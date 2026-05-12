ข่าว

ตำรวจเอาจริง 3 เดือน กวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมาย อาชญากรข้ามชาติ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 13:41 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 13:41 น.
65

สั่ล้างบางต่างด้าวผิดกฎหมาย งัดแผน ตั้งแต่ระยะสั้น 3 เดือนจนถึงระยะยาว 2 ปี เ กวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 พลตำรวจโท ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งด่วนให้กวาดล้างชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในไทย สกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติ ป้องกันการลักลอบเข้าเมือง สกัดกั้นการใช้ไทยเป็นทางผ่าน รวมถึงจัดการกลุ่มคนทำธุรกิจผิดกฎหมายในรูปแบบนอมินีสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ทางตำรวจจึงวางแผนจัดการเด็ดขาดแบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะแรกเป็นแผนเร่งด่วนใน 3 เดือน ตำรวจจะปูพรมตรวจสอบกวาดล้างพื้นที่เป้าหมาย ทุกหน่วยต้องเช็กข้อมูลชาวต่างชาติในพื้นที่ของตัวเอง เจ้าหน้าที่จะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มค้ายาเสพติด อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เครือข่ายลักลอบเข้าเมือง ขบวนการค้าประเวณี ตำรวจจะลงพื้นที่ตรวจจุดที่มีชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่รวมกันจำนวนมากเพื่อป้องกันเหตุร้าย ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติจะตั้งทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่จัดการทันที

ระยะกลางใช้เวลา 6 ถึง 9 เดือน แผนนี้เน้นถอนรากถอนโคนเครือข่าย ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นลุยตรวจเอกสาร การต่อวีซ่า การจดทะเบียนทำธุรกิจ ตำรวจนครบาลกับตำรวจภูธรจะเข้าไปช่วยบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่จะเพิกถอนวีซ่าคนทำผิดเพื่อยับยั้งการอยู่ในไทย ตำรวจจะขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการทุกคน กรณีพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนพัวพัน ต้นสังกัดจะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมลงโทษขั้นเด็ดขาด

ระยะยาวใช้เวลา 1 ถึง 2 ปี สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะทำระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติเชื่อมกับระบบ One Police ทุกหน่วยงานจะสามารถดึงข้อมูลไปใช้งานได้ทันที ตำรวจจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนกวาดล้างต่อไป เจ้าหน้าที่จะประสานขอข้อมูลจากประเทศต้นทางเพื่อสกรีนคนล่วงหน้า สกัดกั้นบุคคลในบัญชีดำไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ทางตรวจคนเข้าเมืองจะรวบรวมฐานข้อมูลแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อทำงานร่วมกับตำรวจท้องที่

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังสั่งกำชับตำรวจทุกนายห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวรับผลประโยชน์จากกลุ่มต่างด้าวทำผิดกฎหมาย หัวหน้าหน่วยต้องคอยดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด หากหน่วยงานตรวจสอบพบตำรวจประพฤติมิชอบ ต้นสังกัดจะลงโทษทางอาญา วินัย การปกครอง ทันที

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดกแล้วที่พิจิตร ข่าว

สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน จ.สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดสึกแล้วที่พิจิตร

50 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” เสียใจไทยยกเลิก MOU44 สั่งห้ามเปิดเจรจาทวิภาคีใหม่เป็นอันขาด

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาในไทย ย้ำไม่ใช่โรคใหม่ ขออย่าตื่นตระหนก

30 นาที ที่แล้ว
ประวัติ น้องเติ้ล นศ.วิศวะปี 4 ฟ้าผ่าเสียชีวิต ข่าว

ประวัติ น้องเติ้ล หนุ่มวิศวะวัย 21 ฟ้าผ่าดับสลด สูญเสียคนเก่ง อนาคตไกล

39 นาที ที่แล้ว
มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว บันเทิง

มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว

49 นาที ที่แล้ว
ศาลเลื่อนพิพากษา ต้อม รัชนีกร ฟ้อง เลอลักษณ์ 50 ล้าน ปิ่น จ่อฟ้องกลับ 100 ล้าน หากชนะ บันเทิง

เลอลักษณ์ จ่อฟ้องกลับ ต้อม รัชนีกร 100 ล้าน หากชนะคดี

51 นาที ที่แล้ว
ด่วน! Google Search ล่มชั่วคราว ผู้ใช้หลายประเทศรวมถึงไทย เจอ Server Error ข่าว

ด่วน! Google Search ล่มชั่วคราว ผู้ใช้หลายประเทศรวมถึงไทย เจอ Server Error

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเอาจริง 3 เดือน กวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมาย อาชญากรข้ามชาติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กลาโหมฯ ลั่นไม่ต้องกังวล ตรวจเข้มทุกกระบอก สอบอาวุธทหารเรือหลุดได้อย่างไร?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม คงกระพัน ยกมือไหว้ขอโทษ ลบคลิป อ.แก้กรรม ข่าว

