“ทนายวิญญัติ” โพสต์ประเทศไร้ทิศทางพัฒนา เพราะพวก “มือถือสาก ปากถือศีล” เยอะ
ยังไง? ทนายวิญญัติ โพสต์ประเทศไร้ทิศทางพัฒนา มีแต่ความขัดแย้ง เพราะพวก “มือถือสาก ปากถือศีล” เยอะ สังคมจึงมีแต่ประชากรขาดพัฒนาคุณภาพ
นาย วิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งได้รับการพักโทษ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “มือถือสาก ปากถือศีล
พวกที่มักแสดงตัวว่าเป็นคนดี มีศีลธรรม หรือพูดจาธรรมะธัมโม แต่ลับหลังหรือพฤติกรรมจริงกลับชั่วร้าย หรือหน้าไหว้หลังหลอก…มีเยอะ
พวกมีตำแหน่ง เคยอยู่ในตำแหน่ง ใช้อำนาจหน้าที่ของตนให้คุณให้โทษคนอื่น พวกหลงตัวเองที่คนอื่นเรียกอาจารย์ พวกทำตัวว่ามีหลักการ แต่ในใจ(ที่แอบแฝง) มีแต่ความชั่วร้าย เต็มไปด้วยอคตินั้น…มีเยอะ
อีกพวกคือ มักให้ความเห็นกับสังคม โดยอาศัยสถานะของตน มักจะชี้นำสังคมไปในทางที่อยากให้คนอื่นเป็นพวก คิดว่าพูดเพื่อให้คนเชื่อ เพราะสถานะของตน เอาจริงๆก็มีคนฟังและเชื่อคำชี้นำด้วยอารมณ์อคติ…มีเยอะ
เพราะในเมืองไทย มีคนจำพวกแบบ “มือถือสาก ปากถิอศีล” อยู่เยอะ ประเทศชาติจึงมีแต่ความขัดแย้ง ไร้ทิศทางที่จะทำให้ชาติพัฒนาไปอย่างที่ควรจะไปได้
ในสังคมจึงมีแต่ประชากรที่ขาดการพัฒนาคุณภาพ แต่ปล่อยให้กระแสโซเชียลสั่งสอนทุกเช้าค่ำ”
