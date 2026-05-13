แพรรี่ ไพรวัลย์ ชี้แผลใจคนถูกทำร้ายเยียวยายาก โยงปมร้อน ทราย สก๊อต – พาย สุนิษฐ์
ประเด็นดรามาภายในตระกูลดังระหว่าง 2 พี่น้อง พาย สก๊อต และ ทราย สก๊อต ยังคงร้อนแรงและเป็นที่จับตามองของสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเช้าวันนี้ (13 พ.ค. 69) ทราย สก๊อต ได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงในสิ่งที่ตนเองเคยเผชิญ ด้วยการโพสต์คลิปเสียง เพื่อยืนยันว่า ตนถูกพี่ชายแท้ ๆ “พาย สก๊อต” ล่วงละเมิดทางเพศจริง ๆ ช่วงวัยเด็ก
ทราย เผยว่า คลิปดังกล่าวถูกบันทึกไว้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว พร้อมความเคลื่อนไหวล่าสุดขู่เปิดคลิปเสียงเพิ่มของญาติคนอื่น ๆ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตที่ร้อนระอุไม่แพ้กัน
ทราย สก๊อต ขู่เปิดคลิปเสียงเพิ่ม หากไม่ยอมหยุด! เตรียมแฉทั้งครอบครัว
ขณะที่ทาง แพรรี่ ไพรวัลย์ ก็ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวด้วย โดยมีการโพสต์ข้อความเพื่อเตือนสติและให้กำลังใจผู้ที่เคยผ่านเหตุการณ์เลวร้ายแบบสั้น ๆ ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “มันง่ายที่จะทำร้ายคนอื่น แต่มันยากที่คนซึ่งถูกทำร้ายจะบำบัดเยียวยาตัวเอง ปล. เราควรเป็นความปลอดภัยในสัมพันธ์ของคนอื่น ไม่ใช่เป็นฝันร้าย #โอบกอดทุกคนที่เคยถูกทำร้ายค่ะ”
อ้างอิงจาก : FB ไพรวัลย์ วรรณบุตร
