ด่วน พาย สุนิษฐ์ โต้ ทราย สก็อต ไม่เคยข่มขืน แจงปมคลิปเสียง ฟ้องทวงบ้านเพราะพาคนบุกรุก

พาย สุนิษฐ์ โต้ ทราย สก็อต ปฏิเสธข้อหาข่มขืน ชี้แจงปมคลิปเสียง กับเหตุแม่ฟ้องทวงคืนบ้านหัวหิน เพราะพาคนบุกรุก ทำลายทรัพย์สินเสียหาย
พาย สุนิษฐ์ ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านคลิปวิดีโอ หลังทราย สก็อต น้องชายอัดคลิปกล่าวหาว่าโดนพี่ชายข่มขืน พายยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง สิ่งที่น้องชายพูดออกมานั้นไม่ใช่เรื่องจริง ไม่เคยข่มขืน ไม่เคยคิดเรื่องแบบนั้น น่าขยะแขยง
พายจำเป็นต้องออกมาพูดเพื่อปกป้องครอบครัว
พายอธิบายถึงประเด็นคลิปเสียง ไม่ทราบมาก่อนว่าน้องชายแอบบันทึกเสียงไว้ เนื้อหาในคลิปเสียงเป็นการกล่าวขอโทษเรื่องการกลั่นแกล้งกันในอดีตตามประสาพี่น้อง เรื่องนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศตามที่อีกฝ่ายอ้าง
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว พายให้ข้อมูลว่าเขากับน้องชายเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน เขาเดินทางไปเรียนโรงเรียนประจำที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่เด็ก เมื่อกลับมาประเทศไทยเขามักใช้เวลาส่วนใหญ่กับกลุ่มเพื่อน เขาไม่ได้ใช้ชีวิตคลุกคลีกับน้องชายมากนัก
พายชี้แจงเรื่องการดูแลของครอบครัวเพิ่มเติม ครอบครัวไม่ได้ปล่อยปละละเลยทราย ทุกคนพยายามเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหามาตลอด เคยพาทรายไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาด้วยเช่นกัน
สำหรับประเด็นฟ้องร้องเรื่องบ้านพักที่อำเภอหัวหิน พายให้ข้อมูลว่าเดิมทีบ้านหลังนี้เป็นสมบัติของคุณตา คุณตายกบ้านให้ลูก แม่จึงแบ่งสิทธิให้ลูกทั้งสองคนดูแลร่วมกัน สาเหตุที่ครอบครัวต้องดำเนินการฟ้องร้องเพื่อทวงคืนบ้านกลับมา เกิดจากการที่มีคนเข้าไปทำลายทรัพย์สินในบ้านจนเกิดความเสียหาย มีการพาบุคคลภายนอกบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ ครอบครัวรวบรวมหลักฐานไว้ครบถ้วนพร้อมนำไปใช้ในกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
