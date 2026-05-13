ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว “วัฒน์ อิทธิวัฒน์” ชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยา ชูแก้น้ำท่วม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 09:29 น.
76

พรรคประชาชน เปิดตัว อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ลงสมัครชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยา ชูนโยบาบแก้ปัญหาน้ำท่วม และงบประมาณโปร่งใส

พรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดตัว วัฒน์ อิทธิวัฒน์ ในฐานะแคนดิเดตผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากพรรคประชาชน พร้อมทำให้พัทยาเป็นเมือง “เพื่อทุกคน”

โดยทางพรรคประชาชนระบุว่า “ที่ผ่านมาพัทยาในโฆษณา กับพัทยาในชีวิตจริงของประชาชน แตกต่างกัน

เมืองพัทยามีงบประมาณต่อปีกว่า 2,400 ล้านบาท บริหาร 4 ปีเป็นเงินเกือบหมื่นล้านบาท แต่หลายปัญหาที่ชาวพัทยาประสบพบเจอในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ปัญหาหน้าบ้าน กลับไม่ได้รับการแก้ไข

ปัญหาที่เป็นอยู่ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เป็นผลจากการบริหารงานที่ทำนโยบายเพื่อคนบางกลุ่ม ไม่ได้ทำเพื่อทุกคน

พรรคประชาชนเชื่อมั่นว่าพัทยาไปได้ไกลกว่านี้ สามารถเทียบเท่าเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เริ่มต้นที่ต้องทำให้พัทยาเป็นเมือง “เพื่อทุกคน” นั่นคือเมืองที่พร้อมดูแล “คนใน” ชาวพัทยาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และดูแล “คนนอก” ที่มาเยือนพัทยา ให้เกิดความประทับใจและอยากกลับมาอีก ด้วยนโยบายเหล่านี้

– น้ำประปาทั่วถึงทุกชุมชน แก้ปัญหาน้ำประปาเกาะล้าน
– ลงทุนระบบระบายน้ำและเทคโนโลยี แก้ปัญหาน้ำท่วม
– ศูนย์เด็กเล็กเปิดทุกวัน ดูแลเด็กกลางคืนสำหรับพ่อแม่ทำงานดึก ผู้ดูแลมืออาชีพมีใบอนุญาต
– จัดพื้นที่ให้ร้านค้าหาบเร่แผงลอยมีที่ขายถูกกฎหมาย ไม่ถูกรีดไถ
– งบประมาณโปร่งใส เปิดงบพัทยาออนไลน์ทุกบาท ประชาชนตรวจสอบได้

หากนี่คือเมืองพัทยาที่ท่านอยากใช้ชีวิต 28 มิถุนายนนี้ เลือก “อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร” ผู้สมัครจากพรรคประชาชนเป็นนายกเมืองพัทยาคนใหม่ พร้อมทีม ส.ม. ทั้ง 24 คน อนาคตของเมืองพัทยา อยู่ที่ปลายปากกาของท่านแล้ว

“ผมและพรรคประชาชน เรามีความเชื่อเดียวกัน เมืองพัทยาจะต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกคนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมทั่วถึง พัทยาต้องเป็นเมืองเพื่อทุกคน” อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นายกฯ &quot;อนุทิน&quot; ร่วมวงเก็บ เมล็ดข้าวพระราชทาน เตรียมปลูกเป็นสิริมงคล ข่าว

นายกฯ “อนุทิน” ร่วมวงเก็บ เมล็ดข้าวพระราชทาน เตรียมปลูกเป็นสิริมงคล

1 นาที ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

โปรดเกล้าฯ ให้ 2 นายทหาร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จริงไหม? โซเชียลอ้าง ผู้ป่วยไวรัสฮันตา อวัยวะเพศชายจะหดตัวลง 3 นิ้ว

20 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;แอ้ม สโรชา&quot; ผู้ประกาศข่าว-พิธีกร มากความสามารถ เจ้าของเสียง MRT ข่าว

ประวัติ “แอ้ม สโรชา” ผู้ประกาศข่าว-พิธีกร มากความสามารถ เจ้าของเสียง MRT

27 นาที ที่แล้ว
น่าห่วง! สังข์ ดอกสะเดา ถูกหามส่งรพ.ด่วน อาการทรุดหนัก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ บันเทิง

ส่งกำลังใจ! สังข์ ดอกสะเดา ถูกหามส่งรพ.ด่วน อาการทรุดหนัก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

37 นาที ที่แล้ว
เจาะกระแส &quot;ละครผลไม้ AI&quot; จากสตรอว์เบอร์รีโดนนอกใจ สู่เทรนด์ AI ที่คนดูติดหนัก เศรษฐกิจ

เจาะกระแส “ละครผลไม้ AI” จากสตรอว์เบอร์รีโดนนอกใจ สู่เทรนด์ AI ที่คนดูติดหนัก

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สภากัมพูชาผ่านร่าง บังคับชายอายุ 18-25 ปี ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารสองปี

49 นาที ที่แล้ว
ลูพิตา เอ็นยองโก รับบท เฮเลน กรุงทรอย หนัง The Odyssey บันเทิง

ลูพิตา เอ็นยองโก รับบท เฮเลน กรุงทรอย หนัง The Odyssey

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล ตำรวจ เต้นแอโรบิค ลานสวนลุม ออกสเต็ปควงเอวหวาน สนุกเผื่อคนทั้งประเทศ ข่าว

คลิปไวรัล ตำรวจ เต้นแอโรบิค ลานสวนลุม ออกสเต็ปควงเอวหวาน สนุกเผื่อคนทั้งประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลัด มท. สั่งด่วนผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด จัดระเบียบท่องเที่ยว ข่าว

ปลัด มท. สั่งด่วนผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด จัดระเบียบท่องเที่ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นักมวยปล้ำเม็กซิโก เจอคุก 12 ปี ทำร้ายร่างกาย-พยายามฆ่านักมวยปล้ำหญิง WWE

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทะเบียนรถพุ่มพวง อนุทิน พา ศุภจี ซ้อนท้ายคิกออฟลดค่าครองชีพ เลขเด็ด

ทะเบียนรถพุ่มพวง อนุทิน พา ‘ศุภจี’ ซ้อนท้าย ร้องเพลงจ้ำจี้ เปิดงานไทยช่วยไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

เปิดตัว นาฬิกา Swatch × Audemars Piguet ราคาไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รวมทุกประเด็น! เปิดความสองด้าน “พาย-ทราย สก๊อต” ปมดราม่าปัญหาครอบครัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผลเสี่ยงทายพระโค 2569 กินอะไร พระยาแรกนาเสี่ยงได้ผ้า 6 คืบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล ในหลวง เสด็จฯ พิธีแรกนาขวัญ 2569 เลขทะเบียนรถ Line News

เลขมงคล ในหลวง เสด็จฯ พิธีแรกนาขวัญ 2569 เลขทะเบียนรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล เผยมาตรการลดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ช่วยประหยัดไฟ 40%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มายด์ ลภัสลัล งัดหลักฐาน โฉนดที่ดิน ระบุชัดไม่ใช่ของคนเดียว จ่อฟ้องชาวเน็ตสร้างข้อมูลเท็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนังคนละม้วน! เปิดคลิปกล้องหน้ารถ อดีตผู้บริหารค่ายมือถือ โต้เดือดปมชนแล้วหนี ยันไม่ได้เมา-ถูกผลักก่อน ข่าว

หนังคนละม้วน! เปิดคลิปกล้องหน้ารถ อดีตผู้บริหารค่ายมือถือ โต้เดือดปมชนแล้วหนี ยันไม่ได้เมา-ถูกผลักก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายด์ ลภัสลัล โต้ชาวเน็ตปมวิจารณ์ยุ่งเรื่องครอบครัว พาย สุนิษฐ์ ข่าวดารา

มายด์ ลภัสลัล แจงดราม่ายุ่งเรื่อง ‘พาย สุนิษฐ์’ ยันไม่ได้ล้ำเส้น แต่สามีตกเป็นจําเลยสังคม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว “วัฒน์ อิทธิวัฒน์” ชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยา ชูแก้น้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ มายด์ ลภัสลัล นางเอกสายหวานห้าว สะใภ้ตระกูลสิงห์ ภรรยา พาย สุนิษฐ์ บันเทิง

เปิดประวัติ มายด์ ลภัสลัล นางเอกสายหวานห้าว สะใภ้ตระกูลสิงห์ ภรรยา พาย สุนิษฐ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฟีฟ่า” เครียด “จีน-อินเดีย” ไม่ยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก กระทบ 3 พันล้านคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า มายด์ ลภัสลัล งัดการ์ดเชิญ โต้ ไม่เชิญ ทราย สก๊อต มางานแต่งพาย พี่ชาย เปิดภาพชาวเน็ตปากแจ๋ว กำลังจะโดนฟ้องหมิ่นประมาท บันเทิง

มายด์ งัดการ์ดงานแต่ง โต้ ไม่เชิญ ทราย สก๊อต มีคนโดนฟ้องจำนวนมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แอ้ม สโรชา” โพสต์อำลา เหลือเวลาอีกไม่นาน หลังป่วยมะเร็ง ขอทุกคนอย่าเศร้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 09:29 น.
76
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ &quot;อนุทิน&quot; ร่วมวงเก็บ เมล็ดข้าวพระราชทาน เตรียมปลูกเป็นสิริมงคล

นายกฯ “อนุทิน” ร่วมวงเก็บ เมล็ดข้าวพระราชทาน เตรียมปลูกเป็นสิริมงคล

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569
19 แอป ราชกิจจา

โปรดเกล้าฯ ให้ 2 นายทหาร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569

จริงไหม? โซเชียลอ้าง ผู้ป่วยไวรัสฮันตา อวัยวะเพศชายจะหดตัวลง 3 นิ้ว

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569
ประวัติ &quot;แอ้ม สโรชา&quot; ผู้ประกาศข่าว-พิธีกร มากความสามารถ เจ้าของเสียง MRT

ประวัติ “แอ้ม สโรชา” ผู้ประกาศข่าว-พิธีกร มากความสามารถ เจ้าของเสียง MRT

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569
Back to top button