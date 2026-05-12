“วาสนา” แฉ “หมิงเฉิน ซัน” บอสใหญ่จีนเทา ใช้ไทยซุกคลังแสง รับสั่งตายในเขมร
“วาสนา นาน่วม” แฉ “หมิงเฉิน ซัน” บอสใหญ่จีนเทา ใช้ไทยซุกคลังแสง ปัดข้ออ้างป่วยซึมเศร้า รับสั่งการลูกน้องทำร้ายเป้าหมายในกัมพูชา
เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่ผ่านมา นางวาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “หมิงเฉิน ซัน” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เฉิน ซีโฟร์” ผู้ต้องหาชาวจีน อายุ 31 ปี ผ่านรายการ “เรื่องใหญ่ Live Talk” ทางช่อง PPTV หลังจากก่อนหน้านี้ถูกจับกุมและพบระเบิดซีโฟร์พร้อมคลังแสงอาวุธสงครามจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักในพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
นางวาสนา เผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของนายหมิงเฉิน ซัน รวมกับการสอบปากคำและข้อมูลอื่น ๆ พบว่าบุคคลรายนี้ไม่ใช่นักสะสมอาวุธตามที่อ้าง แต่มีอาวุธไว้เพื่อก่อเหตุโดยตรง อย่างไรก็ตามเป้าหมายไม่ใช่ประเทศไทย แต่เป็นประเทศกัมพูชา โดยนางวาสนาระบุว่า นายหมิงเฉิน ซัน ถือเป็นระดับบอสคนหนึ่งในแก๊งสแกมเมอร์จีนเทา และมีอิทธิพลในกัมพูชา รวมถึงรู้จักทหารและผู้มีอิทธิพลในประเทศนั้นอย่างกว้างขวาง
ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือยังเปิดเผยอีกว่า นายหมิงเฉิน ซัน ทำหน้าที่เป็นคนรับงานและจ่ายงานเกี่ยวกับการสังหารและทำร้ายบุคคลในกัมพูชา โดยไม่ต้องลงมือเองทุกครั้ง แต่มีลูกน้องคอยปฏิบัติการ ส่วนตัวเองทำหน้าที่วางแผนและจัดหาอาวุธ ทั้งนี้ยังไม่มีประวัติการก่อเหตุใด ๆ ในประเทศไทยเลย สำหรับเสื้อเกราะติดระเบิด C4 ที่พบนั้น นายหมิงเฉินประกอบไว้เพื่อแจกจ่ายให้ลูกน้องนำเข้ากัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติ
เมื่อถูกถามว่าทำไมถึงเลือกอยู่ในเมืองไทย นายหมิงเฉินอ้างว่าประเทศไทยเป็นเหมือน “หลุมหลบภัย” เพราะถ้ามีเงินก็สามารถซื้อบัตรประจำตัวหรืออาวุธได้ อย่างไรก็ตามนางวาสนาตั้งข้อสังเกตว่าคำอธิบายดังกล่าวฟังดูไม่สมเหตุสมผลนัก เพราะการที่บุคคลเช่นนี้เข้ามาในไทยพร้อมอาวุธและอุปกรณ์ครบครัน ไม่มีใครรับประกันได้ว่าวันหนึ่งจะไม่ก่อเหตุในประเทศไทย
ในส่วนของข้ออ้างที่ว่าเก็บเสื้อเกราะระเบิด C4 ไว้ใช้ฆ่าตัวตายเพราะป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั้น หน่วยข่าวระบุชัดเจนว่าฟังไม่ขึ้นเลย เนื่องจากพฤติกรรมของนายหมิงเฉิน ซัน ไม่ได้แสดงอาการของผู้ป่วยซึมเศร้าแต่อย่างใด เพราะคนที่ป่วยจริงคงไม่มานั่งวางแผนรับงานจ่ายงาน หรือประกอบระเบิดอย่างมีระเบียบแบบแผน ส่วนที่สามารถฝึกยิงปืนและขว้างระเบิดในค่ายทหารกัมพูชาได้นั้น เป็นเพราะมีความสนิทชิดเชื้อกับทหารกัมพูชาในฐานะผู้ที่อยู่ในวงการสแกมเมอร์จีนเทาอยู่แล้ว
เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทบทวนระบบงานข่าวกรองทั้งหมดอย่างเร่งด่วน เพราะยังพบอีกว่าในประเทศไทยมีสายลับทั้งทหารกัมพูชาและ BHQ แฝงตัวอยู่ แต่เป็นเพียงการอยู่โดยที่ไม่กล้าทำอะไร
