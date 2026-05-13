สนง.จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ชี้แจงหลังเป็น 1 ใน 4 จังหวัด ถูกเกาหลีใต้แบนแรงงาน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 15:12 น.
แฟ้มภาพ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ชี้แจงหลังเป็น 1 ใน 4 จังหวัด ถูกเกาหลีใต้แบนแรงงาน วอนแรงงานไทยเคารพกฎหมายประเทศปลายทาง

จากกรณีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ออกมายืนยันข้อเท็จจริงกรณีปัญหาแรงงานไทยเดินทางไปทำงานภาคเกษตรกรรมกับประมงตามฤดูกาลในประเทศเกาหลีใต้ กลุ่มแรงงานเหล่านี้เดินทางผ่านระบบบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้วยวีซ่าประเภท E-8 แต่เกิดปัญหาคนงานบางส่วนหลบหนีนายจ้างระหว่างการทำงาน

ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ทางการสาธารณรัฐเกาหลีออกมาตรการเด็ดขาด รัฐบาลเกาหลีใต้ดำเนินการขึ้นบัญชีดำแรงงานที่กระทำความผิดทุกคน พร้อมทั้งสั่งระงับการนำเข้าแรงงานไทยจากพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม การตัดสิทธินี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 นั้น

ล่าสุดสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ออกมาชี้แจงกรณีสาธารณรัฐเกาหลี ระงับการรับแรงงานจาก 4 จังหวัดของไทย ได้แก่ มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ และอุดรธานี หลังพบแรงงานบางส่วนหลบหนีนายจ้าง กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย หรือ “ผีน้อย” ยืนยันเป็นการระงับเฉพาะแรงงานภายใต้วีซ่า E-8 เท่านั้น ไม่กระทบวีซ่าประเภทอื่น

นางจิราภรณ์ แซ่จัน จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ชี้แจงว่า มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการระงับการจัดส่งแรงงานในโครงการวีซ่า E-8 ซึ่งเป็นการเดินทางไปทำงานภาคเกษตรตามฤดูกาล มีระยะเวลาจ้างประมาณ 8 เดือนเท่านั้น ไม่ได้เป็นการระงับวีซ่าทุกประเภทของแรงงานไทย

ที่ผ่านมา จังหวัดมหาสารคาม ได้รับโอกาสจากกรมการจัดหางาน ให้ดำเนินการรับสมัครแรงงานไปทำงานภาคเกษตรตามฤดูกาลในประเทศเกาหลีใต้ โดยมีผู้สมัครกว่า 100 คน แต่ได้รับการคัดเลือกเดินทางไปเพียงประมาณ 18-19 คน อย่างไรก็ตาม ภายหลังกรมการจัดหางานได้แจ้งว่า มีแรงงานจากจังหวัดมหาสารคามหลบหนีนายจ้าง 6 ราย

ทางสำนักงานจึงได้ติดต่อญาติของแรงงานทั้ง 6 ราย ให้แจ้งผู้เดินทางกลับประเทศไทยภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 หากไม่เดินทางกลับ จะถือเป็นผู้พำนักผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้ทันที

ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ได้กระทบเฉพาะคนที่หลบหนี แต่ทำให้แรงงานอีกจำนวนมากที่ตั้งใจไปทำงานอย่างถูกต้องต้องเสียโอกาส ทั้งที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้ว หลายคนมีความหวังจะไปสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต

ทั้งนี้ วีซ่า E-8 ถือเป็นอีกช่องทางสำคัญสำหรับแรงงานไทย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีเหมือนบางโครงการ แต่เมื่อมีแรงงานหลบหนีนายจ้าง จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศปลายทาง และทำให้ทั้ง 4 จังหวัดถูกระงับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในปี 2569

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ยังฝากเตือนแรงงานไทยว่า การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิแรงงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ และการรักษาพยาบาล รวมถึงสามารถได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

แต่ในทางตรงกันข้าม หากเดินทางหรือพำนักผิดกฎหมาย จะเสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกโกงค่าแรง ไม่มีหลักประกันด้านสุขภาพ รวมถึงอาจถูกจับกุมและส่งกลับประเทศ อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดและประเทศไทยโดยรวม

ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม จึงขอความร่วมมือแรงงานไทยทุกคน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศปลายทาง เคารพสัญญาจ้าง และไม่หลบหนีนายจ้าง เพื่อรักษาโอกาสของแรงงานไทยรุ่นต่อไปในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

