ข่าวดาราบันเทิง

ทราย สก๊อต เล่าทั้งน้ำตา พี่ชายข่มขืน-แม่ฟ้องยึดมรดกคืน ซ้ำตราหน้า “ลูกเนรคุณ”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 พ.ค. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 09 พ.ค. 2569 11:53 น.
59

ช็อกวงการไฮโซ! ทราย สก๊อต เล่าทั้งน้ำตา ถูกข่มขืน-แม่แท้ ๆ ฟ้องยึดมรดกคืน ซ้ำตราหน้า “ลูกเนรคุณ” ทำชาวเน็ตแห่เป็นห่วงสภาพจิตใจ

ช็อกวงการไฮโซและตระกูลดัง เมื่อ ทราย สก๊อต ตัดสินใจออกมาอัดคลิปเล่าปมในใจทั้งน้ำตา วอนทุกคนหยุดเรียกว่าเป็นทายาทสิงห์อีกต่อไป เนื่องจากตนเคยถูกสมาชิกในครอบครัวล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้งช่วงเป็นวัยรุ่น ทุกคนในบ้าน และในตระกูลรู้เรื่องนี้กันหมด แต่ไม่มีใครช่วยอะไร ซ้ำตอนนี้ยังถูกแม่ผู้ให้กำเนิดฟ้องร้องเรียกคืนสมบัติ ตราหน้าเป็นลูกเนรคุณ หลังแฉพฤติกรรมพี่เลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศวัยเด็ก ลั่น “ผมไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับคนแบบนี้ ตระกูลแบบนี้ที่ไม่เคยเห็นค่าความเป็นมนุษย์ของผม” ทำชาวเน็ตเป็นห่วง แห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม

ทราย สก๊อต เล่าทั้งน้ำตา พี่ชายข่มขืน-แม่ฟ้องยึดมรดกคืน ซ้ำตราหน้า ลูกเนรคุณ-3

“ทรายไม่อยากให้ใครเรียกทรายว่า ทายาทสิงห์ นะครับ เพราะว่าที่ผ่านมา…คนเขาไม่รู้ แต่… พี่ชายผมเป็นคนข่มขืนผมครับ เขาไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียว แต่เขาทำตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นหลาย ๆ ครั้ง แล้วทุกคนในครอบครัวผมรู้หมดครับ เพราะเขาได้ฟังเทปที่ผมอัด… ที่มีเสียงพี่ชายที่เขาสารภาพครับ แล้วไม่มีผู้ใหญ่คนไหนในชีวิตผม ช่วยผมเลยครับ

ที่ผมทำทุกอย่างมาเอง เพราะผมไม่ได้มีทางเลือกครับ ผมจะอายุ 30 แล้วปีนี้ และผมไม่เคยมีความยุติธรรมในเรื่องนี้เลยครับ ไม่ว่าผมจะขอความช่วยเหลือจากญาติ ๆ คนไหน หรือผู้ใหญ่คนไหนในตระกูลครับ แล้วปีนี้… แม่ผมเขาฟ้องร้องผม เพื่อจะเอาทรัพย์สินที่คุณตายกให้ผม เขาหาว่าผมเป็นลูกเนรคุณ สำหรับการที่ผมไปเล่าให้ทุกคนฟังว่าพี่เลี้ยงผมทำอะไร

แล้วตอนผมไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในตระกูล เขาบอกให้ผมไปขอโทษแม่… แล้วผมไม่รู้ว่าจะทำยังไง แต่ผมรู้ว่าผมใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ ผมไม่สามารถอยู่กับคนในครอบครัวหรือตระกูลที่เขาไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของผม หรือเห็นใจผมไม่ได้ ผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนเครียดนะครับ แต่ผมอยู่กับคนแบบนี้ กับคนที่มีชีวิตแบบนี้ไม่ได้ครับ”

ทั้งนี้เป็นคำกล่าวอ้างจากทรายฝั่งเดียวเท่านั้น ต้องรอทางพี่ชายออกมาชี้แจงอีกมุม

ทราย สก๊อต เล่าทั้งน้ำตา พี่ชายข่มขืน-แม่ฟ้องยึดมรดกคืน ซ้ำตราหน้า ลูกเนรคุณ-4

ความเห็นชาวเน็ต ความเห็นชาวเน็ต-1 ความเห็นชาวเน็ต-2 ความเห็นชาวเน็ต-3 ความเห็นชาวเน็ต-4 ความเห็นชาวเน็ต-5

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB ทราย – Merman Ψ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เพจดังสงสัย ชายจีน ซุกอาวุธสงคราม มีบัตรปชช.กับพาสปอตปลอม ใครจัดหาให้? ข่าว

เพจดังสงสัย ชายจีน ซุกอาวุธสงคราม มีบัตรปชช.กับพาสปอตปลอม ใครจัดหาให้?

