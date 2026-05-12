ตำรวจเอาจริง 3 เดือน กวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมาย อาชญากรข้ามชาติ
สั่ล้างบางต่างด้าวผิดกฎหมาย งัดแผน ตั้งแต่ระยะสั้น 3 เดือนจนถึงระยะยาว 2 ปี เ กวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 พลตำรวจโท ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งด่วนให้กวาดล้างชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในไทย สกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติ ป้องกันการลักลอบเข้าเมือง สกัดกั้นการใช้ไทยเป็นทางผ่าน รวมถึงจัดการกลุ่มคนทำธุรกิจผิดกฎหมายในรูปแบบนอมินีสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ทางตำรวจจึงวางแผนจัดการเด็ดขาดแบ่งเป็น 3 ระยะ
ระยะแรกเป็นแผนเร่งด่วนใน 3 เดือน ตำรวจจะปูพรมตรวจสอบกวาดล้างพื้นที่เป้าหมาย ทุกหน่วยต้องเช็กข้อมูลชาวต่างชาติในพื้นที่ของตัวเอง เจ้าหน้าที่จะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มค้ายาเสพติด อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เครือข่ายลักลอบเข้าเมือง ขบวนการค้าประเวณี ตำรวจจะลงพื้นที่ตรวจจุดที่มีชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่รวมกันจำนวนมากเพื่อป้องกันเหตุร้าย ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติจะตั้งทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่จัดการทันที
ระยะกลางใช้เวลา 6 ถึง 9 เดือน แผนนี้เน้นถอนรากถอนโคนเครือข่าย ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นลุยตรวจเอกสาร การต่อวีซ่า การจดทะเบียนทำธุรกิจ ตำรวจนครบาลกับตำรวจภูธรจะเข้าไปช่วยบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่จะเพิกถอนวีซ่าคนทำผิดเพื่อยับยั้งการอยู่ในไทย ตำรวจจะขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการทุกคน กรณีพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนพัวพัน ต้นสังกัดจะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมลงโทษขั้นเด็ดขาด
ระยะยาวใช้เวลา 1 ถึง 2 ปี สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะทำระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติเชื่อมกับระบบ One Police ทุกหน่วยงานจะสามารถดึงข้อมูลไปใช้งานได้ทันที ตำรวจจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนกวาดล้างต่อไป เจ้าหน้าที่จะประสานขอข้อมูลจากประเทศต้นทางเพื่อสกรีนคนล่วงหน้า สกัดกั้นบุคคลในบัญชีดำไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ทางตรวจคนเข้าเมืองจะรวบรวมฐานข้อมูลแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อทำงานร่วมกับตำรวจท้องที่
นอกจากนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังสั่งกำชับตำรวจทุกนายห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวรับผลประโยชน์จากกลุ่มต่างด้าวทำผิดกฎหมาย หัวหน้าหน่วยต้องคอยดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด หากหน่วยงานตรวจสอบพบตำรวจประพฤติมิชอบ ต้นสังกัดจะลงโทษทางอาญา วินัย การปกครอง ทันที
