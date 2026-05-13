พรรคประชาชน เปิดตัว “วัฒน์ อิทธิวัฒน์” ชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยา ชูแก้น้ำท่วม
พรรคประชาชน เปิดตัว อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ลงสมัครชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยา ชูนโยบาบแก้ปัญหาน้ำท่วม และงบประมาณโปร่งใส
พรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดตัว วัฒน์ อิทธิวัฒน์ ในฐานะแคนดิเดตผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากพรรคประชาชน พร้อมทำให้พัทยาเป็นเมือง “เพื่อทุกคน”
โดยทางพรรคประชาชนระบุว่า “ที่ผ่านมาพัทยาในโฆษณา กับพัทยาในชีวิตจริงของประชาชน แตกต่างกัน
เมืองพัทยามีงบประมาณต่อปีกว่า 2,400 ล้านบาท บริหาร 4 ปีเป็นเงินเกือบหมื่นล้านบาท แต่หลายปัญหาที่ชาวพัทยาประสบพบเจอในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ปัญหาหน้าบ้าน กลับไม่ได้รับการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นอยู่ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เป็นผลจากการบริหารงานที่ทำนโยบายเพื่อคนบางกลุ่ม ไม่ได้ทำเพื่อทุกคน
พรรคประชาชนเชื่อมั่นว่าพัทยาไปได้ไกลกว่านี้ สามารถเทียบเท่าเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เริ่มต้นที่ต้องทำให้พัทยาเป็นเมือง “เพื่อทุกคน” นั่นคือเมืองที่พร้อมดูแล “คนใน” ชาวพัทยาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และดูแล “คนนอก” ที่มาเยือนพัทยา ให้เกิดความประทับใจและอยากกลับมาอีก ด้วยนโยบายเหล่านี้
– น้ำประปาทั่วถึงทุกชุมชน แก้ปัญหาน้ำประปาเกาะล้าน
– ลงทุนระบบระบายน้ำและเทคโนโลยี แก้ปัญหาน้ำท่วม
– ศูนย์เด็กเล็กเปิดทุกวัน ดูแลเด็กกลางคืนสำหรับพ่อแม่ทำงานดึก ผู้ดูแลมืออาชีพมีใบอนุญาต
– จัดพื้นที่ให้ร้านค้าหาบเร่แผงลอยมีที่ขายถูกกฎหมาย ไม่ถูกรีดไถ
– งบประมาณโปร่งใส เปิดงบพัทยาออนไลน์ทุกบาท ประชาชนตรวจสอบได้
หากนี่คือเมืองพัทยาที่ท่านอยากใช้ชีวิต 28 มิถุนายนนี้ เลือก “อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร” ผู้สมัครจากพรรคประชาชนเป็นนายกเมืองพัทยาคนใหม่ พร้อมทีม ส.ม. ทั้ง 24 คน อนาคตของเมืองพัทยา อยู่ที่ปลายปากกาของท่านแล้ว
“ผมและพรรคประชาชน เรามีความเชื่อเดียวกัน เมืองพัทยาจะต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกคนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมทั่วถึง พัทยาต้องเป็นเมืองเพื่อทุกคน” อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร กล่าว
