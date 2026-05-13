มายด์ ลภัสลัล งัดหลักฐาน โฉนดที่ดิน ระบุชัดไม่ใช่ของคนเดียว จ่อฟ้องชาวเน็ตสร้างข้อมูลเท็จ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 09:43 น.
มายด์ ลภัสลัล เชือดนิ่ม! งัดหลักฐาน ‘โฉนดที่ดินหัวหิน’ โต้กลับ ยืนยัน ที่ดินพันล้านไม่ใช่ของคน ๆ เดียว จ่อฟ้องชาวเน็ตสร้างข้อมูลเท็จ-หมิ่นประมาท-หยาบคาย

หลังจากที่เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ทราย สก๊อต ออกมาอัดคลิปร่ำไห้เล่าปมชีวิตวัยเด็ก โดยอ้างว่าถูกสมาชิกในครอบครัวล่วงละเมิด ซ้ำยังถูกแม่ตัวเองฟ้องร้องยึดสมบัติคืน ทั้งคนในตระกูลก็ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ และไม่อยากให้ใครก็ตามมาเรียกตนว่าเป็นทายาทสิงห์อีกต่อไปแล้ว จนกลายเป็นดรามาสะเทือนวงการไฮโซ และเรื่องเริ่มบานปลายหนัก ทัวร์หันไปลงใส่ มายด์ ลภัสลัล เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเธอคือพี่สะใภ้ของ ทราย สก๊อต

กระทั่งวานนี้ (12 พ.ค. 69) พาย สก๊อต หรือ พาย สุนิษฐ์ ได้ออกมาโพสต์คลิปโต้แย้งข้อกล่าวหาของน้องชายแท้ ๆ อย่าง ทราย สก๊อต ว่า ทั้งหมดไม่เป็นความจริง ตนไม่เคยและไม่คิดที่จะกระทำเรื่องน่าเกลียดเช่นนั้นไม่ว่าจะกับน้องชายแท้ ๆ ของตัวเองหรือกับคนอื่น พร้อมชี้แจงเรื่องที่ดินหัวหิน ว่า เป็นของคุณตาจริง แต่คุณตามอบให้แม่ และแม่ก็มอบต่อให้ตนกับน้องชาย สาเหตุที่คุณแม่อยากได้คืนเพราะก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์พาคนนอกเข้ามาบุกรุก แม่จึงอยากที่จะเอากลับคืนเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัว และทรัพย์สิน

ล่าสุด มายด์ ลภัสลัล ดาราสาวภรรยาของ พาย สก๊อต ก็ออกมาเคลื่อนไหวต่อเนื่องเพื่อปกป้องสามีรวมถึงแม่สามี และตระกูลของสามีจากข้อครหาที่ไม่เป็นจริงจาก ทราย สก๊อต โดยการงัดหลักฐานสำคัญ “โฉนดที่ดินที่หัวหิน” ซึ่งในใบโฉนดระบุชัดเจนว่า คุณตามอบที่ดินนี้ให้กับแม่ของพายและทราย เมื่อปี 2544 ก่อนที่ในอีก 1 ปีต่อมา คุณแม่เซ็นมอบที่ดินดังกล่าวให้กับลูกชายทั้ง 2 คน คือ พาย สก๊อต และ ทราย สก๊อต นั่นเอง

ไม่เพียงกางโฉนดที่ดินหัวหินโต้กลับด้วยความจริงว่าไม่ได้มีชื่อคน ๆ เดียวในครอบครองแล้วนั้น มายด์ ลภัสลัล ยังขอใช้สิทธิ์ในการปกป้องตัวเองและครอบครัวของสามีด้วยการโพสต์ภาพใบแต่งตั้งทนายความ เตรียมร่อนหมายศาลถึงหน้าบ้านเหล่าชาวเน็ตเกรียนคีย์บอร์ดที่คอมเมนต์ไม่เหมาะสม หมิ่นประมาท โพสต์ข้อมูลบิดเบือนทำให้เกิดความเสียหายและการเกลียดชังอีกด้วย

มายด์ ระบุข้อความประกอบภาพไว้ว่า “สำหรับคนที่สร้างข้อมูลเท็จ ทำให้เกิดการบิดเบือนข้อมูล และคนที่คอมเมนต์หยาบคาย หมิ่นประมาท ทำให้เกิดการเกลียดชัง รอรับหมายศาลนะคะ”

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

