“แอ๊ด คาราบาว” ฝากถึง “ทักษิณ” หลังได้รับพักโทษ แนะปล่อยมือจากการเมือง
จากกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำคลองเปรม เมื่อช่วงเวลาประมาณ 7.40 น. ของวันที่ 11 พฤษภาคม หลังอยู่ในเรือนจำคลองเปรมรวม 243 วันนั้น
นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว นักร้องเพื่อชีวิตระดับตำนาน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงเรื่องดังกล่าวระบุว่า “11 พค.69 เป็นวันที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำ สื่อประโคมยังกับว่า“อู่อันโหว”ยกทัพกลับเข้าเมืองในหนังจีนซีรีย์“ล่าหยก” 55555
ผมเเต่งเพลงชุด“ตะวันตกดิน”เมื่อ20ปีที่เเล้ว เนื่องจากระบอบทักษิณได้ทำให้บรรยากาศเมืองไทยช่วงนั้นตกอยู่ในช่วงวุ่นวายอย่างยิ่งเพราะเเกดันไปขายหุ้นชินฯให้สิงค์โปร (สมภารเซ้งโบสถ์ จากบทความของพี่เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ในมติขนสุดสัปดาห์)ฝ่ายค้านฝ่ายแค้นลุมเล่นงานแกจนในที่สุดก็ต้องลี้ภัย
ผมไม่มีอคติโกรธเคืองกับคุณทักษิณเป็นการส่วนตัว ไม่เคยคิดอาฆาตมาทร้ายเลย แม้เราจะซัดกันเรื่อง“ไข้หวัดนก”ก็ตาม ผมได้คุยกับคุณอนุทินครั้งเเรกผ่านรายการทีวีโฟนอินก็ช่วงนั้น คุณเนวินยังบอกกับผมว่า พี่อย่าทะเลาะกับผมเลย พี่ไม่มีทางชนะผมหลอก 55555 ก็ผมเป็นนายกไก่ ผมก็ต้องสู้เพื่อชาวไก่ชนสิครับ….พี่น้อง
ตะวันตกดินเป็นบทเพลงเปรียบเปรย คนเราเกิดมาย่อมมีชีวิตล้มลุกคลุกคลานเป็นธรรมชาติ ธรรมดา เปรียบเสมือนตะวันตกดิน แต่ถ้าตะวันตกน้ำ ผมหมายถึงตกลงไปใน”บ่อเเห่งอวิชชา“คือความไม่รู้หรือความโง่ ความโลภ โกรธ หลงตามที่พระท่านสอน หวังว่าคุณทักษิณจะใช้เวลาที่เหลืออยู่รักษาเนื้อรักษาตัวให้อยู่แบบ สงบ สันติกับลูกๆหลานๆ การเมืองแบบที่ผ่านมาก็ปล่อยมือให้คนรุ่นใหม่อย่างอ.เชน หลานชายท่าน ให้เขาทำงานแทนเถอะครับ เราเเก่ๆกันเเล้ว มีทุกสิ่งทุกอย่างเเล้ว ใช้เวลาอันมีค่าที่เหลืออยู่ให้กับการหาความสุขตามอัตภาพ ผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่งดงามที่สุดครับ….พี่น้อง”
