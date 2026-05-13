หมอของขวัญ โพสต์หลังฟังคลิป ถ้าเป็นตนจะยกบ้านให้น้อง ชดเชยความผิด

หมอของขวัญ เคลื่อนไหวหลัง ทราย สก๊อต ปล่อยคลิป ชี้ถ้าเป็นตนจะยกบ้านให้น้อง ชดเชยความผิดที่เคยทำ เพราะอายุ 17 ไม่ใช่เด็กแล้ว ลั่น คนทําไม่เคยจำ คนถูกทําไม่เคยลืม
ดูท่าจะยังไม่จบลงประเด็นความขัดแย้งระหว่าง ทราย สก็อต โพสต์คลิปอ้างว่าถูกพี่ชาย พาย สุนิษฐ์ ล่วงละเมิดในวัยเด็กหลายครั้ง ฝั่งหนุ่มพายปฏิเสธว่าไม่ใช่ความจริง เพราะเป็นเรื่องน่าขยะแขยง รวมทั้งประเด็นคลิปเสียงที่ทั้งสองพูดคุยกันในวัยเด็ก คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทะเลาะและกลั่นแกล้งกันตามประสาพี่น้อง ซึ่งพายขอโทษอีกฝ่ายไปแล้วหลายรอบ ส่วนประเด็นเรื่องที่ดินหัวหินที่น้องชายถูกแม่ฟ้องร้องคืน เดิมเป็นที่ดินของคุณตา จากนั้นส่งต่อให้คุณแม่ และคุณแม่มอบให้ลูกทั้งสอง สาเหตุมาจากมีการทำลายทรัพย์สินและพาคนนอกบุกรุก จึงอยากเรียกกลับคืนเพื่อความปลอดภัย
ล่าสุด หมอของขวัญ เคลื่อนไหวหลัง ทราย สก๊อต เผยคลิปความยาว 4 นาทีอ้างว่าเป็นการพูดคุยเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในอดีต เผยว่า “ถ้าชั้นเป็นพี่นะ ชั้นจะให้บ้านน้องจะเอาชื่อตัวเองออกจากโฉนด อะไรที่ให้ได้ชั้นจะให้น้องหมดเลย ชดเชยความผิดที่เคยทำบ้างก็ยังดี จะคึกคะนองหรืออะไรก็แล้วแต่ คนทําไม่เคยจำ คนถูกทําไม่เคยลืม”
จากนั้นเธอคอมเมนต์ใต้โพสต์เพิ่มเติมว่า “แล้วแม่คือ…อิหยังวะ”, “17 ไม่เด็กแล้วนะ”, “ต่อให้น้องพูดเรื่องนี้ไปทั้งชีวิตก็ต้องเข้าใจ ก็มันหลอนทั้งชีวิต เค้าป่วยก็เพราะคุณค่ะ” และ “I still taste your d**k in my mouth เxี่ย…ช็อตนี้คือ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน ทราย สก๊อต เปิดคลิปเสียง พาย 4 นาที คุยเรื่องอดีต
- ต๊ะ นารากร สรุปปมดราม่า หลังฟังคลิปเสียง ทราย-พาย ชี้เป็นบาดแผลในใจที่ยากจะลบเลือน
- รวมทุกประเด็น! เปิดความสองด้าน “พาย-ทราย สก๊อต” ปมดราม่าปัญหาครอบครัว
- มายด์ ลภัสลัล แจงดราม่ายุ่งเรื่อง ‘พาย สุนิษฐ์’ ยันไม่ได้ล้ำเส้น แต่สามีตกเป็นจําเลยสังคม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: