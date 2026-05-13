ทนายเจมส์ ดึงสติชาวเน็ตปมคลิปเสียง “ทราย สก๊อต” วอนฟังความสองข้างก่อนวิจารณ์
ทนายเจมส์โพสต์เตือนสติชาวเน็ต หลัง “ทราย สก๊อต” ปล่อยคลิปเสียงพาดพิงพี่เลี้ยง ชี้ควรฟังคำชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายก่อนตัดสิน พร้อมวอนแสดงความเห็นอย่างสุภาพ
หลังจากที่ ทราย สก๊อต ได้ออกมาเผยแพร่คลิปเสียงซึ่งอ้างว่าเป็นบทสนทนาระหว่างตนเองกับพี่ชาย (พาย) เพื่อใช้เป็นหลักฐานโต้ตอบข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้
ล่าสุด ทนายเจมส์ – นิติธร แก้วโต ทนายความชื่อดัง ได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “ทนายเจมส์ LK” โดยได้โพสต์ข้อความเชิงเตือนสติสังคมและผู้ติดตามข่าวสารว่า ไม่ควรด่วนตัดสินใจจากข้อมูลเพียงด้านเดียว
ทนายเจมส์ระบุข้อความว่า “คุณทรายเผยแพร่คลิปเสียงตามที่เคยกล่าวอ้าง พาดพิงพี่เลี้ยงด้วย แต่ควรฟังคำชี้แจงจากอีกฝ่ายก่อน คิดวิเคราะห์แยกแยะ และวิพากษ์วิจารณ์ ปล.รบกวนแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ #ดอกไม้งอกงามกลางเปลวไฟ”
จากโพสต์ดังกล่าว ทำให้เห็นว่าในคลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกมานั้น ไม่ได้มีเพียงบทสนทนาระหว่างพี่น้องเท่านั้น แต่ยังมีการพาดพิงไปถึงบุคคลที่สามอย่าง พี่เลี้ยง อีกด้วย ทนายเจมส์จึงเน้นย้ำถึงหลักการรับสารที่ดี คือต้องรู้จักคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ โดยเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตนเองเสียก่อน
พร้อมกันนี้ ทนายเจมส์ยังได้ฝากข้อความทิ้งท้ายถึงชาวเน็ตที่เข้ามาติดตามและคอมเมนต์ในประเด็นนี้ ให้แสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพและมีขอบเขต เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาบานปลายทางกฎหมายที่อาจตามมาในภายหลัง
