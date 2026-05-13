เปิดโพสต์ล่าสุด “ทราย สก๊อต” ขู่เปิดคลิปเสียงเพิ่ม หากไม่ยอมหยุด! เตรียมแฉทั้งครอบครัว ตัดพ้อ “ตั้งแต่เด็กผมไม่เคยไว้ใจคุณเลย”
ดูเหมือนว่ามหากาพย์ภายในครอบครัวตระกูลดังจะเริ่มยืดเยื้อบานปลายมากขึ้นกว่าเดิม หลังจากที่เมื่อคืนนี้ (12 พ.ค. 69) พาย สก๊อต ออกมาโพสต์คลิปชี้แจง 3 ประเด็นหลัก ทั้งยืนยันว่าไม่เคยกระทำการล่วงละเมิดน้องชาย “ทราย สก๊อต” ตามที่ถูกกล่าวหา
ต่อมาช่วงสายวันนี้ (13 พ.ค. 69) ทราย สก๊อต ได้ออกมาโต้กลับแบบเงียบ ๆ ด้วยการโพสต์หลักฐานชิ้นสำคัญ นั่นคือ คลิปเสียงการสนทนาระหว่างจนกับพี่ชาย “พาย สก๊อต” ในเรื่องเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นคลิปเสียงที่ทรายเคยพูดเอาไว้ว่าตนแอบอัดตอนพี่ชายยอมรับว่ากระทำจริง ทำเอาชาวเน็ตต่างหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์กันหนักกว่าเดิม ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุดบ่ายวันเดียวกัน ทราย สก๊อต ออกมาเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้ง หลังปล่อยคลิปเสียงพี่ชาย โดยระบุข้อความว่า “ผมยังมีคลิปเสียงและแคปหน้าจอของญาติ ๆ น้า ๆ ป้า ๆ คนอื่น ๆ ผมเก็บมาไว้หมด..จะหยุดมั้ย? ตั้งแต่เด็กผมไม่เคยไว้ใจคุณเลย ผมเก็บมาตลอด”
อ้างอิงจาก : IG psiscott
