เผยสาเหตุ จนท.หามหนุ่มจีนซุก C4 เข้าโรงพยาบาล หลังมีอาการชักเกร็ง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 07:28 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 07:28 น.
เผยสาเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจหาม หมิงเฉิน หนุ่มจีนซุก C4 เข้าโรงพยาบาล หลังมีอาการชักเกร็ง อดข้าว 3 วันติด กำลังจะเข้าวันที่ 4

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรีได้มีการจับกุม นายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปีชาวจีน ที่ใช้บ้านเช่าหรูใน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยพบว่าครอบครองอาวุธหลายชนิด พร้อมพบระเบิด C4 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรือนจำพิเศษพัทยา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้นำตัวชายจีนคนดังกล่าวส่งโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ อย่างเร่งด่วน หลังมีอาการชักเกร็งในระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบคัดกรองนักโทษของเรือนจำพิเศษพัทยา

โดยเจ้าหน้าที่แพทย์และเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกว่า 10 นายได้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ซึ่งจากการสอบถามนายหมิงเฉิน ทำให้ทราบว่า นายหมิงเฉินไม่ยอมกินข้าว รวมแล้วเป็นเวลา 3 วัน และกำลังเข้าสู่วันที่ 4 โดยเจ้าตัวกินแต่น้ำเปล่า รวมถึงมีสภาวะเครียด จึงทำให้เกิดอาการดังกล่าว

ส่วนทางด้านการรักษา ทีมแพทย์ได้ให้น้ำเกลือ รวมถึงให้ยาที่จะทำให้ผู้ต้องหารายนี้เกิดอาการผ่อนคลาย และจะต้องเฝ้าดูอาการอย่างน้อย 24 ชม.

เผยสาเหตุ จนท.หามหนุ่มจีนซุก C4 เข้าโรงพยาบาล หลังมีอาการชักเกร็ง

แต่งงานกับมุสลิม ทำไมต้องบังคับเข้ารับ "อิสลาม" เปิดกฎรักข้ามศาสนา

โป๊มาก! ซิดนีย์ โดนสับเละ เล่นฉากโชว์นม Euphoria ซีซั่น 3

พนง.ร้านเกม รับบทผีผูกคอตาย พลาดเชือกรัดคอจริง โคม่าเข้า ICU

แก๊งทวงหนี้โหด บุกสำนัก อ.เก่ง หนี้แค่ 3 พัน ปืนจ่อหัวยิง ซ้อมพี่ชายตาบอด

หนุ่มเวียดนาม วัย 23 อ้างติด HIV หลังเที่ยวสงกรานต์ไทย ปล่อยตัวมีเซ็กซ์ไม่ป้องกัน

ต้องเต ยืนยัน THACCA ให้อิสระทำหนัง ไม่ได้อวยฝั่งใด วอนอย่าใช้การเมืองตัดสิน

ด่วน! ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อ "ไวรัสฮันตา" รายแรก ยังไม่มีวัคซีนรักษา

ฝรั่งตีมึน! เตะบอลเล่น กลางห้างดังภูเก็ต ไม่สนคนเตือน หวั่นโดนเด็ก-คนแก่

สิ้นแล้ว "โคจิ ซูซูกิ" นักเขียนนิยาย "เดอะริง" ราชาสยองขวัญ ผีซาดาโกะในตำนาน

ภาพล่าสุด มายด์ ลภัสลัล สวยเปล่งปลั่ง ยิ้มสดใสทำหน้าที่เพื่อนเจ้าสาว

มุสลิม อยากย้ายศาสนา ทำได้ไหม เปิดเงื่อนไข สิ้นสภาพตามหลักอิสลาม

ทะเบียนป้ายแดง ณเดชน์ถอยรถให้แม่แก้ว สวยทั้งรถทั้งเลข คอหวยจดด่วน

เช็กอัปเดต ราคาชุดนักเรียน ปี 2569 กรมการค้าภายใน ยันตรึงราคาเดิม รับเปิดเทอม

หม่ำ จ๊กมก เล่าวันทะเลาะ มิกซ์ ทำพ่อลูกไม่คุยกัน 4 ปี ก่อนถึงจุดเปลี่ยนเคลียร์ใจ

เลขเด็ด หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/5/69 รวมชุดคู่เด่น ห้ามพลาด

อาร์สยาม แจงดราม่า โลโก้เพลงใหม่ ใบเตย คล้ายวงดนตรีเมืองนอก ทีมออกแบบพลาด

ผู้โดยสารรถไฟญี่ปุ่น 10 คน ถูกส่งโรงพยาบาล หายใจไม่ออกพร้อมกัน

ต่างชาติเช่ารถไต่เขา ก่อนพลิกคว่ำ เสียหายหนัก จวกยับคอนเทนต์ขยะ เรียกยอดวิว

นทท.จีน แฉแท็กซี่กรุงเทพฯ โชว์ใบสั่งทิพย์ หวังรีดเงิน อ้างตำรวจปรับไม่คาดเข็มขัด

แกร็บ เผยรายงานความยั่งยืนปี 2568 สร้างรายได้ให้คนขับ-ร้านค้า 5 แสนล้านบาท

ปิดตำนาน "กัญชาเสรี" รมว.สธ ลั่น ใครแอบขาย จับทันที

ซื้อรถ EV ปีนี้คุ้มจริงไหม ? หลังราคาน้ำมันพุ่งกระฉูด

ประวัติ พาย สุนิษฐ์ ทายาทสิงห์ พี่ชายทราย สก๊อต คุณพ่อป้ายแดง สามี มายด์ ลภัสลัล

เปิดภาพรั้วชายแดนไทย-กัมพูชาจุดแรก คาดเสร็จสิ้นเดือนมิถุนายน

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

