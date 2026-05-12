ด่วน พาย สุนิษฐ์ โต้ ทราย สก็อต ไม่เคยข่มขืน แจงปมคลิปเสียง ฟ้องทวงบ้านเพราะพาคนบุกรุก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 22:34 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 22:42 น.
พาย สุนิษฐ์ โต้ ทราย สก็อต ปฏิเสธข้อหาข่มขืน ชี้แจงปมคลิปเสียง กับเหตุแม่ฟ้องทวงคืนบ้านหัวหิน เพราะพาคนบุกรุก ทำลายทรัพย์สินเสียหาย

พาย สุนิษฐ์ ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านคลิปวิดีโอ หลังทราย สก็อต น้องชายอัดคลิปกล่าวหาว่าโดนพี่ชายข่มขืน พายยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง สิ่งที่น้องชายพูดออกมานั้นไม่ใช่เรื่องจริง ไม่เคยข่มขืน ไม่เคยคิดเรื่องแบบนั้น น่าขยะแขยง

พายอธิบายถึงประเด็นคลิปเสียง ไม่ทราบมาก่อนว่าน้องชายแอบบันทึกเสียงไว้ เนื้อหาในคลิปเสียงเป็นการกล่าวขอโทษเรื่องการกลั่นแกล้งกันในอดีตตามประสาพี่น้อง เรื่องนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศตามที่อีกฝ่ายอ้าง

ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว พายให้ข้อมูลว่าเขากับน้องชายเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน เขาเดินทางไปเรียนโรงเรียนประจำที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่เด็ก เมื่อกลับมาประเทศไทยเขามักใช้เวลาส่วนใหญ่กับกลุ่มเพื่อน เขาไม่ได้ใช้ชีวิตคลุกคลีกับน้องชายมากนัก

พายชี้แจงเรื่องการดูแลของครอบครัวเพิ่มเติม ครอบครัวไม่ได้ปล่อยปละละเลยทราย ทุกคนพยายามเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหามาตลอด เคยพาทรายไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาด้วยเช่นกัน

สำหรับประเด็นฟ้องร้องเรื่องบ้านพักที่อำเภอหัวหิน พายให้ข้อมูลว่าเดิมทีบ้านหลังนี้เป็นสมบัติของคุณตา คุณตายกบ้านให้ลูก แม่จึงแบ่งสิทธิให้ลูกทั้งสองคนดูแลร่วมกัน สาเหตุที่ครอบครัวต้องดำเนินการฟ้องร้องเพื่อทวงคืนบ้านกลับมา เกิดจากการที่มีคนเข้าไปทำลายทรัพย์สินในบ้านจนเกิดความเสียหาย มีการพาบุคคลภายนอกบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ ครอบครัวรวบรวมหลักฐานไว้ครบถ้วนพร้อมนำไปใช้ในกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

