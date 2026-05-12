หนุ่ม คงกระพัน ยกมือไหว้ขอโทษ ลบคลิป อ.แก้กรรม เกลี้ยงช่อง แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
หนุ่มคงกระพัน เคลื่อนไหวลบคลิปเกี่ยวกับอาจารย์แก้กรรมที่เป็นประเด็น ออกจากช่องกว่า 10 คลิป ยอมรับตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขอโทษผู้ได้รับผลกระทบและให้สัญญาจะคัดกรองเนื้อหาให้รอบคอบกว่าเดิม
หนุ่ม คงกระพัน แสงสุริยะ พิธีกรชื่อดัง ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงผ่านสื่อ หลังจากช่อง YouTube “หนุ่มคงกระพัน OFFICIAL” ของเขาถูกพูดถึงและเชื่อมโยงกับกรณีของ อาจารย์แก้กรรม ซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากในขณะนี้
โดยเจ้าตัวได้ยกมือไหว้ขอโทษสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการนำเสนอเรื่องราวดังกล่าว พร้อมประกาศแสดงความรับผิดชอบด้วยการถอดคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์แก้กรรมออกจากช่องไปแล้วมากกว่า 10 คลิป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สังคมเริ่มตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของรายการสื่อออนไลน์ที่เคยนำเสนอเรื่องราวของบุคคลสายความเชื่อ เมื่อบุคคลเหล่านั้นตกเป็นข่าวใหญ่และเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ผู้ผลิตคอนเทนต์ควรมีท่าทีอย่างไรต่อเนื้อหาที่เคยเผยแพร่ไปแล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ชมบางส่วนเกิดความเชื่อถือ
อย่างไรก็ตาม การลบคลิปของหนุ่ม คงกระพัน ในครั้งนี้ ไม่ใช่การตัดสินความผิดของบุคคลใดแทนศาล แต่เป็นการตัดสินใจยุติการเผยแพร่เนื้อหาที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางกฎหมาย เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อฐานผู้ชมของช่อง
หนุ่ม คงกระพัน ยอมรับว่ารู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าในอนาคตจะเพิ่มความระมัดระวังในการคัดกรองเนื้อหาและบุคคลที่จะนำมาเสนอในรายการให้รอบคอบมากยิ่งขึ้น
ประเด็นนี้นับเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตคอนเทนต์สายความเชื่อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่จะต้องรักษาความสมดุลระหว่างการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ กับความรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อเกิดข้อขัดแย้งตามมา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ย้อนรอย เมฆ วินัย แก้กรรม อ.ไพศาล จุดเริ่มต้นขอขมาเจ้ากรรมนายเวร ก่อนเสียชีวิต
- จ่อสอบเรื่องเล่า โน้ส อุดม แฉ ‘อ.แก้กรรม’ ล้วงของลับลูกน้อง ประกอบข้อมูลคดี
- เพจดังแฉนิทานคาว โพสต์รูปหลักฐาน อาจารย์แก้กรรม อมมังกรนักธุรกิจหนุ่ม พร้อมเล่นบทสยิว
อ้างอิงข้อมูลจาก : โหนกระแส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: