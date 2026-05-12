ประวัติ น้องเติ้ล หนุ่มวิศวะวัย 21 ฟ้าผ่าดับสลด สูญเสียคนเก่ง อนาคตไกล
เปิดประวัติ น้องเติ้ล นวริช นักศึกษาหนุ่มอนาคตไกลวัย 21 ปี ดีกรีอดีตเดือนคณะและรองนายกองค์การฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ฟ้าผ่าคร่าชีวิต อาลัยคนเก่งความสามารถรอบด้าน
จากเหตุสลดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 นายนวริช เขื่อนใจ หรือ น้องเติ้ล อายุ 21 ปี และคุณป้าวัย 56 ปี เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่า หลังจากทั้งคู่พากันเข้าไปหลบฝนภายในกระท่อมกลางไร่มันสำปะหลัง พื้นที่หมู่ 4 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จากนั้นเกิดฟ้าผ่าลงมาอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิต แต่ทั้งสองคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
สำหรับนายนวริช เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นคนที่มีความสามารถและเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ประวัติและผลงานที่โดดเด่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ดำรงตำแหน่งอดีตรองนายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2568 และได้รับตำแหน่งเดือนประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในกิจกรรม Stars of Industrial Technology เมื่อปี 2566
นอกจากกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแล้วเขายังมีใจรักกีฬา เขาเป็นนักกีฬาฟุตบอลสังกัดทีม MAEKUE TEAM (แม่กัวะ)
ขณะที่ องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โพสต์แสดงความเสียใจและขอร่วมอาลัยต่อการจากไปของ เติ้ล นวริช เขื่อนใจ อดีตรองนายกค์องการบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2568 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
