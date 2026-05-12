เผยสาเหตุ จนท.หามหนุ่มจีนซุก C4 เข้าโรงพยาบาล หลังมีอาการชักเกร็ง
เผยสาเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจหาม หมิงเฉิน หนุ่มจีนซุก C4 เข้าโรงพยาบาล หลังมีอาการชักเกร็ง อดข้าว 3 วันติด กำลังจะเข้าวันที่ 4
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรีได้มีการจับกุม นายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปีชาวจีน ที่ใช้บ้านเช่าหรูใน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยพบว่าครอบครองอาวุธหลายชนิด พร้อมพบระเบิด C4 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรือนจำพิเศษพัทยา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้นำตัวชายจีนคนดังกล่าวส่งโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ อย่างเร่งด่วน หลังมีอาการชักเกร็งในระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบคัดกรองนักโทษของเรือนจำพิเศษพัทยา
โดยเจ้าหน้าที่แพทย์และเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกว่า 10 นายได้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ซึ่งจากการสอบถามนายหมิงเฉิน ทำให้ทราบว่า นายหมิงเฉินไม่ยอมกินข้าว รวมแล้วเป็นเวลา 3 วัน และกำลังเข้าสู่วันที่ 4 โดยเจ้าตัวกินแต่น้ำเปล่า รวมถึงมีสภาวะเครียด จึงทำให้เกิดอาการดังกล่าว
ส่วนทางด้านการรักษา ทีมแพทย์ได้ให้น้ำเกลือ รวมถึงให้ยาที่จะทำให้ผู้ต้องหารายนี้เกิดอาการผ่อนคลาย และจะต้องเฝ้าดูอาการอย่างน้อย 24 ชม.
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สถานทูตจีน พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ กรณีพบชาวจีนซุก C4-อาวุธเต็มบ้าน
- ถ้าไม่มีรถคว่ำ! ไทยอาจไม่รู้ “หมิงเฉิน ซัน” ซุกระเบิดเตรียมพลีชีพใกล้พัทยา
- หวิดโดนก่อการร้าย! จับชายจีนบางละมุง ซุกระเบิดซีโฟร์ เสื้อพลีชีพ อาวุธสงคราม คลิปทหารฮุนเซน เร่งอพยพชาวบ้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: