ทราย สก๊อต เล่าทั้งน้ำตา พี่ชายข่มขืน-แม่ฟ้องยึดมรดกคืน ซ้ำตราหน้า “ลูกเนรคุณ”

ช็อกวงการไฮโซ! ทราย สก๊อต เล่าทั้งน้ำตา ถูกข่มขืน-แม่แท้ ๆ ฟ้องยึดมรดกคืน ซ้ำตราหน้า “ลูกเนรคุณ” ทำชาวเน็ตแห่เป็นห่วงสภาพจิตใจ
ช็อกวงการไฮโซและตระกูลดัง เมื่อ ทราย สก๊อต ตัดสินใจออกมาอัดคลิปเล่าปมในใจทั้งน้ำตา วอนทุกคนหยุดเรียกว่าเป็นทายาทสิงห์อีกต่อไป เนื่องจากตนเคยถูกสมาชิกในครอบครัวล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้งช่วงเป็นวัยรุ่น ทุกคนในบ้าน และในตระกูลรู้เรื่องนี้กันหมด แต่ไม่มีใครช่วยอะไร ซ้ำตอนนี้ยังถูกแม่ผู้ให้กำเนิดฟ้องร้องเรียกคืนสมบัติ ตราหน้าเป็นลูกเนรคุณ หลังแฉพฤติกรรมพี่เลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศวัยเด็ก ลั่น “ผมไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับคนแบบนี้ ตระกูลแบบนี้ที่ไม่เคยเห็นค่าความเป็นมนุษย์ของผม” ทำชาวเน็ตเป็นห่วง แห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม
“ทรายไม่อยากให้ใครเรียกทรายว่า ทายาทสิงห์ นะครับ เพราะว่าที่ผ่านมา…คนเขาไม่รู้ แต่… พี่ชายผมเป็นคนข่มขืนผมครับ เขาไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียว แต่เขาทำตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นหลาย ๆ ครั้ง แล้วทุกคนในครอบครัวผมรู้หมดครับ เพราะเขาได้ฟังเทปที่ผมอัด… ที่มีเสียงพี่ชายที่เขาสารภาพครับ แล้วไม่มีผู้ใหญ่คนไหนในชีวิตผม ช่วยผมเลยครับ
ที่ผมทำทุกอย่างมาเอง เพราะผมไม่ได้มีทางเลือกครับ ผมจะอายุ 30 แล้วปีนี้ และผมไม่เคยมีความยุติธรรมในเรื่องนี้เลยครับ ไม่ว่าผมจะขอความช่วยเหลือจากญาติ ๆ คนไหน หรือผู้ใหญ่คนไหนในตระกูลครับ แล้วปีนี้… แม่ผมเขาฟ้องร้องผม เพื่อจะเอาทรัพย์สินที่คุณตายกให้ผม เขาหาว่าผมเป็นลูกเนรคุณ สำหรับการที่ผมไปเล่าให้ทุกคนฟังว่าพี่เลี้ยงผมทำอะไร
แล้วตอนผมไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในตระกูล เขาบอกให้ผมไปขอโทษแม่… แล้วผมไม่รู้ว่าจะทำยังไง แต่ผมรู้ว่าผมใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ ผมไม่สามารถอยู่กับคนในครอบครัวหรือตระกูลที่เขาไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของผม หรือเห็นใจผมไม่ได้ ผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนเครียดนะครับ แต่ผมอยู่กับคนแบบนี้ กับคนที่มีชีวิตแบบนี้ไม่ได้ครับ”
ทั้งนี้เป็นคำกล่าวอ้างจากทรายฝั่งเดียวเท่านั้น ต้องรอทางพี่ชายออกมาชี้แจงอีกมุม
อ้างอิงจาก : FB ทราย – Merman Ψ
