หนุ่ม คงกระพัน ยกมือไหว้ขอโทษ ลบคลิป อ.แก้กรรม เกลี้ยงช่อง แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 13:29 น.
หนุ่มคงกระพัน เคลื่อนไหวลบคลิปเกี่ยวกับอาจารย์แก้กรรมที่เป็นประเด็น ออกจากช่องกว่า 10 คลิป ยอมรับตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขอโทษผู้ได้รับผลกระทบและให้สัญญาจะคัดกรองเนื้อหาให้รอบคอบกว่าเดิม

หนุ่ม คงกระพัน แสงสุริยะ พิธีกรชื่อดัง ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงผ่านสื่อ หลังจากช่อง YouTube “หนุ่มคงกระพัน OFFICIAL” ของเขาถูกพูดถึงและเชื่อมโยงกับกรณีของ อาจารย์แก้กรรม ซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากในขณะนี้

โดยเจ้าตัวได้ยกมือไหว้ขอโทษสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการนำเสนอเรื่องราวดังกล่าว พร้อมประกาศแสดงความรับผิดชอบด้วยการถอดคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์แก้กรรมออกจากช่องไปแล้วมากกว่า 10 คลิป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สังคมเริ่มตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของรายการสื่อออนไลน์ที่เคยนำเสนอเรื่องราวของบุคคลสายความเชื่อ เมื่อบุคคลเหล่านั้นตกเป็นข่าวใหญ่และเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ผู้ผลิตคอนเทนต์ควรมีท่าทีอย่างไรต่อเนื้อหาที่เคยเผยแพร่ไปแล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ชมบางส่วนเกิดความเชื่อถือ

อย่างไรก็ตาม การลบคลิปของหนุ่ม คงกระพัน ในครั้งนี้ ไม่ใช่การตัดสินความผิดของบุคคลใดแทนศาล แต่เป็นการตัดสินใจยุติการเผยแพร่เนื้อหาที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางกฎหมาย เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อฐานผู้ชมของช่อง

หนุ่ม คงกระพัน ยอมรับว่ารู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าในอนาคตจะเพิ่มความระมัดระวังในการคัดกรองเนื้อหาและบุคคลที่จะนำมาเสนอในรายการให้รอบคอบมากยิ่งขึ้น

ประเด็นนี้นับเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตคอนเทนต์สายความเชื่อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่จะต้องรักษาความสมดุลระหว่างการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ กับความรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อเกิดข้อขัดแย้งตามมา

อ้างอิงข้อมูลจาก : โหนกระแส

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