หนุ่ม คงกระพัน ยกมือไหว้ขอโทษ ลบคลิป อ.แก้กรรม เกลี้ยงช่อง แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม.ไฟเขียว 1,300 ล้าน ให้ กสทช. ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026 ข่าวกีฬา

ครม.ไฟเขียว 1,300 ล้าน ให้ กสทช. ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล &quot;บุน รานี&quot; เมีย &quot;ฮุนเซน&quot; เดินเท้าเปล่าย่ำโคลน เยี่ยมชาวบ้าน ได้ใจคนเขมร ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล “บุน รานี” เมีย “ฮุนเซน” เดินเท้าเปล่าย่ำโคลน เยี่ยมชาวบ้าน ได้ใจคนเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นายกลอนดอน บอกประชาชนควรเชียร์ “เวสต์แฮม” หากไม่อยากเสียผลประโยชน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉยับ ผู้บริหารค่ายมือถือดัง เมาแล้วขับ ท้าต่อยกลาง 4 แยก ขับรถหนี หลายวันเพิ่งโผล่ อ้างไปผิดสถานีตำรวจ พบตำรวจยศใหญ่มาไกล่เกลี่ย ข่าว

แฉยับ ผู้บริหารค่ายมือถือดัง เมาแล้วขับ ท้าต่อยกลาง 4 แยก ขับรถหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ แบน 4 จังหวัดอีสาน ห้ามเข้าทำงาน เหตุหลบหนีนายจ้าง เศรษฐกิจ

เกาหลีใต้ แบน 4 จังหวัดอีสาน ห้ามเข้าทำงาน เหตุหลบหนีนายจ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทนายวิญญัติ” โพสต์ประเทศไร้ทิศทางพัฒนา เพราะพวก “มือถือสาก ปากถือศีล” เยอะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนบ้านสุดทน แฉวีรกรรม เปรี้ยวจ๋า-ผัวตำรวจ รังแกคนนาน 10 ปี จนต้องขายบ้านหนี ข่าว

เพื่อนบ้านสุดทน แฉวีรกรรม เปรี้ยวจ๋า-ผัวตำรวจ รังแกคนนาน 10 ปี จนต้องขายบ้านหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทาเครุ เท้าหัก หลังต่อยรถถังน่วม คว้าแชมป์ เผยเหตุที่ทนเจ็บได้ ข่าวกีฬา

ทาเครุ เท้าหัก หลังต่อยรถถังน่วม คว้าแชมป์ เผยเหตุที่ทนเจ็บได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวสุดทน! ชายโรคจิต คุกคามนาน 4 ปี ต้องออกจากงาน ซ้ำยังตามป่วนถึงที่ใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ปุ้ย ปิยาภรณ์ ออกโรงโต้แม่น้องป่าน หลังถูกพาดพิงกองประกวดเป็นโรงงานนรก บันเทิง

ปุ้ย ปิยาภรณ์ เดือด แม่ป่าน แฉกองมิสเวิลด์ไทยแลนด์ เทียบโรงงานนรก-ไม่น่าทํางาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชน ธนา ร่ำไห้เล่านาที คิดจบชีวิตยกครัว ก่อนฮึดสู้ปลดหนี้ 800 ล้าน จากกำลังใจจากคนรอบตัว บันเทิง

เชน ธนา ร่ำไห้เล่านาที คิดจบชีวิตยกครัว ก่อนฮึดสู้ยืนไลฟ์ปลดหนี้ 800 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แซน” หลานสาว โพสต์ภาพ “ทักษิณ” หลังได้รับพักโทษ เป็นวันที่มีความสุข

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฟผ. เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ป.ตรี เช็กเอกสาร ช่องทางสมัคร เดือนมิถุนายน เศรษฐกิจ

กฟผ. เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ป.ตรี เช็กเอกสาร ช่องทางสมัคร เดือนมิถุนายน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” พา “ศุภจี” ซ้อนท้าย สวมบทเป็นพ่อค้า เปิดโครงการไทยช่วยไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.ยุติธรรม เผยอาการ &quot;หมิงเฉิน ซัน&quot; ปลอดภัยแล้ว สั่งตรวจหาสารเสพติด ข่าว

รมว.ยุติธรรม เผยอาการ “หมิงเฉิน ซัน” ปลอดภัยแล้ว สั่งตรวจหาสารเสพติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 13:41 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 13:41 น.
65
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ฮุนเซน” เสียใจไทยยกเลิก MOU44 สั่งห้ามเปิดเจรจาทวิภาคีใหม่เป็นอันขาด

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569

สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาในไทย ย้ำไม่ใช่โรคใหม่ ขออย่าตื่นตระหนก

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว

มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
ศาลเลื่อนพิพากษา ต้อม รัชนีกร ฟ้อง เลอลักษณ์ 50 ล้าน ปิ่น จ่อฟ้องกลับ 100 ล้าน หากชนะ

เลอลักษณ์ จ่อฟ้องกลับ ต้อม รัชนีกร 100 ล้าน หากชนะคดี

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
Back to top button