลหิต เกมมือถือสามก๊กสายอนิเมะ เล่นฟรี โหลดได้ทั้ง iOS และ Android

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ต้นอ้อ&quot; ช่วยเด็กหญิงวัย 13 ถูกแม่ทำร้ายสาหัส ใช้เหล็กแทง-ไล่นอนนอกบ้าน ข่าว

“ต้นอ้อ” ช่วยเด็กหญิงวัย 13 ถูกแม่ทำร้ายโหด ใช้เหล็กแทง-ไล่นอนนอกบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บาส Teetawat เล่านาทีแผลเลือดคั่งลุกลามเป็นหนองติดเชื้อ ข่าว

สตรีมเมอร์หนุ่ม หวิดเสียขา! แผลเลือดคั่ง ฝืนร่างกาย ลุกลามเป็นหนอง ติดเชื้อรุนแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดกแล้วที่พิจิตร ข่าว

สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน จ.สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดสึกแล้วที่พิจิตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” เสียใจไทยยกเลิก MOU44 สั่งห้ามเปิดเจรจาทวิภาคีใหม่เป็นอันขาด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาในไทย ย้ำไม่ใช่โรคใหม่ ขออย่าตื่นตระหนก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ น้องเติ้ล นศ.วิศวะปี 4 ฟ้าผ่าเสียชีวิต ข่าว

ประวัติ น้องเติ้ล หนุ่มวิศวะวัย 21 ฟ้าผ่าดับสลด สูญเสียคนเก่ง อนาคตไกล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว บันเทิง

มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลเลื่อนพิพากษา ต้อม รัชนีกร ฟ้อง เลอลักษณ์ 50 ล้าน ปิ่น จ่อฟ้องกลับ 100 ล้าน หากชนะ บันเทิง

เลอลักษณ์ จ่อฟ้องกลับ ต้อม รัชนีกร 100 ล้าน หากชนะคดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! Google Search ล่มชั่วคราว ผู้ใช้หลายประเทศรวมถึงไทย เจอ Server Error ข่าว

ด่วน! Google Search ล่มชั่วคราว ผู้ใช้หลายประเทศรวมถึงไทย เจอ Server Error

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเอาจริง 3 เดือน กวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมาย อาชญากรข้ามชาติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กลาโหมฯ ลั่นไม่ต้องกังวล ตรวจเข้มทุกกระบอก สอบอาวุธทหารเรือหลุดได้อย่างไร?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม คงกระพัน ยกมือไหว้ขอโทษ ลบคลิป อ.แก้กรรม ข่าว

หนุ่ม คงกระพัน ยกมือไหว้ขอโทษ ลบคลิป อ.แก้กรรม เกลี้ยงช่อง แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม.ไฟเขียว 1,300 ล้าน ให้ กสทช. ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026 ข่าวกีฬา

ครม.ไฟเขียว 1,300 ล้าน ให้ กสทช. ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล &quot;บุน รานี&quot; เมีย &quot;ฮุนเซน&quot; เดินเท้าเปล่าย่ำโคลน เยี่ยมชาวบ้าน ได้ใจคนเขมร ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล “บุน รานี” เมีย “ฮุนเซน” เดินเท้าเปล่าย่ำโคลน เยี่ยมชาวบ้าน ได้ใจคนเขมร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นายกลอนดอน บอกประชาชนควรเชียร์ “เวสต์แฮม” หากไม่อยากเสียผลประโยชน์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 15:46 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 15:46 น.
63
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สาวผวา! โดนหนุ่มหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เผยจิตใจย่ำแย่ ไม่กล้าเข้าคนเดียวอีก

สาวผวา! โดนหนุ่มหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เผยจิตใจย่ำแย่ ไม่กล้าเข้าคนเดียวอีก

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
เนติวิทย์ ส่อคุก 3 ปี ศาลรัฐธรรมนูญชี้ กฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

เนติวิทย์ ส่อคุก 3 ปี ศาลรัฐธรรมนูญชี้ กฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
ตร. ยืนยัน “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุกซีโฟร์ โยงแก๊งสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน

ตร. ยืนยัน “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุกซีโฟร์ โยงแก๊งสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
เบียร์ เดอะวอยซ์ โต้เมนต์ด่าสนับสนุน ทราย สก๊อต

เบียร์ เดอะวอยซ์ ซัดคนแซะอยากเป็นสะใภ้ หลังซัพพอร์ต ทราย สก๊อต

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
Back to top button