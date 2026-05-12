กลาโหมฯ ลั่นไม่ต้องกังวล ตรวจเข้มทุกกระบอก สอบอาวุธทหารเรือหลุดได้อย่างไร?

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 13:41 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 13:42 น.
ขอบคุณภาพขวาจาก : Army Armed Forces ยุทโธปกรณ์กองทัพ

กลาโหมฯ ขอให้ไม่ต้องกังวล ตรวจเข้มทุกกระบอก สอบอาวุธทหารเรือหลุดได้อย่างไร ด้านหน่วยข่าวกรองบอกพูดมากไม่ได้ แต่เกี่ยวข้องกับทุนเทา

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรีได้มีการจับกุม นายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปีชาวจีน ที่ใช้บ้านเช่าหรูใน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยพบว่าครอบครองอาวุธหลายชนิด พร้อมพบระเบิด C4 ซึ่งอาวุธที่พบนั้นมีอาวุธปืนของทหารเรือรวมอยู่ด้วย ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด พล.ท.อดุลย์​ บุญธรรมเจริญ​ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า การตรวจสอบเรื่องอาวุธในห้วงที่มีการรับส่งหน้าที่ผู้บังคับหน่วย จะมีการสำรวจพิเศษ โดยมีการนับเป็นรายกระบอก ซึ่งทุกหน่วยทำอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลใจ ส่วนเรื่องหลุดออกไปได้อย่างไรนั้น ต้องไปตรวจสอบดูอีกที

ขณะที่ นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์​ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ​ กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าว​ว่า​นายหมิงเฉิน ซัน​ ผู้ต้องหาชาวจีน​ครอบครองอาวุธสงคราม​ มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ ในระดับหัวหน้าสั่งการ​ว่า​ เรื่องนี้ตนพูดไม่ได้มาก แต่ก็คล้ายๆในลักษณะนั้น

เมื่อถามย้ำว่ามีความเชื่อมโยงกับทุนเทาสแกมเมอร์ ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่​ นายฐนัตถ์​ กล่าวว่า​ ไม่ถึงขั้นนั้น​ แต่ก็ยอมรับว่า​ มีความเชื่อมโยง

สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน จ.สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดสึกแล้วที่พิจิตร

“ฮุนเซน” เสียใจไทยยกเลิก MOU44 สั่งห้ามเปิดเจรจาทวิภาคีใหม่เป็นอันขาด

สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาในไทย ย้ำไม่ใช่โรคใหม่ ขออย่าตื่นตระหนก

ประวัติ น้องเติ้ล หนุ่มวิศวะวัย 21 ฟ้าผ่าดับสลด สูญเสียคนเก่ง อนาคตไกล

มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว

เลอลักษณ์ จ่อฟ้องกลับ ต้อม รัชนีกร 100 ล้าน หากชนะคดี

ด่วน! Google Search ล่มชั่วคราว ผู้ใช้หลายประเทศรวมถึงไทย เจอ Server Error

ตำรวจเอาจริง 3 เดือน กวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมาย อาชญากรข้ามชาติ

หนุ่ม คงกระพัน ยกมือไหว้ขอโทษ ลบคลิป อ.แก้กรรม เกลี้ยงช่อง แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ครม.ไฟเขียว 1,300 ล้าน ให้ กสทช. ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026

คลิปไวรัล “บุน รานี” เมีย “ฮุนเซน” เดินเท้าเปล่าย่ำโคลน เยี่ยมชาวบ้าน ได้ใจคนเขมร

นายกลอนดอน บอกประชาชนควรเชียร์ “เวสต์แฮม” หากไม่อยากเสียผลประโยชน์

แฉยับ ผู้บริหารค่ายมือถือดัง เมาแล้วขับ ท้าต่อยกลาง 4 แยก ขับรถหนี

เกาหลีใต้ แบน 4 จังหวัดอีสาน ห้ามเข้าทำงาน เหตุหลบหนีนายจ้าง

“ทนายวิญญัติ” โพสต์ประเทศไร้ทิศทางพัฒนา เพราะพวก “มือถือสาก ปากถือศีล” เยอะ

เพื่อนบ้านสุดทน แฉวีรกรรม เปรี้ยวจ๋า-ผัวตำรวจ รังแกคนนาน 10 ปี จนต้องขายบ้านหนี

ทาเครุ เท้าหัก หลังต่อยรถถังน่วม คว้าแชมป์ เผยเหตุที่ทนเจ็บได้

สาวสุดทน! ชายโรคจิต คุกคามนาน 4 ปี ต้องออกจากงาน ซ้ำยังตามป่วนถึงที่ใหม่

ปุ้ย ปิยาภรณ์ เดือด แม่ป่าน แฉกองมิสเวิลด์ไทยแลนด์ เทียบโรงงานนรก-ไม่น่าทํางาน

เชน ธนา ร่ำไห้เล่านาที คิดจบชีวิตยกครัว ก่อนฮึดสู้ยืนไลฟ์ปลดหนี้ 800 ล้าน

“แซน” หลานสาว โพสต์ภาพ “ทักษิณ” หลังได้รับพักโทษ เป็นวันที่มีความสุข

กฟผ. เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ป.ตรี เช็กเอกสาร ช่องทางสมัคร เดือนมิถุนายน

“อนุทิน” พา “ศุภจี” ซ้อนท้าย สวมบทเป็นพ่อค้า เปิดโครงการไทยช่วยไทย

รมว.ยุติธรรม เผยอาการ “หมิงเฉิน ซัน” ปลอดภัยแล้ว สั่งตรวจหาสารเสพติด

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

