ข่าวการเมือง

“แอ๊ด คาราบาว” ฝากถึง “ทักษิณ” หลังได้รับพักโทษ แนะปล่อยมือจากการเมือง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 08:05 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 08:05 น.
แอ๊ด คาราบาว ฝากถึง ทักษิณ หลังได้รับพักโทษ แนะปล่อยมือจากการเมือง ใช้เวลาที่เหลือรักษาตัว ใช้ชีวิตอย่างสงบกับลูกหลานๆ

จากกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำคลองเปรม เมื่อช่วงเวลาประมาณ 7.40 น. ของวันที่ 11 พฤษภาคม หลังอยู่ในเรือนจำคลองเปรมรวม 243 วันนั้น

นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว นักร้องเพื่อชีวิตระดับตำนาน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงเรื่องดังกล่าวระบุว่า “11 พค.69 เป็นวันที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำ สื่อประโคมยังกับว่า“อู่อันโหว”ยกทัพกลับเข้าเมืองในหนังจีนซีรีย์“ล่าหยก” 55555

ผมเเต่งเพลงชุด“ตะวันตกดิน”เมื่อ20ปีที่เเล้ว เนื่องจากระบอบทักษิณได้ทำให้บรรยากาศเมืองไทยช่วงนั้นตกอยู่ในช่วงวุ่นวายอย่างยิ่งเพราะเเกดันไปขายหุ้นชินฯให้สิงค์โปร (สมภารเซ้งโบสถ์ จากบทความของพี่เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ในมติขนสุดสัปดาห์)ฝ่ายค้านฝ่ายแค้นลุมเล่นงานแกจนในที่สุดก็ต้องลี้ภัย

ผมไม่มีอคติโกรธเคืองกับคุณทักษิณเป็นการส่วนตัว ไม่เคยคิดอาฆาตมาทร้ายเลย แม้เราจะซัดกันเรื่อง“ไข้หวัดนก”ก็ตาม ผมได้คุยกับคุณอนุทินครั้งเเรกผ่านรายการทีวีโฟนอินก็ช่วงนั้น คุณเนวินยังบอกกับผมว่า พี่อย่าทะเลาะกับผมเลย พี่ไม่มีทางชนะผมหลอก 55555 ก็ผมเป็นนายกไก่ ผมก็ต้องสู้เพื่อชาวไก่ชนสิครับ….พี่น้อง

ตะวันตกดินเป็นบทเพลงเปรียบเปรย คนเราเกิดมาย่อมมีชีวิตล้มลุกคลุกคลานเป็นธรรมชาติ ธรรมดา เปรียบเสมือนตะวันตกดิน แต่ถ้าตะวันตกน้ำ ผมหมายถึงตกลงไปใน”บ่อเเห่งอวิชชา“คือความไม่รู้หรือความโง่ ความโลภ โกรธ หลงตามที่พระท่านสอน หวังว่าคุณทักษิณจะใช้เวลาที่เหลืออยู่รักษาเนื้อรักษาตัวให้อยู่แบบ สงบ สันติกับลูกๆหลานๆ การเมืองแบบที่ผ่านมาก็ปล่อยมือให้คนรุ่นใหม่อย่างอ.เชน หลานชายท่าน ให้เขาทำงานแทนเถอะครับ เราเเก่ๆกันเเล้ว มีทุกสิ่งทุกอย่างเเล้ว ใช้เวลาอันมีค่าที่เหลืออยู่ให้กับการหาความสุขตามอัตภาพ ผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่งดงามที่สุดครับ….พี่น้อง”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

