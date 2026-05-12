อัปเดต ไวรัสฮันตา 12 พ.ค. 69 สถานการณ์ติดเชื้อทั่วโลก
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 WHO รายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 8 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันผลห้องแล็บ 6 ราย ผู้ป่วยสงสัย 2 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 38% ล่าสุด CBS News รายงานว่าตัวเลขรวมทั้งผู้ป่วยยืนยันและสงสัยขยับขึ้นเป็นอย่างน้อย 10 ราย
ต้นกำเนิดการระบาดทั้งหมดเชื่อมโยงกับเรือสำราญลำเดียว คือ MV Hondius เรือสัญชาติดัตช์ที่ออกเดินทางจากอุชไวยา อาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม 147 คน จาก 23 ประเทศทั่วโลก
ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตา
ผู้โดยสารรายแรกต้องสงสัยว่าเป็น “ผู้ป่วยรายแรก” คือชายชาวดัตช์วัย 70 ปี เริ่มมีอาการเมื่อวันที่ 6 เมษายน เสียชีวิตบนเรือในวันที่ 11 เมษายน ในขณะนั้นยังไม่มีการสงสัยว่าเป็นฮันตาไวรัส เนื่องจากอาการคล้ายโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไป ภรรยาของเขาซึ่งมีอาการแล้วลงจากเรือที่เกาะเซนต์เฮเลนา ก่อนจะเสียชีวิตในโรงพยาบาลที่โจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน และมีผู้โดยสารชาวเยอรมันรายที่สามเสียชีวิตบนเรือด้วย
วันที่ 2 พฤษภาคม WHO ได้รับแจ้งการระบาด วันที่ 6 พฤษภาคม WHO ยืนยันว่าเชื้อที่ก่อการระบาดคือไวรัสอันดีส ซึ่งเป็นฮันตาไวรัสสายพันธุ์เดียวที่มีการบันทึกว่าแพร่ระหว่างมนุษย์สู่มนุษย์ได้
เรือ MV Hondius เทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟ หมู่เกาะคะแนรี ประเทศสเปน เมื่อเวลาประมาณ 05:30 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม และเริ่มกระบวนการส่งผู้โดยสารกลับประเทศ
ประเทศที่พบผู้ป่วยฮันตาไวรัส
🇺🇸 สหรัฐอเมริกา
ผู้โดยสารชาวอเมริกัน 18 รายกลับถึงสหรัฐฯ แล้วและกำลังถูกติดตามอาการที่หน่วยแพทย์เฉพาะ โดย 16 รายอยู่ที่รัฐเนบราสกา รวมถึงผู้ที่ตรวจพบเชื้ออย่างน้อย 1 ราย และอีก 2 รายถูกส่งต่อไปยัง Emory University ในแอตแลนตา ผู้โดยสาร 16 รายในเนบราสกาทั้งหมดยังไม่แสดงอาการ ขณะที่ผู้โดยสาร 1 รายในแอตแลนตาแสดงอาการแล้ว
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในวันจันทร์ว่าเชื่อว่าสหรัฐฯ รับมือสถานการณ์ได้ดี แต่ยอมรับว่ามีข้อจำกัดในฐานะประธานาธิบดี และยังคงยืนยันว่าจะไม่นำสหรัฐฯ กลับเข้าร่วม WHO โดยอ้างว่าถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
🇬🇧 สหราชอาณาจักร
ผู้โดยสารชาวอังกฤษ 22 ราย ทั้งผู้โดยสาร 19 รายและลูกเรือ 3 ราย ถูกนำลงจากเรือที่เกาะเตเนริเฟเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม และถูกนำตัวโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำกลับสู่แมนเชสเตอร์ เพื่อเข้าสู่การกักกัน 72 ชั่วโมงที่โรงพยาบาล Arrowe Park เมือง Wirral ก่อนจะกักตัวเองต่อที่บ้านเป็นเวลา 45 วัน และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม อังกฤษส่งนักพยาธิแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ไปยังเกาะ Tristan da Cunha โดยใช้ทหารร่มจากกองพลจู่โจมที่ 16
🇸🇬 สิงคโปร์
ชายชาวสิงคโปร์สองรายอายุ 60 กว่าปีกำลังกักตัวและรอผลตรวจฮันตาไวรัส โดยรายหนึ่งมีอาการน้ำมูกไหลเล็กน้อย ขณะที่อีกรายไม่แสดงอาการ
🇨🇦 แคนาดา
ผู้ที่เกี่ยวข้องในแคนาดา 3 รายกำลังกักตัว ได้แก่ 2 รายในรัฐออนแทรีโอ และ 1 รายในรัฐควิเบก โดย 1 ในจำนวนนี้ไม่ได้อยู่บนเรือ แต่โดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียวกับผู้โดยสาร 2 รายที่มาจากเรือ Hondius
🇫🇷 ฝรั่งเศส
ชาวฝรั่งเศส 8 รายที่ไม่ได้อยู่บนเรือถูกระบุว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน เนื่องจากโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศจากเซนต์เฮเลนาไปโจฮันเนสเบิร์กในวันที่ 25 เมษายน เที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยัน โดยมี 1 รายที่แสดงอาการเบาบาง
🇹🇷 ตุรกี
ชาวตุรกีรายหนึ่งที่ลงจากเรือที่เกาะเซนต์เฮเลนาเมื่อวันที่ 24 เมษายนสร้างความกังวล หลังพบว่าเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะในตุรกีหลังมีการประกาศการระบาด โดยทางการตุรกีไม่ได้บังคับกักกัน
WHO และ CDC ประเมินความเสี่ยงอย่างไร?
