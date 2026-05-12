กลาโหมฯ ลั่นไม่ต้องกังวล ตรวจเข้มทุกกระบอก สอบอาวุธทหารเรือหลุดได้อย่างไร?
กลาโหมฯ ขอให้ไม่ต้องกังวล ตรวจเข้มทุกกระบอก สอบอาวุธทหารเรือหลุดได้อย่างไร ด้านหน่วยข่าวกรองบอกพูดมากไม่ได้ แต่เกี่ยวข้องกับทุนเทา
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรีได้มีการจับกุม นายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปีชาวจีน ที่ใช้บ้านเช่าหรูใน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยพบว่าครอบครองอาวุธหลายชนิด พร้อมพบระเบิด C4 ซึ่งอาวุธที่พบนั้นมีอาวุธปืนของทหารเรือรวมอยู่ด้วย ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า การตรวจสอบเรื่องอาวุธในห้วงที่มีการรับส่งหน้าที่ผู้บังคับหน่วย จะมีการสำรวจพิเศษ โดยมีการนับเป็นรายกระบอก ซึ่งทุกหน่วยทำอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลใจ ส่วนเรื่องหลุดออกไปได้อย่างไรนั้น ต้องไปตรวจสอบดูอีกที
ขณะที่ นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่านายหมิงเฉิน ซัน ผู้ต้องหาชาวจีนครอบครองอาวุธสงคราม มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ ในระดับหัวหน้าสั่งการว่า เรื่องนี้ตนพูดไม่ได้มาก แต่ก็คล้ายๆในลักษณะนั้น
เมื่อถามย้ำว่ามีความเชื่อมโยงกับทุนเทาสแกมเมอร์ ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ นายฐนัตถ์ กล่าวว่า ไม่ถึงขั้นนั้น แต่ก็ยอมรับว่า มีความเชื่อมโยง
