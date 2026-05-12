ประวัติ น้องเติ้ล หนุ่มวิศวะวัย 21 ฟ้าผ่าดับสลด สูญเสียคนเก่ง อนาคตไกล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 14:10 น.
ประวัติ น้องเติ้ล นศ.วิศวะปี 4 ฟ้าผ่าเสียชีวิต

เปิดประวัติ น้องเติ้ล นวริช นักศึกษาหนุ่มอนาคตไกลวัย 21 ปี ดีกรีอดีตเดือนคณะและรองนายกองค์การฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ฟ้าผ่าคร่าชีวิต อาลัยคนเก่งความสามารถรอบด้าน

จากเหตุสลดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 นายนวริช เขื่อนใจ หรือ น้องเติ้ล อายุ 21 ปี และคุณป้าวัย 56 ปี เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่า หลังจากทั้งคู่พากันเข้าไปหลบฝนภายในกระท่อมกลางไร่มันสำปะหลัง พื้นที่หมู่ 4 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จากนั้นเกิดฟ้าผ่าลงมาอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิต แต่ทั้งสองคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

สำหรับนายนวริช เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นคนที่มีความสามารถและเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ประวัติและผลงานที่โดดเด่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ดำรงตำแหน่งอดีตรองนายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2568 และได้รับตำแหน่งเดือนประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในกิจกรรม Stars of Industrial Technology เมื่อปี 2566

นอกจากกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแล้วเขายังมีใจรักกีฬา เขาเป็นนักกีฬาฟุตบอลสังกัดทีม MAEKUE TEAM (แม่กัวะ)

ขณะที่ องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โพสต์แสดงความเสียใจและขอร่วมอาลัยต่อการจากไปของ เติ้ล นวริช เขื่อนใจ อดีตรองนายกค์องการบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2568 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

น้องเติ้ล นายนวริช เขื่อนใจ
ภาพจาก Facebook : องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
น้องเติ้ล นายนวริช เขื่อนใจ
ภาพจาก Facebook : องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
น้องเติ้ล นายนวริช เขื่อนใจ
ภาพจาก Facebook : องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