30 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

ทราย สก๊อต เล่าทั้งน้ำตา พี่ชายข่มขืน-แม่ฟ้องยึดมรดกคืน ซ้ำตราหน้า “ลูกเนรคุณ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โก้ ธีรศักดิ์ วอน นาย ณภัทร เมตตาแม่หมู อาการแพนิกกำเริบกลางมาเก๊า หลังรู้ข่าวลูกตัดขาด บันเทิง

โก้ ธีรศักดิ์ วอน นาย ณภัทร เมตตาแม่หมู อาการแพนิกกำเริบกลางมาเก๊า หลังรู้ข่าวลูกตัดขาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่หมู พิมพ์ผกา โผล่เช็กอินเกาหลี 2 วันก่อนลูกชาย นาย ณภัทร ประกาศตัดขาด บันเทิง

แม่หมู พิมพ์ผกา โผล่เช็กอินเกาหลี 2 วันก่อนลูกชาย นาย ณภัทร ประกาศตัดขาด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หวิดโดนก่อการร้าย! จับชายจีนบางละมุง ซุกระเบิดซีโฟร์ เสื้อพลีชีพ อาวุธสงคราม คลิปทหารฮุนเซน เร่งอพยพชาวบ้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อายุ 35 เอเจนต์อสังหาริมทรัพย์ เศรษฐกิจ

อายุ 35 ไม่มีประสบการณ์ จะเริ่มงานเอเจนต์อสังหาฯ ทันไหม ข่าวดีที่คนวงในไม่อยากบอก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกจับ 28 ลูกเรือสำราญดิสนีย์ พัวพันแก๊งสื่อลามกเด็ก ไล่ออกทันที ข่าวต่างประเทศ

บุกจับ 28 ลูกเรือสำราญดิสนีย์ พัวพันแก๊งสื่อลามกเด็ก ไล่ออกทันที

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปคนเหล็กอินเดีย ถูกพร้าฟันคาหัว เดินเข้าไอซียู เล่นมือถือตาเฉย ข่าวต่างประเทศ

คลิปคนเหล็กอินเดีย ถูกพร้าฟันคาหัว เดินเข้าไอซียู เล่นมือถือหน้าตาเฉย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลเดือด คลิปชายบังคับหญิงคลานกลางที่สาธารณะ แขวนป้ายประจาน “ครั้งละ 80 หยวน”

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นผุดไอเดีย! จับคู่นักศึกษา อยู่กับผู้สูงวัย หวังประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยคลายเหงา ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ผุดไอเดีย! จับคู่นักศึกษา อยู่กับผู้สูงวัย หวังประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยคลายเหงา

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
พายุฤดูร้อนถล่มหลายจังหวัด คืนนี้ 8 พ.ค. เช็กพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ลมกระโชกแรงพรุ่งนี้ต่อ ข่าว

พายุฤดูร้อนถล่มหลายจังหวัด คืนนี้ 8 พ.ค. เช็กพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ลมกระโชกแรงพรุ่งนี้ต่อ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 8 5 69 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 8 พ.ค. 69 ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ พร้อมสถิติและเลขนามสัตว์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครบรอบ 14 ปี อากง SMS ตายในคุก คดี 112 ข่าวการเมือง

ครบรอบ 14 ปี อากง SMS ตายในคุก คดี 112

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องอ๊อฟ ธนกฤต ช็อกข่าวอ.แก้กรรม ไม่ขอวิจารณ์ผู้มีพระคุณ ข่าว

แม่น้องอ๊อฟ ธนกฤต ช็อกข่าวอ.แก้กรรม เคยช่วยลูกดีขึ้น ลั่น ไม่วิจารณ์ผู้มีพระคุณ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก้า เกริกพล เคลื่อนไหวหลังดราม่าครูเคทไลฟ์สดปล่อยโฮ บันเทิง

