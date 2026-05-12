เพื่อนบ้านสุดทน แฉวีรกรรม เปรี้ยวจ๋า-ผัวตำรวจ รังแกคนนาน 10 ปี จนต้องขายบ้านหนี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 12:30 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 11:23 น.
เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์ข้อความเปิดโปงพฤติกรรมของหญิงสาวชื่อ เปรี้ยวจ๋า ก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นต่อว่าเด็กหญิงวัย 13 ปีจนร้องไห้ ล่าสุดมีผู้เสียหายส่งข้อมูลเพิ่มเติมถึงพฤติกรรมสุดทนร่วมกับสามีซึ่งเป็นตำรวจ

ผู้เสียหายใช้นามสมมุติ ทิพย์ อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี เล่าว่าเปรี้ยวจ๋ากับสามีตำรวจพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน ทั้งคู่อ้างบารมีข่มขู่รังแกเพื่อนบ้านมานานนับ 10 ปี พฤติกรรมก่อกวนมีหลายรูปแบบ มีการนำตุ๊กตานางรำมาวางหน้าบ้านคนอื่น มีการปาระเบิดปิงปองใส่ เวลาทั้งสองคนทะเลาะกัน ฝ่ายหญิงมักจุดไฟเผาบ้านตัวเอง ชาวบ้านต้องคอยช่วยดับไฟเพื่อไม่ให้ลุกลาม

ชาวบ้านทนไม่ไหว จึงรวมตัวกันไปร้องเรียนผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายนี้ ต้นสังกัดเรียกตัวมาทำข้อตกลงว่าจะไม่กลั่นแกล้งใครอีก หลังจากนั้นตำรวจนายนี้กลับยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทชาวบ้านที่ไปร้องเรียน เรียกค่าเสียหายคนละ 3 แสนบาท ชาวบ้านหลายคนรับภาระไม่ไหวจำใจต้องขายบ้านย้ายหนีไปอยู่ที่อื่น

วีรกรรมของคู่สามีภรรยายังไม่จบเพียงแค่นั้น หลายปีก่อนเคยปล่อยสุนัขพันธุ์พิทบูลผสมพันธุ์ไทยออกมาเพ่นพ่านในเวลากลางคืน สุนัขมีนิสัยดุร้าย มันไปตะกุยรถยนต์ของตำรวจอีกนายหนึ่งในหมู่บ้านจนเสียหาย หลังจากนั้นพวกเขาจึงเลิกปล่อยสุนัขออกมา

ผู้เสียหายให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสามีตำรวจ เป็นคนสองบุคลิก เวลาปกติจะพูดจาสุภาพเรียบร้อย แต่แอบมีพฤติกรรมรังแกผู้หญิง เด็ก คนแก่ เขามักจะโชว์อาวุธปืนเพื่อข่มขู่เวลาทะเลาะกับเด็กในหมู่บ้าน เวลาชาวบ้านไปแจ้งความถึงขั้นขึ้นโรงพัก เขามักจะปฏิเสธว่าเปรี้ยวจ๋าไม่ใช่ภรรยา สั่งให้ฝ่ายหญิงหลบซ่อนตัวเงียบๆ อยู่ในบ้าน

ปัจจุบันสองสามีภรรยาคู่นี้หายตัวไปจากหมู่บ้าน ไม่มีใครทราบว่าหลบหนีไปอยู่ที่ใด ทางเพจฝากถึงตำรวจจังหวัดกาญจนบุรีให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักจนไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