WHO ยังคงประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชากรโลกจากเหตุการณ์นี้อยู่ในระดับต่ำ และจะติดตามสถานการณ์ระบาดวิทยาต่อเนื่อง
CDC จัดการระบาดเป็นการตอบสนองฉุกเฉินระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และระบุว่าความเสี่ยงต่อสาธารณชนในสหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ำมากในขณะนี้
สมมติฐานหลักของ WHO ณ ขณะนี้คือ ผู้ป่วยรายแรกได้รับเชื้อก่อนขึ้นเรือจากสิ่งแวดล้อมในอาร์เจนตินา และมีหลักฐานบ่งชี้ว่าการแพร่เชื้อจากมนุษย์สู่มนุษย์เกิดขึ้นบนเรือ จากการเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาและระยะเวลาการเริ่มต้นอาการที่สอดคล้องกับระยะฟักตัวที่เคยบันทึกไว้สำหรับไวรัสอันดีส
ความเคลื่อนไหวล่าสุด เรือ MV Hondius หลังอพยพ
หลังผู้โดยสารทั้งหมดลงจากเรือแล้ว ลูกเรือโครงกระดูกจะรับเสบียงและมุ่งหน้าสู่เมืองรอตเทอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 5 วัน ร่างของผู้โดยสารที่เสียชีวิตบนเรือยังคงอยู่บนเรือและจะถูกส่งคืนประเทศต้นทาง เรือจะได้รับการฆ่าเชื้อเมื่อถึงรอตเทอร์ดัม
สรุปตารางสถานการณ์
|ประเทศ/องค์กร
|สถานะ
|ผู้ป่วยรวมทั่วโลก
|10+ ราย (ยืนยัน + สงสัย)
|ผู้เสียชีวิต
|3 ราย (ดัตช์ 2 เยอรมัน 1)
|ผู้ป่วยในสหรัฐฯ
|1 ยืนยัน + 1 แสดงอาการ
|ประเทศที่ติดตามผู้สัมผัส
|สิงคโปร์ แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ และอื่นๆ
|ระดับความเสี่ยง WHO
|ต่ำ
|ระดับการตอบสนอง CDC
|ระดับ 3 (สูงสุด)
สถานการณ์ยังอยู่ในกระบวนการควบคุม ไม่มีสัญญาณว่าจะลุกลามเป็นการระบาดในวงกว้าง แต่เนื่องจากผู้โดยสารจาก 23 ประเทศได้กระจายตัวกลับบ้านแล้ว กระบวนการ contact tracing ระหว่างประเทศจึงยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้น
หมอยง ชี้ ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้
นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไวรัสฮันตา (Hantavirus) แก่ประชาชนชาวไทย
นพ.ยง อธิบายว่าไวรัสฮันตาเป็นไวรัสในกลุ่มอาร์เอ็นเอ มีหนูกับสัตว์ฟันแทะเป็นแหล่งรังโรคหลัก คนมักติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นหรือสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของหนูที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น ปัสสาวะ อุจจาระ น้ำลาย การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมาก ยกเว้นสายพันธุ์แอนดีส (Andes) ในอเมริกาใต้ที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 30 ถึง 40
โรคนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มอาการหลัก กลุ่มแรกคือมีอาการคล้ายไข้เลือดออกร่วมกับมีปัญหาทางไต (Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome) มักพบในทวีปเอเชียกับยุโรป กลุ่มที่สองคือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือปอด (Hantavirus Pulmonary Syndrome) มักพบในทวีปอเมริกา อาการทั่วไปประกอบด้วยไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้อาเจียน ในรายที่อาการรุนแรงอาจเกิดภาวะไตวาย มีเลือดออกคล้ายไข้เลือดออก น้ำท่วมปอด หายใจล้มเหลว
สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย นพ.ยง ยืนยันว่าไทยเคยพบหลักฐานสารพันธุกรรมของไวรัสฮันตารวมถึงแอนติบอดีต่อเชื้อทั้งในหนูกับมนุษย์ โดยเฉพาะในผู้ที่ทำงานเกษตรกรรมหรือต้องสัมผัสกับหนู แต่ไวรัสที่พบเป็นคนละสายพันธุ์กับที่กำลังระบาดในอเมริกาใต้
นพ.ยง ทิ้งท้ายว่าไวรัสฮันตามีอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 40 ถึง 50 ปีแล้ว โอกาสการแพร่ระบาดถือว่าพบน้อยมาก ความเสี่ยงสำหรับประเทศไทยจึงจัดอยู่ในระดับที่ต่ำมาก ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกหรือวิตกกังวลกับข่าวการระบาดในต่างประเทศแต่อย่างใด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อพยพผู้โดยสารเรือสำราญครบแล้ว พบติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่ม 3 ราย
- ด่วน! ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อ “ไวรัสฮันตา” รายแรก ยังไม่มีวัคซีนรักษา
- หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: