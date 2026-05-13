"หนูเล็ก ก่อนบ่าย" ให้กำลังใจ "ทราย สก๊อต" เข้าใจหัวอก อยากให้ผ่านไปให้ได้ พร้อมเผยเรื่องราวสุดช้ำในอดีต ในวันที่ไม่มีใครเคียงข้าง

จากกระแสดราม่าความขัดแย้งระหว่าง “ทราย สก๊อต” กับ “พาย สุนิษฐ์” สองพี่น้องตระกูลใหญ่ หลังจากที่ ทราย สก๊อต เปิดเผยเรื่องราวที่ตนถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อตอนเป็นวัยรุ่น ประเด็นฟ้องร้องมรดก รวมถึงการถูกเมินเฉยจากคนในครอบครัว จนนำมาสู่การที่ พาย สุนิษฐ์ ผู้เป็นพี่ชายออกมาชี้แจงโต้ประเด็นดังกล่าวพร้อมกับปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง

ด้วยเหตุนี้ทำให้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา ทราย สก๊อต ได้ปล่อยคลิปเสียงบทสนทนาระหว่างตนกับ พาย สุนิษฐ์ ในเรื่องการล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นในอดีต ทำให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ขยายวงกว้างออกไปในโลกโซเชียล

ขณะที่ “หนูเล็ก ก่อนบ่าย” นักแสดงชื่อดัง เข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปดังกล่าว พร้อมส่งกำลังใจว่า “เข้าใจมากๆๆๆๆ ขอให้พลังและความสุขของน้อง กลับมามีความสุข ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องมีใคร ถ้ามันไม่ดี เริ่มใหม่ให้ได้นะคะ พี่เป็นกำลังใจให้นะคะ มันจะต้องผ่านไปให้ได้ เชื่อพี่นะ”

หนูเล็ก ก่อนบ่าย ยังเผยอีกว่า “ใช่คะพี่ คนที่โดนกระทำ มันจำลึกแล้วเอาไม่ออก มันทรมานขนาดไหน ต่างจากคนที่คิดว่าตอนเด็กไม่รู้เรื่อง แต่ทำไมอีกคนถึงรู้เรื่อง อายุก็ไม่ได้ต่างกันมาก หนูแค่รู้สึกถึงตัวเอง ในวันที่หนูไม่มีใครเลยเหมือนกัน ทั้งพ่อแม่และพี่น้อง ในเวลาที่เรามีปัญหา มันมีความทรมานใจใจขนาดไหน แต่หนูก็ผ่านมันมาได้ อยากให้น้องผ่านให้ได้ แล้วเริ่มใหม่แบบไม่ต้องมีใคร เพราะเราต้องเข้มแข็งให้ได้”

ข้อความให้กำลังใจจาก หนูเล็ก ก่อนบ่าย ถึง ทราย สก๊อต
คอมเมนต์ของหนูเล็ก ก่อนบ่าย พร้อมด้วยกำลังใจจากชาวเน็ตอีกจำนวนมาก ต่างแสดงความห่วงใยต่อสิ่งที่ ทราย สก๊อต ต้องแบกรับมาตลอด จนกลายเป็นบาดแผลทางจิตใจที่ยากจะเยียวยา โดยเรื่องราวนี้ยังคงเป็นที่จับตามองว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไร

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