จบดราม่า! เก้า เกริกพล ไม่เคยคิดทิ้งลูกเมีย ยอมรับกดดันหนัก ขอทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุด

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่ งวด 16/5/69 ปล่อยตอง มักเด่นนี้หลาย เลขเด็ด

มาแล้ว! เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่ งวด 16/5/69 ปล่อยตอง มักเด่นนี้หลาย

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉ! รร. บังคับให้ซื้อ ชุดลูกเสือ แบบเต็มยศ ผู้ปกครองโอด ต้องแบกภาระหนัก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาย ณภัทร เปิดใจ ให้สัมภาษณ์ยอมรับต่างคนต่างใช้ชีวิตตั้งแต่งานแถลงข่าวใหญ่ครั้งก่อน ย้ำให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและขอให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจ บันเทิง

นาย ณภัทร ยอมรับ ไม่ได้ติดต่อ “แม่หมู” ขอเดินตามเส้นทางชีวิตตัวเอง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน โครงสร้างอาคารถล่ม พื้นที่แหลมฉบัง เสียชีวิต-บาดเจ็บอย่างน้อย 2 ราย

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สธ. จ่อยกระดับ ไวรัสฮันตา เป็นโรคติดต่ออันตราย สั่งเฝ้าระวังด่านพรมแดน ข่าว

สธ. จ่อยกระดับ “ไวรัสฮันตา” เป็นโรคติดต่ออันตราย สั่งเฝ้าระวังด่านพรมแดน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจาะอาณาจักร &quot;โทน บางแค&quot; เซียนพระดัง ฟันรายได้อื้อ ก่อนดราม่าปะทะบิ๊กตำรวจ เศรษฐกิจ

เจาะอาณาจักร “โทน บางแค” เซียนพระดัง ฟันรายได้อื้อ ก่อนดราม่าปะทะบิ๊กตำรวจ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดหน้าหนุ่ม เซอร์ไพรส์ นุ่น เนตรชนก ขอแต่งงาน ดีกรีพระเอกลิเกสุดหล่อ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัยจากโหนกระแส เซียนพระเงินหมุนร้อยล้าน ยื่นภาษีแบบไหน ภ.ง.ด. ตัวไหน? เศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัยจากโหนกระแส เซียนพระเงินหมุนร้อยล้าน ยื่นภาษียังไง ภ.ง.ด. ตัวไหน?

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วิธีสมัครสินเชื่อเปิดเทอม ออมสิน 2569 รายละหมื่น ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีคนค้ำ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมควบคุมโรคยันไวรัสฮันตาในไทยเสี่ยงต่ำ ไม่พบการระบาด ข่าว

เช็กด่วน ไวรัสฮันตาในไทยเสี่ยงไหม หากติดเชื้อ น้ำท่วมปอด-ไตวาย เสี่ยงตาย 40%

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 พ.ค. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 09 พ.ค. 2569 11:53 น.
59
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพจดังสงสัย ชายจีน ซุกอาวุธสงคราม มีบัตรปชช.กับพาสปอตปลอม ใครจัดหาให้?

เพจดังสงสัย ชายจีน ซุกอาวุธสงคราม มีบัตรปชช.กับพาสปอตปลอม ใครจัดหาให้?

เผยแพร่: 9 พฤษภาคม 2569

หวิดโดนก่อการร้าย! จับชายจีนบางละมุง ซุกระเบิดซีโฟร์ เสื้อพลีชีพ อาวุธสงคราม คลิปทหารฮุนเซน เร่งอพยพชาวบ้าน

เผยแพร่: 9 พฤษภาคม 2569
อายุ 35 เอเจนต์อสังหาริมทรัพย์

อายุ 35 ไม่มีประสบการณ์ จะเริ่มงานเอเจนต์อสังหาฯ ทันไหม ข่าวดีที่คนวงในไม่อยากบอก

เผยแพร่: 9 พฤษภาคม 2569
บุกจับ 28 ลูกเรือสำราญดิสนีย์ พัวพันแก๊งสื่อลามกเด็ก ไล่ออกทันที

บุกจับ 28 ลูกเรือสำราญดิสนีย์ พัวพันแก๊งสื่อลามกเด็ก ไล่ออกทันที

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
Back to top button