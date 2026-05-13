การเงินเศรษฐกิจ

บ้านเคหะเพื่อคนไทย ปี 69 ตั้งเป้า 2 หมื่นหน่วย ลดสูงสุด 20% ผ่อนยาว 40 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 11:56 น.
รัฐบาลเดินหน้าโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยปี 2569

รัฐบาลลุยโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทย ปี 69 ตั้งเป้าพัฒนา 2 หมื่นหน่วย จัดหนักลดราคา 20% ผ่อนนาน 40 ปี ชูโมเดลที่พักผู้สูงอายุ-ชุมชนสีเขียว ผุดห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

วันนี้ 13 พฤษภาคม 2569 ร้อยเอกหญิง ดร. ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยความคืบหน้าการทำงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กำลังเร่งเครื่องนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่าน โครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่จับต้องได้

แผนการดำเนินงานในปี 2569 การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้วางเป้าหมายพัฒนาที่อยู่อาศัยรวมกว่า 20,000 หน่วย ภายใต้แนวคิด Housing for All มีแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า 60 โครงการทั่วประเทศ มอบส่วนลดราคาสูงสุดถึง 20% และเปิดให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี รองรับความต้องการทั้งในรูปแบบการซื้อขาด การเช่า และการเช่าระยะยาว รวมถึงมีมาตรการส่วนลดค่าเช่าเพื่อช่วยเหลือประชาชน

พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะในพื้นที่บางละมุงและร่มเกล้า รวมเกือบ 3,000 หน่วย โดยใช้การออกแบบตามหลัก Universal Design (UD) เพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย

นอกจากโครงการก่อสร้างใหม่แล้ว รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนเดิม โดยจะดำเนินการต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชนดินแดง และขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้แก่ ห้วยขวาง, รามอินทรา, ทุ่งสองห้อง และบ่อนไก่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กคช. ยังได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการพัฒนาชุมชนสีเขียวผ่านการติดตั้ง Solar Rooftop ในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และที่สำคัญคือการจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 เพื่อดูแลสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต

ข้อมูลจาก : รัฐบาลไทย

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

